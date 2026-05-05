El îl admira pe un american acuzat că l-a ucis pe șeful unei mari companii de asigurări de sănătate.

Jonathan Rinderknecht va fi judecat începând cu 8 iunie pentru rolul său în „Palisades Fire”, care a ucis 12 dintre cele 31 de victime ce au pierit în total în incendiile din metropola californiană de la începutul anului trecut, relatează AFP.

În documentele judiciare depuse săptămâna trecută, procurorii îl descriu ca pe un şofer Uber scandalizat de societatea capitalistă, care ar fi incendiat din răzbunare cartierul Pacific Palisades, un „cuib” al celebrităţilor unde vilele cu vedere la ocean valorează milioane.

Cu două săptămâni înainte de a trece la fapte, istoricul său de căutări pe internet conţinea cereri precum „să-i eliminăm pe toţi miliardarii”, potrivit acuzării.

Se pare că ar fi căutat şi sloganul „eliberaţi-l pe Luigi Mangione”, americanul acuzat că l-a ucis pe şeful United Healthcare – un caz care a stârnit o polemică intensă în Statele Unite, deoarece acesta a fost uneori ridicat la rangul de Robin Hood modern pe reţelele sociale.

Profilul bărbatului: comportament agresiv și discursuri critice la adresa capitalismului în timpul curselor

Mulţi pasageri pe care Jonathan Rinderknecht i-a transportat „l-au descris pe acuzat ca fiind furios, agitat, conducând haotic şi rostind tirade în care se declara furios pe lume, menţionând numele lui Luigi Mangione, capitalismul şi ideea de a face dreptate singur”, potrivit documentelor.

Jonathan Rinderknecht, în vârstă de 29 de ani, a pledat până acum nevinovat.

În timpul unui interogatoriu de la sfârşitul lunii ianuarie 2025, anchetatorii l-au întrebat de ce ar putea cineva să provoace un incendiu criminal în cartierul Pacific Palisades.

Suspectul ar fi răspuns atunci că un eventual piroman ar putea fi motivat de resentimente faţă de bogaţi, din moment ce „suntem practic reduşi la sclavie de către ei”, ar fi spus el, potrivit parchetului.

El ar fi comparat, de asemenea, gestul cu un act de „disperare” similar cu crima pentru care Luigi Mangione a fost acuzat.

Conform acestor noi documente judiciare, Jonathan Rinderknecht era, de asemenea, furios după ce fusese recent respins de o fostă colegă de serviciu, cu care avusese o scurtă relaţie.

Arestat în Florida la începutul lunii octombrie, suspectul este un fost locuitor al cartierului Pacific Palisades, care a crescut în Franţa.

El este acuzat că a provocat un incendiu în noaptea Revelionului din 2025 în această zonă selectă din Los Angeles dominată de peisajul montan.

Acest incendiu iniţial, pe care pompierii credeau că l-au stins, s-a reaprins apoi pe 7 ianuarie, devastând cartierul şi o parte din oraşul Malibu, potrivit procurorilor federali.