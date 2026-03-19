Vântul bate mai tare pe crestele Carpaților, dar se întețește și în Muntenia, în Dobrogea, în sudul Moldovei. Temperaturile scad față de miercuri. Vor fi 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în Banat și în Crișana.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi destul de mohorâtă. E puțin probabil să plouă, dar vântul devine mai insistent și ajunge la viteze de 45 km/h. Se răcește față de miercuri, când au fost 15 grade în Bărăgan. Joi maximele se opresc pe la 10 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem atmosferă închisă și un vânt activ cu rafale de 40...45 km/h. S-ar putea să vină câțiva stropi de ploaie, iar maximele nu mai trec de 9 grade - asta înseamnă cu vreo 3...4 grade mai puțin decât miercuri.

Un aer mai rece pătrunde și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. O să plouă din când în când, iar în zona montană o să vină câțiva fulgi de zăpadă. Vântul bate tare la altitudini mari, iar maximele se opresc pe la 9 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot înnorări persistente și temperaturi în scădere. Pe la munte apar câteva ninsori slabe. În rest nu sunt anunțate precipitații, iar vântul se intensifică în zonele înalte. Miercuri au fost 17 grade în această regiune. Joi vor fi cel mult 12 grade.

Norii se înmulțesc și în vestul țării, dar șansele de ploaie sunt aproape inexistente. Vântul se domolește în sudul Banatului, dar răcirea vremii se simte și aici. Totuși, în această zonă, se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară, în jur de 13 grade.

În Transilvania temperaturile scad simțitor, mai ales în depresiuni, pe unde vor fi 5 grade pe la amiază. Cerul rămâne acoperit de nori, iar în Carpații Meridionali apar ninsori slabe, trecătoare.

În Oltenia găsim vreme închisă și câțiva stropi de ploaie pe parcursul zilei. Temperaturile ajung pe la 11...12 grade- valori potrivite pentru data din calendar. La noapte temperaturile se apropie de pragul înghețului în zonele deluroase.

Atmosfera se menține închisă și în ținuturile sudice. Pe-aici nu prea sunt semne de precipitații, dar se intensifică vântul și ajunge la viteze de 45 km/h. Se răcește față de miercuri, iar maximele nu mai trec de 10 grade. În București avem o zi cam mohorâtă, cu vânt activ și condiții reduse de ploaie. La amiază vor fi cel mult 10 grade, după ce miercuri s-au înregistrat 14 grade. Norii persistă după lăsarea nopții, iar temperatura coboară până la 2...3 grade.

În zonele montane, va fi cam înnorat și o să ningă puțin în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali. Vântul prinde putere la altitudini mari și o să bată cu 60...80 km/h.