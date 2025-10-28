Ce alimente ajută la reducerea durerilor articulare și inflamațiilor din corp

Dor articulațiile toamna? Merită să includeți în dietă, des, pește gras. Cu ce vine la pachet toamna și frigul de afară?

Cu dureri de oase și inflamație la nivelul articulațiilor. Că e artrită sau artroză nu mai contează, o mare parte din populație suferă de dureri în articulații, independent de vârstă sau activitatea desfășurată.

Din fericire, există multe alimente care pot ameliora inflamația și îmbunătăți situația.

Peștele gras, precum somon, macrou și sardinele, are efect antiinflamator datorită conținutului bogat de acizi grași omega 3. Un mic studiu a fost făcut pe 33 de participanți care au primit pește gras, respectiv pește slab sau carne de 4 ori/săptămână.

După 8 săptămâni, în grupul hrănit cu pește gras s-a înregistrat o scădere a markerilor de inflamație implicați în osteoartroză. Peștele gras conține și vitamina D, un alt element care contribuie la ameliorarea simptomelor.

O analiză a 17 studii observaționale a arătat că suplimentele cu acizi grași omega 3 folosite în poliartrita reumatoidă reduc intensitatea durerilor și ajută articulațiile să fie mai mobile. Cu ajutorul grăsimii de pește scade numărul articulațiilor dureroase și este nevoie de o doză mai mică de analgezice pentru tratament.

Pentru o viață sănătoasă, cu sau fără artrită, American Heart Association recomandă minimum 2 porții de pește gras pe săptămână.

Ghimbirul

Ghimbirul este benefic pentru articulații. Pe lângă savoarea pe care o aduce în ceaiuri, supe sau dulciuri, are virtuți antiinflamatorii și reduce gravitatea simptomelor din artrită. Un studiu realizat în 2001 pe 260 de pacienți care sufereau de artroza genunchiului a arătat beneficiile extractului de ghimbir. După 6 săptămâni de utilizare, 63% dintre participanți au constatat o ameliorare a durerii genunchiului.

Usturoiul

Usturoiul este un condiment plin de beneficii pentru sănătate. Are proprietăți anticanceroase, scade riscul de boli cardiovasculare și boli neurodegenerative. Usturoiul crește rezistența la boli și reduce inflamația. Un studiu făcut pe 1080 de gemeni a arătat că cei care mâncau mai mult usturoi aveau un risc scăzut de artroză a șoldului. Coincidență sau nu, pare că usturoiul din bucate face bine la sănătate!

Brocoli

Broccoli este renumit nu doar pentru protecția anticancer, ci și pentru efectul antiinflamator. Un studiu care a analizat alimentația a peste 1000 de femei a arătat o asociere pozitivă între consumul de legume crucifere și scăderea nivelului de markeri inflamatori. În broccoli găsim compuși activi precum sulforafanul, care blochează formarea unor celule implicate în apariția poliartritei reumatoide.

Fructele de pădure

Fructele de pădure sunt un concentrat de vitamine, minerale și antioxidanți, cu beneficii multiple pentru sănătate. Combinația de flavonoide și vitamina C previne îmbătrânirea sistemului nervos și reduce inflamația. Într-un studiu făcut pe 38.000 de femei, cele care mâncau minimum 2 porții de căpșuni pe săptămână aveau markerii de inflamație reduși cu 14%. Fructele de pădure sunt bogate în quercitină și rutină, doi fitonutrienți care blochează procesele inflamatorii din artrită.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













