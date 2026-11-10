Sunt mai bine de 25 de ani de când încerc, de pe poziția medicului nutriționist, să pun punct războiului cu mâncarea. Întotdeauna am militat pentru satisfacția gustului și plăcerea obținută din mâncare, am recomandat încurajarea simțurilor în ciuda rațiunii care ne face să ne simțim vinovați, păcătoși, necontrolați.

Am condamnat dictatura regimurilor în care tot ce e bun e interzis și am încercat să impun legea lui "puțin din tot". Dar n-am insistat suficient și n-am precizat exact cât de greu și prin ce metode putem pune asta în practică. Pentru că ne naștem pofticioși și mâncăcioși, pentru că instinctele ne îndeamnă să mâncăm orice și oricând, iar stomacul e capabil anatomic să primească oricât de mult i-am da.

În acest context, moderația devine un exercițiu de voință, iar cumpătarea ține mai degrabă de abținere și disciplină. Autoimpuse. Fiecare dintre noi își inventează propriile mecanisme, reguli sau strategii prin care să reușească să se oprească din mâncat înainte să se sature. Fără să ne lăudăm cu asta, practicăm abținerea, fiecare după cum ne taie capul: gustări în loc de mese principale, porții mici, mâncăruri dietetice cu care să ne păcălim foamea, ciorbe ca să umplem stomacul cu apă, legume ca să avem ce ronțăi. Deși nimeni nu recunoaște, cu toții o facem! Atunci n-ar fi mai bine să povestim, să împărtășim? Poate așa ne-am ajuta mai mult, am face schimb de idei, am realiza că nu suntem singurii care se luptă cu mâncarea.

Iată confesiunea unei femei celebre, nu spun cine, legată de alimentația zilnică, metoda prin care ea a reușit să-și mențină silueta cu zâmbetul pe buze, deși nu e nimic simplu în asta. Dimineața două cești de cafea și un ou sau un iaurt; la prânz o supă sau o salată. Seara, ei bine, aici e povestea, fiind o persoană publică, de obicei ieșea la restaurant și, citez: „Citeam tot meniul, salivam la fiecare fel de mâncare, iar în final îmi comandam invariabil pește. Iar dacă îmi era foarte foame, îmi comandam ceva ce nu-mi plăcea deloc." Cât despre paste, pâine sau pizza spunea că ar mânca la fiecare masă, însă nu o făcea mai des de o dată pe săptămână.

Iată câtă disciplină și ce determinare trebuie să ai ca să alegi prin prisma rațiunii. Cu toții știm că legumele și peștele fac bine și corpului și siluetei, însă nu reușim să le consumăm suficient de des cât să vedem rezultatele. Cât despre calmarea poftelor prin intermediul unui preparat neapetisant, merită încercat! Nu știu dacă asta e soluția, dar scopul scuză mijloacele când vrem să ne abținem! Să fii în control apropo de relația cu mâncarea presupune mult efort, iar cine nu recunoaște asta, minte.