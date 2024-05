Cum ne putem proteja ficatul de sărbători, când suntem tentați să facem excese. Care este cel mai bun remediu

Am terminat cu grătarul de 1 mai, însă ne așteaptă sărbătorile de Paște cu mâncare din belșug. După o perioadă cu excese alimentare care au obosit ficatul, cel mai bun remediu este o pauză digestivă și metabolică.

Ce avem de făcut?

Să bem multe lichide că să stimulăm eliminarea toxinelor din organism. Să renunțăm la alcool, zahăr și alimente grase care obosesc ficatul.

Să reechilibrăm flora intestinală prin consumul de probiotice și prebiotice. Și mai ales să punem accentul pe consumul de legume bogate în fibre și antioxidanți.

Când vine vorba de hidratarea optimă, variantele sunt multiple: apă, ceai verde, infuzie de plante. Alegeți apa cu conținut crescut de magneziu și puneți în ea zeamă de lămâie pentru aportul de vitamina C.

Ceaiul verde are efect antioxidant dacă e consumat în doză optimă, adică 3-5 cești/zi.

Cât despre infuziile de plante, optați pentru cele cu efect diuretic: cozi de cireșe, hibiscus, salvie, păpădie. Iar în completare ciorbă de legume cu toate frunzele și verdețurile din piață.

Care sunt legumele recunoscute pentru efectul Detox?

Anghinarea este planta care ajută ficatul să se refacă, mai ales după un exces de alcool sau grăsimi. Conține inulină, o fibră cu efect prebiotic, benefică pentru echilibrul florei intestinale. Ridichea neagră ajută digestia și stimulează producția de bilă- o puteți consuma că atare sau sub formă de suc.

Toată familia cruciferelor trebuie inclusă în meniu, de la varză la conopidă și broccoli. Compușii cu sulf neutralizează toxinele din organism și stimulează producția de enzime hepatice. De consumat proaspete sau fierte în puțină apă.

„Abuzați” de varza nouă cu mărar, rezultate garantate. Varza este leguma campioană când vine vorba de siluetă și efect depurativ. Prazul merită și el lăudat, conține o categorie specială de glucide cu efect diuretic și fibre cu acțiune prebiotică.

La categoria ierburi aromatice rosmarinul are efect protector hepatic și virtuți antiinflamatorii. Pătrunjelul este verdeața campioană în efecte benefice, are vitamina C mai multă decât în citrice, fier mai mult decât în spanac, fibre mai multe decât în prune, acid folic mai mult decât în brocoli și betacaroten mai mult decât în morcovi. Pătrunjelul e plin de antioxidanți, are proprietăți diuretice și detoxifiante și ajută și la slăbit.

Nu am uitat nici de fructe, sunt cel mai natural și mai echilibrat desert. Banana este bogată în fructani, fibre cu efect prebiotic, iar zmeura conține multe minerale și vitamine cu efect antioxidant. La capitolul aport de vitamina C folosiți kiwi și lămâia.

Completați meniul cu produse lactate fermentate bogate în probiotice, iar la gustare ronțăiți câteva migdale. Până în noaptea de înviere mai e puțin, deci nu strică câteva zile de post cu efect detox că să facem loc pentru ospăț

