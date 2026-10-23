Cum ne schimbă medicamentele pentru slăbit obiceiurile de consum. Noile strategii ale giganților L’Oréal și Heineken

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Shuuter oameni la masa bere
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Popularitatea tot mai mare a medicamentelor pentru slăbit începe să schimbe comportamentul consumatorilor și să pună presiune pe companii din industrii diferite, de la cosmetice și îngrijirea pielii până la băuturi alcoolice.

autor
Ines Paris

Gigantul francez L’Oréal spune că tratamentele pentru pierderea în greutate influențează consumul de produse de beauty, în timp ce producătorul de bere Heineken este preocupat de impactul acestora asupra vânzărilor de bere, relatează BBC.com și Agerpres.

Pe măsură ce medicamentele din clasa GLP-1 devin tot mai populare, companiile încearcă să înțeleagă nevoile noi ale consumatorilor și să adapteze produsele pentru a evita pierderile.

L’Oréal, compania care deține Maybelline și La Roche-Posay, se adaptează trendului medicamentelor de slăbit

Compania de cosmetice afirmă că popularitatea tot mai mare a medicamentelor pentru slăbit a afectat vânzările de produse cosmetice și de îngrijire a pielii, potrivit BBC.com.

În acest context, compania dezvoltă produse menite să combată anumite efecte secundare asociate cu pierderea rapidă în greutate.

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Directorul general al L’Oréal, Nicolas Hieronimus, a declarat că piața produselor de înfrumusețare s-a dovedit rezilientă într-un context global dificil și că utilizarea medicamentelor din clasa GLP-1 reprezintă „un fenomen foarte important pentru noi”.

În cadrul unei teleconferințe cu investitorii, acesta a afirmat că popularitatea în creștere a acestor tratamente „are un impact asupra consumului de produse de înfrumusețare și, în special, asupra consumului de produse pentru îngrijirea pielii”.

L’Oréal, care deține și alte mărci cunoscute, precum Maybelline și La Roche-Posay, a anunțat joi că vânzările din cele trei luni încheiate în septembrie au crescut cu 7,7%, depășind așteptările analiștilor.

Utilizarea medicamentelor din clasa GLP-1 a explodat în popularitate în ultimii ani, după ce s-a descoperit că medicamente dezvoltate pentru tratarea diabetului, precum Ozempic, Wegovy și Mounjaro, pot determina și o scădere semnificativă în greutate, deoarece suprimă apetitul.

Deși nu este provocată direct de medicamentele GLP-1, pierderea rapidă în greutate poate avea, în cazul unor persoane, un efect secundar precum lăsarea pielii, inclusiv în zona feței.

Hieronimus a declarat că mărcile L’Oréal SkinCeuticals și Kiehl’s au produse „concepute pentru a fi utilizate împreună cu tratamentele GLP-1 și pentru a combate efectele acestora asupra lăsării pielii”, precum și alte efecte asociate cu pierderea rapidă în greutate.

L’Oréal și-a extins, de asemenea, prezența în domeniul esteticii clinice, majorându-și participația la compania de dermatologie Galderma la 20% în decembrie anul trecut.

Potrivit Reuters, ambele companii au testat produse pe persoane care utilizează medicamente GLP-1 și sunt preocupate de lăsarea pielii, în cadrul unor studii clinice separate.

Un sondaj realizat de companie în rândul persoanelor care utilizează medicamente pentru slăbit a arătat că marea majoritate au observat modificări ale aspectului feței după administrarea acestor tratamente.

Heineken este îngrijorat de impactul medicamentelor pentru slăbit asupra vânzărilor de bere

Producătorul olandez de bere Heineken a îndemnat pub-urile şi barurile din Marea Britanie să se adapteze la utilizarea tot mai frecventă a medicamentelor pentru slăbit, avertizându-le că, în caz contrar, riscă să piardă clienţi şi venituri, reiese dintr-un document intern consultat de Reuters, o recunoaştere rară a unui mare producător de băuturi alcoolice a faptului că aceste medicamente reprezintă o ameninţare pentru vânzările de bere, scrie Agerpres.

Creşterea numărului de persoane care utilizează medicamente pentru slăbit are repercusiuni pentru întreaga industrie a bunurilor de larg consum: scade pofta pentru dulciuri şi gustări, creşte cererea pentru servicii de ajustare a hainelor şi a dat naştere unei curse pentru comercializarea de produse care să contracareze efectele secundare ale acestor medicamente.

Heineken, al doilea mare producător de bere din lume după AB InBev, a transmis clienţilor din sectorul ospitalităţii că medicamentele de tip GLP-1 pot reduce dorinţa de a consuma alcool şi pot afecta vânzările de bere şi cidru, din cauza senzaţiei de saţietate care poate conduce la consumul unor cantităţi mai mici.

Totodată, compania avertizează că ocaziile tradiţionale în care se beau mai multe halbe de bere ar putea deveni mai rare.

Documentul intern, care a fost transmis clienţilor din sectorul ospitalităţii în această lună, recomandă localurilor să promoveze porţiile mai mici, de exemplu jumătăţile de halbă, băuturile cu conţinut redus de alcool sau fără alcool, precum şi asocierea băuturilor cu gustări uşoare. În caz contrar, localurile riscă o scădere a numărului de clienţi şi a cheltuielilor acestora.

Industria băuturilor alcoolice se confruntă deja, de câţiva ani, cu o scădere a vânzărilor pe unele pieţe importante, pe măsură ce consumatorii îşi reduc consumul de alcool din motive legate de sănătate sau din considerente economice.

„Observăm anumite schimbări în comportamentul de consum în rândul utilizatorilor (de medicamente GLP-1) şi vom continua să monitorizăm evoluţia acestor comportamente în 2027", a precizat Heineken.

Compania a adăugat că utilizatorii de medicamente GLP-1 nu renunţă complet la alcool, ci optează tot mai des pentru porţii mai mici, băuturi cu un conţinut mai scăzut de alcool şi produse din gama premium, o tendinţă care se aliniază cu direcţiile generale de consum.

Deşi companiile din industria băuturilor au minimalizat ameninţarea reprezentată de medicamentele din clasa GLP-1, datele recente privind cheltuielile indică un impact asupra achiziţiilor.

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Sursa: BBC Agerpres

Etichete: bere, cosmetice, medicamente slabit, L'Oreal, heineken,

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