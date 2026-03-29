Crizele de absență apar cel mai frecvent în copilărie și adolescență. Și seamănă perfect cu plictiseala.

Corespondent PROTV: „Visează sau nu cu ochii deschiși? Visarea cu ochii deschiși este de obicei cauzată de plictiseală și apare lent. Vorbiți și veți vedea o reacție, orice reacție este bună. Dacă însă copilul are o criză de absență, care este o criză epileptică, nu va putea să răspundă în timpul crizei la absolut niciun stimul. Lipsa de atenție apare brusc și nu poate fi întreruptă, ne spun medicii.”

Dr. Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: „Îți dai seama la un adolescent care rămâne cu ochii în tavan că nu-l interesează și dacă îl iei un pic mai tare reacționează imediat, față de un copil care face o absență.”

Crizele de absență sunt crize epileptice care cuprind, dintr-odată, tot creierul. EEG se numește investigația care arată ce se întâmplă în creier, în timpul crizei.

Dr. Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: „Sunt mulți dintre ei care pierd la școală. Și îi întreb? Ți-ai recitit vreodată notițele de la școală? Da, dar să știți că nu mai înțeleg mare lucru pentru că sunt fragmente care lipsesc. El, în timpul ăsta, avusese câte o absență de 2 secunde, 3 secunde și dintr-o propoziție lipsesc cuvinte și poți să îți dai seama că acel copil a avut mai multe manifestări. Poate să aibă o perioadă de 2-3 secunde în care să rupă contactul cu realitatea, e ca un puzzle cu multe locuri lipsă, se poate trata și lucrurile reintră în normal.”

Crizele de absență reacționează la medicamente.

Dr. Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: „Trebuie tratament pt că fără tratament riscul de recidivă la unele dintre ele există și de asta e recomandat mai ales la adolescenți, mai ales în perioada asta: <De ce eu?>. De ce să iau eu medicația? Încercăm să le explicăm că lucrurile, ca să intre în normal, trebuie medicație// dar viața lor e viață normală după aceea!”

Crizele de absență sunt un tip de criză epileptică generalizată. Înseamnă o turbulență în activitatea electrică din întregul creier.