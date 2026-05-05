Explozia s-a produs la un rezervor care conține ulei, fiind urmată de incendiu, conform autorităților.

Există în continuare pericolul producerii unei a doua explozii, întrucât un alt rezervor ar putea fi afectat.

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a suferit arsuri la nivelul feței. Acesta este conștient, primește îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, iar situația este în dinamică, potrivit ISU Prahova.

La intervenție participă patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 Ploiești.

De asemenea, au fost trimise încă o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) de la Detașamentul 2 Ploiești.

Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului.