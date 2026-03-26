Procurorii din Pitești au schimbat încadrarea faptei din ucidere din culpă, după ce au stabilit că acesta a acționat cu un pericol extrem.

Băiatul avea permisul suspendat și consumase alcool — etilotestul a indicat 0,91 mg alcool pur în aerul expirat.

În timp ce era urmărit de polițiști, a intrat pe contrasens cu viteză și a lovit frontal o mașină în care se afla un bărbat de 68 de ani care a murit. În aceeași mașină se mai aflau soția, fiica și nepotul victimei, iar toți 3 au fost transportați la spital.

După impact, tânărul a fugit de la locul accidentului.

Anchetatorii au mai aflat că, în doar un an și jumătate, a fost sancționat de 18 ori pentru abateri rutiere, inclusiv pentru viteză excesivă. Tânărul este arestat preventiv până pe 6 aprilie, când instanța va decide dacă măsura va fi prelungită.