Cum influențează proteinele greutatea corporală și funcția rinichilor. Recomandările medicilor

Doctor de bine
07-12-2025 | 10:08
×
Codul embed a fost copiat

Pește, carne, ouă, urdă. Acestea sunt alimentele care au proteine complete. Consumate, ne reconstruiesc fiecare celulă. Fără ele, suntem în așa-numita malnutriție proteică, altfel spus, în pericol. Cu proteine scădem grăsimea corporală. Care e principiul?

autor
Andreea Groza

Proteinele consumă multă energie ca să fie digerate.

Dar oferă puțină energie organismului, așa că acesta își ia din depozite.

Vedem imediat recomandările nefrologilor: câte proteine înseamnă prea mult pentru rinichi.

Carnea, peștele, ouăle și urda conțin proteine animale perfecte.

Citește și
Limita de la care sarea devine nocivă. Sarea nu trebuie eliminată din alimentație, dar zahărul da. Face ravagii în organism
Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială

Cele care vor oferi organismului uman toți aminoacizii de care are nevoie – cărămizile de construcție și de reconstrucție celulară.

Doar cu proteine de origine animală, organismul uman funcționează, cum este programat – perfect.

Facem calculele. Un gram până la 1,2 grame de proteine de origine animală pe zi, per kilogram corp.

Atât avem nevoie ca să urmăm un regim echilibrat.

Aveți 70 de kilograme, veți avea nevoie de 70-80 de grame de proteine pe zi.

Andreea Groza: „În cazul supraponderalilor, mai întâi facem calculul greutății normale, cu ajutorul indicelui de masă corporală. Să aflăm greutatea normală, adaptată înălțimii. Și la greutatea normală, calculați apoi proteinele necesare zilnic. Adică un gram per kilogram corp.”

Fără proteine, în cantitate corectă, nu ne menținem mușchii în stare bună. Apare în schimb grăsimea. Iată de ce:

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Dacă nu mănânci proteine corespunzător, trebuie să mănânci ceva și te îngrași, ai mai multă grăsime și mușchii se atrofiază și suntem cotropiți de grăsime.”

Cu proteine plus legume verzi pierdem sigur kilograme nedorite. Pește ori carne plus salată verde reprezintă oricum recomandarea pentru cină. Și fără pâine, paste, cartofi, orez ori mămăligă.

În felul acesta, nu descărcați seara insulină, ceea ce e recomandat. Ne explică principiul medicul nefrolog:

Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Proteinele necesită mai multă energie din partea organismului pentru a fi degradate. Deci oferă mai puțină energie, dar consumă mai multă. Asta e motivul pentru care, dacă mănânci proteic și cu puține zaharuri și grăsimi, slăbești. Îți aduce energie mai puțină, dar îți consumă mai multă. Organismul ia din rezerve ca să consume.”

După ce consumăm proteine, organismul va produce așa-numiți produși intermediari. Se numesc uree și creatinină și pot fi dozați în sânge. Dietă hiper-proteică înseamnă 1,5 până la 2 grame de proteine per kilogram corp. Se poate ține fără repercusiuni câteva săptămâni. Va crește creatinina, dar rinichii în stare perfectă se adaptează la cantitatea mare de proteină. Când slăbiți eficient, rinichii nu suferă.

Dacă aveți obezitate, diabet, dar și boală cronică de rinichi, iată recomandările.

Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Odată ce există o boală cronică a oricărui organ, e bine să nu țină omul diete de unul singur pentru că le citește undeva sau să urmeze tratamente naturiste cu suplimente alimentare. În condițiile în care există o boală cronică, cel puțin unul din organele vitale ale omului este afectat. De obicei, când există afectare unuia și celelalte suferă, chiar dacă nu e vizibil! Dietele trebuie făcute sub controlul specialiștilor, iar suplimentele evitate!

Când aveți indicație medicală să pierdeți kilograme, dietele nu se iau de pe internet. Ci sunt indicate de medicul specializat în nutriție.

Care va fi culoarea anului 2026. Institutul American a decis deja, iar unele vedete au ”furat startul”

Sursa: Pro TV

Etichete: alimente, rinichi, ddb,

Dată publicare: 07-12-2025 10:07

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Citește și...
Depunerile metabolice pot afecta și umărul. Calcificările blochează mișcarea normală și provoacă dureri intense
Doctor de bine
Depunerile metabolice pot afecta și umărul. Calcificările blochează mișcarea normală și provoacă dureri intense

Așa cum apar pietre la rinichi, din cauza problemelor metabolice, la fel pot apărea în umăr. Dau dureri mari noaptea.

Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială
Doctor de bine
Cât de periculoasă poate fi sarea în exces pentru pentru rinichi, inimă și tensiunea arterială

Toate produsele ambalate conțin sare adăugată. Ce să cumpărăm ca să fie sigure? Medicii nefrologi au o recomandare: ne uităm pe eticheta nutrițională și vedem ce procent de sodiu are produsul alimentar.

Sodiul și potasiul, mineralele gestionate de rinichi care reglează tensiunea și inima. Ce produse nu trebuie consumate
Doctor de bine
Sodiul și potasiul, mineralele gestionate de rinichi care reglează tensiunea și inima. Ce produse nu trebuie consumate

Ne jucăm cu două minerale. Cu ele bate inima și tot datorită lor circulă informația electrică în sistemul nervos. Cu cele două minerale se joacă - perfect - rinichii. Sodiul și potasiul se elimină prin aceleași porți din rinichi.

Recomandări
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 6%
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, peste 6%

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO

Președintele României Nicușor Dan a votat pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului București la ora 9:15. Fostul edil al Capitalei a votat la școala Luceafărul din sectorul 5 din București, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Decembrie 2025

02:16:05

Alt Text!
iBani
iBani - 07 Decembrie 2025

13:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 30 - 2025

22:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 27

22:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28