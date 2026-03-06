Această măsură va contribui la tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF), adoptat de Comisie la 25 iunie 2025.

"Aceasta este prima schemă notificată de România în cadrul CISAF. Va contribui la implementarea unei noi capacităţi de stocare a energiei electrice, care este un factor-cheie pentru integrarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile în mixul energetic. Măsura va contribui aprovizionarea cu o energie electrică mai curată, mai sigură şi mai rezilientă, în conformitate cu obiectivele climatice ale UE şi cu Pactul pentru o industrie curată", a declarat vicepreşedinta executivă pentru o tranziţie curată, justă şi competitivă, Teresa Ribera.

În cadrul CISAF, România a transmis Comisiei Europene o schemă în valoare de 150 de milioane euro pentru sprijinirea instalării de noi instalaţii de stocare a energiei electrice de cel puţin 2.174 MWh, care vor contribui la obiectivele Pactului pentru o industrie curată.

Scopul acestei scheme este de a facilita integrarea surselor regenerabile variabile de energie în sistemul naţional de energie electrică prin creşterea capacităţii de stocare. În cadrul acestei scheme, sprijinul va lua forma unor ajutoare pentru investiţii prin granturi directe pentru noile sisteme autonome de stocare a energiei în baterii. Schema va fi finanţată din Fondul UE pentru modernizare. Beneficiarii vor fi selectaţi printr-o procedură competitivă de atribuire.

Comisia a constatat că schema notificată de România este în conformitate cu condiţiile stabilite în CISAF. Şi anume, ajutorul va fi acordat pe baza unei scheme cu un volum şi un buget estimat, printr-o procedură competitivă de atribuire, înainte de data de 31 decembrie 2030.

De asemenea, Comisia a concluzionat că schema notificată de România este necesară, adecvată şi proporţională pentru a accelera tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic şi pentru a facilita dezvoltarea anumitor activităţi economice care sunt importante pentru punerea în aplicare a Pactului pentru o industrie curată, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea UE şi condiţiile prevăzute în CISAF.

Având în vedere aceste considerente, Comisia Europeană a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.