Regimul de la Teheran susține în schimb că Iranul va decide când se va încheia războiul, iar asta va fi numai când condițiile sale vor fi îndeplinite.

În acelaşi timp, armata iraniană i-a transmis lui Donald Trump "că negociază cu el însuși" după ce președintele american declarase că Teheranul dorește să încheie un acord.

Neconfirmat oficial, Donald Trump ar fi transmis Iranului prin intermediul Pakistanului un plan de pace în 15 puncte, care ar prevede în principal desființarea programului nuclear al Iranului, încetarea sprijinului acordat grupurilor militante din regiune și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În schimb este promisă ridicarea sancțiunilor pentru Iran.

Donald Trump: ”De fapt, vorbim cu oamenii potriviți (de la Teheran), și ei își doresc atât de mult să ajungă la un acord. N-ai idee cât de mult își doresc să încheie un acord”.

Reporter: Aveți de gând să îi trimiteți pe Jared Kushner și pe Steve Witkoff pentru a purta negocieri directe cu iranienii?

Trump: „Suntem în negocieri chiar acum. Se ocupă de asta împreună cu Marco (secretarul de stat Marco Rubio), JD (vicepreședintele JD Vance). Avem mai multe persoane implicate. Iar cealaltă parte, vă pot spune, ar dori să ajungă la un acord”.

Dar armata iraniană l-a ironizat.

Lt. Col. Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt armata iraniană: ”Puterea strategică despre care vorbeai s-a transformat într-un eșec strategic. Cel care pretinde că este o superputere globală ar fi ieșit deja din această încurcătură dacă ar fi putut. Nu mascați înfrângerea ca pe un acord. Era voastră a promisiunilor (goale) a luat sfârșit. Conflictele voastre interne au ajuns până în punctul în care negociați cu voi înșivă?” .

”Declarăm fară echivoc : Până când nu va fi voința noastră, nimic nu se va întoarce la cum era înainte”, conchide sursa citată.

Haos din cauza blocajului asupra strâmtorii Ormuz

Din avion pot fi văzute sute de vapoare care aşteaptă să treacă prin strâmtoarea Ormuz. Prin ambasadorul său la ONU, regimul de la Teheran a transmis că vasele "care nu sunt ostile" pot traversa fără probleme.

Și petroliere din China, India și Pakistan au trecut deja prin Ormuz, dar pe o rută neobișnuită, mult mai aproape de coasta iraniană. Înainte de război, prin strâmtoarea Ormuz tranzita cam 20 la sută din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate.

Iranul susține că a lansat rachete care au forțat portavionul american Abraham Lincoln să-și schimbe cursul. Iar milițiile aliate cu Iranul au difuzat imagini cu lovirea unui elicopter Black Hawk, la o bază americană din Irak.

Sean Bell, analist SKY NEWS: ”Iranul încă lansează rachete. Și este cu piciorul pe gâtul Occidentului, atât timp cât blochează strâmtoarea Ormuz”.

Pe de altă parte, președintele Turciei a sugerat că Israelul va încerca să saboteze eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Iran.

Erdogan: ”Poziția neînduplecată, maximalistă și radicală a Israelului nu trebuie să fie lăsată să saboteze soluțiile diplomatice. Nicio țară care prețuiește pacea și stabilitatea mondială nu ar trebui să continue să toarne gaz pe focul pe care Israelul l-a aprins în mod nedrept în regiunea noastră”.

Danny Citrinowicz, expert pentru securitate: ”Trump crede că situația din Venezuela se va repeta și în cazul Iranului, că ar putea profita dacă încheie un acord cu Iranul. Teheranul crede că este acum în avantaj. Nu cred că există vreo posibilitate ca cele două părți să poată ajunge la un acord”.

Așadar, președintele Trump are acum două opțiuni. Să facă un compromis cu Teheranul, dar iranienii cer garanții că nu vor mai fi alte războaie și cer compensații. Sau Trump decide să extindă războiul. Și eventual să trimită trupe la sol.

Pentagonul se pregătește să trimită încă 1.000 de militari de elită în apropierea Iranului

Sally Lockwood, Sky News, Dubai: ”În acest moment 5.000 de pușcași marini, sunt în drum spre Regiune. Pe deasupra, Pentagonul a mobilizat Divizia aeropurtată 82, o forță de elită care poate fi desfășurată oriunde în lume, la 18 ore de la ordinul de activare. Totul sugerează că Washingtonul se pregătește ca situația să poată escalada din nou, iar Teheranul va fi pe deplin conștient de asta”.

Între timp, Iranul și Israelul continuă să lanseze atacuri reciproce, Teheranul vizând de asemenea aliați ai SUA din Golf, inclusiv Kuweit, Arabia Saudită și Bahrain.