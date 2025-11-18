Cum ajutăm organismul să se regenereze. Procesul prin care prevenim îmbătrânirea și bolile

Mai rar și mai puțin. Acestea sunt cele două reguli pe care le impune organismul uman când vorbim despre mâncare.

Termenul de „autofagie" înseamnă a se mânca pe sine însuși și se referă la procesele prin care organismul se debarasează de toxine, celule bolnave și alte deșeuri, reciclându-le.

Sistemul imunitar are această capacitate uluitoare de a localiza celulele bolnave, uzate sau chiar moarte; fabrică membrane și le izolează, pentru ca mai apoi să le dezmembreze în bucăți și să recupereze din ele părțile ce mai pot fi folosite, fie ca sursă de energie, fie pentru construcția de noi celule.

În natură nimic nu se pierde, totul se transformă, se înnoiește și se reciclează de la sine, fără să fie nevoie de o cură detox. Dacă stimulăm procesele de autofagie din organism, putem reduce inflamația, încetinim îmbătrânirea și îmbunătățim funcțiile biologice.

Mișcarea și postul stimulează autofagia

La capitolul alimentație înseamnă reducerea aportului de glucide și proteine și creșterea aportului de grăsimi. La capitolul stil de viață înseamnă post intermitent și sport regulat.

Autofagia e stimulată prin mișcare și înfometare. Mișcarea regulată înseamnă un interval de 150-450 de minute pe săptămână dedicate sportului, cu 30% din timp alocat exercițiilor fizice intense. Când punem mușchii la treabă se produc microleziuni la nivel muscular și tisular, care apoi trebuie să fie reparate prin autofagie.

Postul intermitent înseamnă un interval de 6-8 ore în care să existe contact cu mâncarea, cu cel mult 2 mese principale, urmând ca restul de 16-18 ore ale zilei să fie petrecute fără niciun fel de aport alimentar. În funcție de bioritm, activitatea profesională și preferințele personale, puteți sări peste micul dejun sau peste masa de seară. Important este să aveți 2 mese în zi, în intervalul 8-16 sau 12-20.

Cetoza și grăsimile sănătoase susțin procesul

Cetoza nutrițională este o a treia metodă prin care putem stimula autofagia. Pentru asta trebuie scăzut consumul de glucide non-fibroase (zahăr și făinoase) și crescut aportul de grăsimi până la 50-60% din rația calorică zilnică. Când vorbim despre grăsimi sănătoase ne referim la unt, fructe oleaginoase, nuci, ciocolată, măsline, avocado, pește gras.

Atenție, uleiul rafinat de floarea-soarelui este bogat în acizi grași omega-6 cu efect pro-inflamator. Cât despre glucidele fibroase, adică legumele, nu există restricții de consum. Nici excesul de proteine nu este de bun augur pentru sănătate, necesarul zilnic este de maxim un gram/kg corp/zi, adică în medie 40-70 g proteine/zi. Prea multe proteine blochează autofagia.

În concluzie, cum ne protejăm sănătatea? Mâncând mai rar și mai puțin și mișcându-ne mai mult! Sună banal, dar e tare adevărat. Singura noutate e că acum știți cum se numește mecanismul prin care facem asta. Deci da, ne putem repara singuri prin autofagie!

