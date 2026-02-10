Dacă în urmă cu câțiva ani colagenul era asociat exclusiv cu suplimentele alimentare, în prezent el a intrat în zona produselor de larg consum, de la jeleuri și batoane, până la băuturi funcționale și alimente de zi cu zi. Cererea consumatorilor pentru produse care îmbină plăcerea cu beneficiile pentru sănătate a creat contextul ideal pentru un ingredient perceput ca fiind și natural și eficient.

Colagenul este cea mai abundentă proteină din corpul uman. Se regăsește în piele, mușchi, oase, tendoane, ligamente, organe și chiar în mucoasa intestinală. Aproximativ 30% din totalul proteinelor din organism sunt reprezentate de colagen, este unul din elementele constitutive ale vieții. Această poziție biologică explică de ce mesajele legate de colagen sunt ușor de înțeles și de acceptat de către consumatori.

Vorbim despre o proteină asociată cu structura, rezistența și elasticitatea celulelor, nu despre un ingredient exotic sau greu de pronunțat. Oamenii caută nu doar produse sățioase și gustoase, ci alimente care „fac ceva" pentru organism. Colagenul se potrivește perfect cu această așteptare. Este asociat cu îmbătrânirea sănătoasă, cu susținerea mobilității și cu un stil de viață activ. Pentru cei care vor beneficii pentru articulații, oase și mușchi, colagenul este o alternativă atractivă la suplimentele clasice.

Colagenul și-a construit rapid o reputație de proteină „curată" de înaltă valoare. Este perceput ca un ingredient natural, ușor de recunoscut și mai puțin procesat decât alte surse proteice. Colagenul ajută la poziționarea produselor în zona „mai bine pentru tine", fără a compromite gustul sau textura. Gustul neutru, solubilitatea bună și conținutul ridicat de proteine îl transformă într-un ingredient atractiv pentru industria alimentară.

Colagenul este deja prezent în lactate, cereale, nutriție sportivă, băuturi și gustări, iar integrarea sa în consumul de zi cu zi este din ce în ce mai ușoară. Pe lângă jeleuri și batoane, apar tot mai multe produse de patiserie cu colagen, ciocolată funcțională, băuturi hidratante, alternative lactate și chiar alimente de bază. Apar și formulări hibride, care combină colagenul cu vitamine, probiotice, fibre prebiotice sau extracte din plante.

Colagenul se aliniază perfect cu tendința către îmbătrânirea sănătoasă și îngrijirea de sine. Conceptul de „frumusețe din interior" este un motor major de creștere, iar colagenul este cunoscut ca o proteină care susține elasticitatea pielii, sănătatea articulațiilor și bunăstarea generală. Povestea lui este abia la început, iar anul 2026 se anunță decisiv pentru transformarea acestui ingredient într-un pilon central al inovației alimentare.