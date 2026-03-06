Unitatea a fost închisă temporar şi au fost recoltate probe de la alimente, suprafeţe şi de la personal.

„În cursul zilei de ieri, Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani a fost informat de către Spitalul Judeţean Mavromati Botoşani că la CPU s-au prezentat şase copii care frecventează cursurile Creşei Municipale Happy ANL Cişmea, prezentând simptome de greaţă şi vărsături. De asemenea, un alt copil s-a prezentat la medicul de familie”, au anunţat, vineri, reprezentanţii DSP Botoşani.

Ei au menţionat că specialiştii DSP au mers la creşa respectivă pentru desfăşurarea anchetei epidemiologice şi stabilirea cauzei focarului.

„Au fost recoltate probe de la alimente, suprafeţe şi de la personal. La nivelul creşei au fost dispuse măsuri de dezinfecţie, iar accesul copiilor va fi permis după efectuarea triajului epidemiologic”, a mai transmis sursa citată.

Copiii care au prezentat simptome vor putea reveni în colectivitate doar în baza unui aviz eliberat de medicul de familie, au mai precizat reprezentanţii DSP Botoşani.