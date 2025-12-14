Cum contribuie sarmalele și varza murată la sănătatea sistemului imunitar

Doctor de bine
14-12-2025 | 11:24
×
Codul embed a fost copiat

În curând, vom vedea în toate casele sarmale aburinde. Un fel echilibrat și nutritiv de mâncare. În ele, găsim acid lactic, substanță care nu se distruge prin fierbere. Este un ajutor imunitar excelent. Vedem argumentele la imunologie.

autor
Andreea Groza

O porție aburindă de sarmale. Conține varză murată, dar și borș adăugat pentru gust. Două surse excelente de probiotice, împachetate în gust delicios.

Probioticele sunt microorganisme vii, cu structură complexă. Datorită structurii, au rol imunomodulator.

Dar varza murată ori borșul adăugat sunt fierte în acest preparat. Sau trecute prin temperatură mare la cuptor. Și așa sunt importante pentru sistemul imunitar uman.

Pentru că devin postbiotice. Ne explică expertul imunolog, Veronica Lazăr.

Citește și
Cum ne afectează dacă avem prea mult zahăr în sânge și când apare diabetul de tip 2
Cum ne afectează dacă avem prea mult zahăr în sânge și când apare diabetul de tip 2

Veronica Lazăr, profesor universitar doctor Facultatea de Biologie: „Sunt doar inactivate prin fierbere, în schimb rămân în stare de celule neviabile și pot să manifeste efecte imunostimulatoare, postbiotice.”

Adică participă la echilibrul sistemului imunitar.

Gustul acrișor dat de borș ori de varza murată. Acest gust arată că, odată consumate sarmalele, vom ingera automat acid lactic. Nu se distruge prin fierbere.

Veronica Lazăr, profesor universitar doctor Facultatea de Biologie: „Din toate procesele fermentative realizate de specii de lactobacili, dar nu numai, rezultă acidul lactic. Produsul metabolic principal este acidul lactic, care este un antiseptic puternic. Și nu este inactivat termic, își manifestă efectul în continuare.”

Ne uităm cu atenție la fibrele din varza murată. Aceleași fibre le găsim însă în legume, fructe și cereale integrale. Fibrele alimentare ajung în colon și sunt procesate de bacterii.

Avem nevoie de 25–30 de grame de fibre zilnic. Nu putem ajunge la aceste grame doar cu o porție de sarmale sau o porție de varză murată. Dar ajungem dacă, în aceeași zi, mâncăm și două fructe ori cereale integrale, ce vă place, sau o garnitură de leguminoase: mazăre, fasole ori linte.

La nivelul colonului, fibrele procesate de bacterii produc așa-numiții acizi grași cu lanț scurt.

Organismul uman se hrănește cu glucoză, dar, în intestin, celulele numite colonocite iau 10% din energie din acești acizi grași cu lanț scurt. Butiratul este principalul.

Ne explică medicul gastroenterolog, Roxana Voica:

Roxana Voica, medic primar boli infecțioase: „Ca să facem prevenție de cancer de colon și alte boli intestinale, avem nevoie de butirat, fără de care colonocitele nu sunt hrănite corespunzător și nu își mențin starea de sănătate. Butiratul trebuie privit ca un punct care influențează direct sistemul imunitar.”

Acizii grași cu lanț scurt, produși din fibre, trec și în circulația generală.

Veronica Lazăr, profesor universitar doctor Facultatea de Biologie: „Au un efect antiinflamator la nivel sistemic, stimulează diferențierea limfocitelor T reglatoare, cu funcții supresoare, celulele care secretă interleukina 10, cu un rol antiinflamator major. Un rol foarte important în reducerea acestui nivel de inflamație sistemică.”

Trebuie redusă, pentru că, în inflamația sistemică, apar toate bolile.

Vin și sărbători culinare în curând. O porție de sarmale pe zi e suficientă pentru efectele imunitare. Prea multe porții au efectul contrar. Caloriile în exces deranjează bacteriile din intestin.

Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA

Sursa: Pro TV

Etichete: mancare, ddb, sarmale,

Dată publicare: 14-12-2025 11:24

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
De ce ne plac atât de mult ciupercile. Pe lângă proprietățile remarcabile, pot fi consumate și fără restricții
Doctor de bine
De ce ne plac atât de mult ciupercile. Pe lângă proprietățile remarcabile, pot fi consumate și fără restricții

Au doar 10 calorii la suta de grame. Și pot fi consumate fără restricții. Iar în perioada postului, ne pot ajuta să dăm jos kilogramele în plus. Vorbim despre ciuperci. Începe ”Doctor de bine”.  

Cum ne afectează dacă avem prea mult zahăr în sânge și când apare diabetul de tip 2
Doctor de bine
Cum ne afectează dacă avem prea mult zahăr în sânge și când apare diabetul de tip 2

Kilogramele în plus nu sunt doar un inconvenient estetic. Ci principalul risc pentru diabet de tip 2. În această boală, plămânii au de asemenea de suferit.  

Lupta împotriva colesterolului rău poate dura toată viața. Care este cea mai bună metodă de a te proteja
Doctor de bine
Lupta împotriva colesterolului rău poate dura toată viața. Care este cea mai bună metodă de a te proteja

Lupta sistemului imunitar. O vedem și când depunem colesterol în vasele de sânge. Inițial, în vase apar leziuni - mici răni. De cele mai multe ori, le provocăm singuri.  

Recomandări
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin
Stiri externe
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.

Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit
Stiri actuale
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Continuă ancheta la Cluj, după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Încă două femei venite tot din Asia au ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Boli Infecțioase.

Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
Stiri externe
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”

Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Decembrie 2025

02:32:14

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 29

17:15

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

21:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28