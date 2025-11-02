De ce este esențial micul dejun. Medicii explică rolul foamei matinale și beneficiile sale pentru organism

De ce să mâncăm dimineața? E cea mai simplă întrebare pe care o poate pune un copil. Dimineața, celulele sunt sensibile la insulină, adică vor lua ușor glucoza din sânge și o vor duce în celule.

Este combustibilul care ne ține în viață. Spre seară, scade sensibilitatea la insulină. Cum traducem asta? Pentru aceleași alimente de la micul dejun, dar consumate seara, va fi nevoie de mai multă insulină să fie folosite și e mai rău.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Există mulți părinți, care îmi spun - copilul nu vrea să mănânce dimineața. Sau nu are poftă de mâncare dimineața. Dacă copilul a mâncat mult la masa de seară, dimineață nu va fi înfometat. Mănânc seara puțin și dimineață mă trezesc înfometat. Rupem cercul vicios. Reacția de a mă trezi dimineața înfometat e o reacție importantă a organismului. Dacă mă culc la 10 și iau masa la 7. Mă trezesc dimineața înfometat, adică bine.”

Foamea matinală arată că organismul funcționează bine.

Dimineața crește hormonul cortizol. Este hormonul vieții. Scade melatonina - hormonul care dă senzația de somn. Melatonina influențează și insulina, produsă de pancreas.

Dimineața, celulele devin sensibile la insulină. Asta înseamnă că vor prelua glucoza din sânge ușor, cu puțină insulină. Ce ne spun aceste fenomene? Că organismul vrea combustibil.

Dr. Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Insulina e hormonul care reglează practic glicemiile și, în momentul acela, e important să iau micul dejun. Dacă decalez mesele spre seară, observăm o scădere a sensibilității și apariția rezistenței la insulină. În cazul copilului, este esențial ca micul dejun să fie mâncat acasă, la masă. Avem nevoie de proteine în prima parte a zilei, oul este un aliment bun la micul dejun cu o salată și cu cereale - pâine integrală sau orice altceva.”

Ema Mărgineanu, dietetician și nutriționist: „Ca părinți trebuie să venim întotdeauna cu ceva nou. Îi cerem părerea sau mergem împreună la cumpărături, sau face el lista, gătește cu părintele și își gustă propriile creații alimentare. Această poveste duce la formarea acestor macro și micronutrienți.”

Masa de dimineață reglează caloriile dintr-o zi. Dacă la micul dejun ținem post, adică nu mâncăm, vom mânca seara compensator. Mult și prost. Și așa apar riscurile să vină mai multe kilograme nedorite.

Dacă masa de seară e copioasă, pancreasul se chinuie să descarce multă insulină, aceasta deoarece celulele sunt rezistente la hormon. Nu suntem concepuți să mâncăm seara. Seara, doar forțăm un organ vital - fără sens.

