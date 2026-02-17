Fără oxigen putem trăi 3 minute, fără apă 3 zile, iar fără mâncare 30 de zile.

Organismul uman conține între 60 și 70% apă, ea intră în compoziția tuturor organelor și celulelor, de la creier și mușchii, până la oase și grăsime. Apa este elementul vital prin care se fac schimburile între celule, ea dizolvă și transportă toate substanțele din corpul uman, are rol în reglarea termică și în eliminarea toxinelor.

Corpul nostru elimină în fiecare zi aproape 2 litri de apă, prin respirație, transpirație și urină. Ori această cantitate trebuie înlocuită, organismul nu are rezerve de apă. De unde luăm apa? Jumătate din cantitate vine din mâncare.

Apa este un element vital și, de aceea, natura a pus apă în toate alimentele. În afară de apa pe care o bem ca atare, există apă în unt (15%), lapte (87%), carne și pește (70%), fructe și legume (90%). Tot apă este și ciorba, ceaiul, cafeaua și sucurile de orice fel.

Câtă apă ar trebui să consumăm zilnic

Depinde de gradul de activitate fizică, de temperatura exterioară și de caracteristicile fizice ale fiecărui individ. Putem spune, în medie, 3-4 pahare/zi. E bine să bem cât mai mult apă? Nici vorbă! Cu cât bem mai mult, cu atât urinăm mai des! Balanța hidrică a organismului este constantă, nu noi decidem câtă apă reținem în organism. Echilibrul hidric este menținut de hormoni, independent de faptele noastre. Mai grav: când bem prea mult, supunem inima și rinichii la efort, ca să elimine excesul de apă.

Senzația de sete nu poate fi ignorată, deci este puțin probabil să ne deshidratăm. Indiferent dacă bem lichide sau mâncăm alimente solide și semisolide, organismul știe să-și extragă din ele cantitatea de apă de care are nevoie. Pe lângă apa băută ca atare, cel mai bun lichid de hidratare este laptele (dulce sau bătut, sana, kefir, iaurt) – conține 87% apă și toate mineralele de care are nevoie organismul. Legumele sunt și ele bogate în apă, fibre și minerale, de consumat la fiecare masă – proaspete sau gătite, sub formă de salate sau ciorbe.

Ceaiul și cafeaua, în varianta rece sau caldă, sunt variante optime de hidratare, cu condiția să nu conțină zahăr. Și sucurile de fructe conțin multă apă, însă au și fructoză, care se transformă ușor în grăsime de depozit. De preferat ca fructele să fie mestecate ca atare, nu transformate în suc. Considerați un pahar de fresh ca fiind echivalent cu un pahar de bere! Și, dacă tot a venit vorba de alcool, atenție: chiar dacă este un lichid, alcoolul deshidratează – deci, pentru fiecare pahar de vin consumat, trebuie să beți 2 pahare de apă în plus.