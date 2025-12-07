Cum influențează proteinele greutatea corporală și funcția rinichilor. Recomandările medicilor

Pește, carne, ouă, urdă. Acestea sunt alimentele care au proteine complete. Consumate, ne reconstruiesc fiecare celulă. Fără ele, suntem în așa-numita malnutriție proteică, altfel spus, în pericol. Cu proteine scădem grăsimea corporală. Care e principiul?

Proteinele consumă multă energie ca să fie digerate.

Dar oferă puțină energie organismului, așa că acesta își ia din depozite.

Vedem imediat recomandările nefrologilor: câte proteine înseamnă prea mult pentru rinichi.

Carnea, peștele, ouăle și urda conțin proteine animale perfecte.

Cele care vor oferi organismului uman toți aminoacizii de care are nevoie – cărămizile de construcție și de reconstrucție celulară.

Doar cu proteine de origine animală, organismul uman funcționează, cum este programat – perfect.

Facem calculele. Un gram până la 1,2 grame de proteine de origine animală pe zi, per kilogram corp.

Atât avem nevoie ca să urmăm un regim echilibrat.

Aveți 70 de kilograme, veți avea nevoie de 70-80 de grame de proteine pe zi.

Andreea Groza: „În cazul supraponderalilor, mai întâi facem calculul greutății normale, cu ajutorul indicelui de masă corporală. Să aflăm greutatea normală, adaptată înălțimii. Și la greutatea normală, calculați apoi proteinele necesare zilnic. Adică un gram per kilogram corp.”

Fără proteine, în cantitate corectă, nu ne menținem mușchii în stare bună. Apare în schimb grăsimea. Iată de ce:

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Dacă nu mănânci proteine corespunzător, trebuie să mănânci ceva și te îngrași, ai mai multă grăsime și mușchii se atrofiază și suntem cotropiți de grăsime.”

Cu proteine plus legume verzi pierdem sigur kilograme nedorite. Pește ori carne plus salată verde reprezintă oricum recomandarea pentru cină. Și fără pâine, paste, cartofi, orez ori mămăligă.

În felul acesta, nu descărcați seara insulină, ceea ce e recomandat. Ne explică principiul medicul nefrolog:

Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Proteinele necesită mai multă energie din partea organismului pentru a fi degradate. Deci oferă mai puțină energie, dar consumă mai multă. Asta e motivul pentru care, dacă mănânci proteic și cu puține zaharuri și grăsimi, slăbești. Îți aduce energie mai puțină, dar îți consumă mai multă. Organismul ia din rezerve ca să consume.”

După ce consumăm proteine, organismul va produce așa-numiți produși intermediari. Se numesc uree și creatinină și pot fi dozați în sânge. Dietă hiper-proteică înseamnă 1,5 până la 2 grame de proteine per kilogram corp. Se poate ține fără repercusiuni câteva săptămâni. Va crește creatinina, dar rinichii în stare perfectă se adaptează la cantitatea mare de proteină. Când slăbiți eficient, rinichii nu suferă.

Dacă aveți obezitate, diabet, dar și boală cronică de rinichi, iată recomandările.

Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Odată ce există o boală cronică a oricărui organ, e bine să nu țină omul diete de unul singur pentru că le citește undeva sau să urmeze tratamente naturiste cu suplimente alimentare. În condițiile în care există o boală cronică, cel puțin unul din organele vitale ale omului este afectat. De obicei, când există afectare unuia și celelalte suferă, chiar dacă nu e vizibil! Dietele trebuie făcute sub controlul specialiștilor, iar suplimentele evitate!”

Când aveți indicație medicală să pierdeți kilograme, dietele nu se iau de pe internet. Ci sunt indicate de medicul specializat în nutriție.

