Depunerile metabolice pot afecta și umărul. Calcificările blochează mișcarea normală și provoacă dureri intense

Așa cum apar pietre la rinichi, din cauza problemelor metabolice, la fel pot apărea în umăr. Dau dureri mari noaptea.

Problemele metabolice se pot vedea și la nivelul umărului. Aici apar depuneri numite generic calcificări, care blochează mișcările normale ale mâinii. Vedem imediat ce e de făcut.

Odată ce consumăm proteine, organismul produce, în mod normal, acid uric.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Organismul își ia cărămizile și aruncă ce nu-i mai trebuie – acidul uric rezultă din acest proces. Pentru că rezultă din acest proces, este și el folosit de organism, după care excesul este eliminat de rinichi”.

Pacienții, care fac așa-numita litiază, adică pietre la rinichi din acid uric, nu-l metabolizează corect. Se acumulează pe căile urinare și formează pietre. Acestea au nevoie de tratament. Iar pacientul va avea nevoie de regim alimentar ulterior, dat de medic.

Așa cum se formează pietre la rinichi, tot așa se pot forma în umăr – din cauza problemelor metabolice.

Dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped: „Noi le zicem calcificări, ele nu sunt tot timpul din calciu, există la fel ca și pietrele la rinichi, ca și depozitele din gută, sunt diferite substanțe, care determină aceste calcificări”.

Frecvent, aceste formațiuni apar pe tendonul supraspinos.

Dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped: „În tendonul supraspinos apare o calcificare care dă dureri foarte mari, dureri nocturne foarte mari. O parte nu se pot rezolva decât cu tratament chirurgical, noi facem o operație artroscopică, intrăm cu o cameră de luat vederi, găsim această calcificare și o scoatem”.

Uneori, formațiunile sunt foarte mari și rup tendonul.

Dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped: „Punem niște ancore în os, firele ies din ancoră și trec prin acest tendon, pe care îl fixăm în os. După operație, pacientul stă în orteză 4-6 săptămâni”.

Simultan, e nevoie și de tratamentul problemei metabolice. Durerile în umăr noaptea trebuie să vă trimită la medic cât mai repede.

