Cum ne schimbă medicamentele pentru slăbit obiceiurile de consum. Noile strategii ale giganților L’Oréal și Heineken

Gigantul francez L’Oréal spune că tratamentele pentru pierderea în greutate influențează consumul de produse de beauty, în timp ce producătorul de bere Heineken este preocupat de impactul acestora asupra vânzărilor de bere, relatează BBC.com și Agerpres.

Pe măsură ce medicamentele din clasa GLP-1 devin tot mai populare, companiile încearcă să înțeleagă nevoile noi ale consumatorilor și să adapteze produsele pentru a evita pierderile.

L’Oréal, compania care deține Maybelline și La Roche-Posay, se adaptează trendului medicamentelor de slăbit

Compania de cosmetice afirmă că popularitatea tot mai mare a medicamentelor pentru slăbit a afectat vânzările de produse cosmetice și de îngrijire a pielii, potrivit BBC.com.

În acest context, compania dezvoltă produse menite să combată anumite efecte secundare asociate cu pierderea rapidă în greutate.

Directorul general al L’Oréal, Nicolas Hieronimus, a declarat că piața produselor de înfrumusețare s-a dovedit rezilientă într-un context global dificil și că utilizarea medicamentelor din clasa GLP-1 reprezintă „un fenomen foarte important pentru noi”.

În cadrul unei teleconferințe cu investitorii, acesta a afirmat că popularitatea în creștere a acestor tratamente „are un impact asupra consumului de produse de înfrumusețare și, în special, asupra consumului de produse pentru îngrijirea pielii”.

L’Oréal, care deține și alte mărci cunoscute, precum Maybelline și La Roche-Posay, a anunțat joi că vânzările din cele trei luni încheiate în septembrie au crescut cu 7,7%, depășind așteptările analiștilor.

Utilizarea medicamentelor din clasa GLP-1 a explodat în popularitate în ultimii ani, după ce s-a descoperit că medicamente dezvoltate pentru tratarea diabetului, precum Ozempic, Wegovy și Mounjaro, pot determina și o scădere semnificativă în greutate, deoarece suprimă apetitul.

Deși nu este provocată direct de medicamentele GLP-1, pierderea rapidă în greutate poate avea, în cazul unor persoane, un efect secundar precum lăsarea pielii, inclusiv în zona feței.

Hieronimus a declarat că mărcile L’Oréal SkinCeuticals și Kiehl’s au produse „concepute pentru a fi utilizate împreună cu tratamentele GLP-1 și pentru a combate efectele acestora asupra lăsării pielii”, precum și alte efecte asociate cu pierderea rapidă în greutate.

L’Oréal și-a extins, de asemenea, prezența în domeniul esteticii clinice, majorându-și participația la compania de dermatologie Galderma la 20% în decembrie anul trecut.

Potrivit Reuters, ambele companii au testat produse pe persoane care utilizează medicamente GLP-1 și sunt preocupate de lăsarea pielii, în cadrul unor studii clinice separate.

Un sondaj realizat de companie în rândul persoanelor care utilizează medicamente pentru slăbit a arătat că marea majoritate au observat modificări ale aspectului feței după administrarea acestor tratamente.