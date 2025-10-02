Avorturile spontane repetate, semn de infertilitate: explicațiile medicului Ruxandra Dumitrescu

Pare ciudat că avorturile spontane în luni mici înseamnă infertilitate.

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”Noi știm că a fi infertilă înseamnă a nu obține o sarcină. Dar faptul că o femeie are avorturi repetate în primele luni de sarcină, chiar dacă a reușit să obțină un embrion, înseamnă de asemenea infertilitate. Pentru noi, diagnosticul de infertilitate înseamnă mai mult de 3 avorturi spontane. Cauzele sunt genetice și imunologice. Și foarte rar au legătură cu anatomia uterului”.

Ce înseamnă cauze imunologice?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”Găsim o nepotrivire imunologică între mamă și tată și acest lucru împiedică evoluția sarcinii. Dacă avem o cauză imunologică, e mai simplu, femeia va primi un tratament imunologic și va putea să rămână însărcinată în mod natural și să țină sarcina”.

Dar dacă sunt cauze genetice?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”La avorturi spontane repetate, la deces fetal intrauterin aveți nevoie de teste genetice, date de un specialist în tratamentul infertilității. Vedem ce defecte genetice s-au exprimat. Dacă sunt, vom forma embrioni în vitro. Aceștia se testează genetic înainte de a fi puși în uter. Iar în uter vom pune doar embrionul perfect sănătos”.



Andreea Groza, corespondent ProTV: Ne întoarcem la începutul vieții fertile, ne uităm la celulele reproducătoare feminine și reținem că îmbătrânesc foarte repede.

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”Da, ținem cont de așa numita rezervă ovariană. Ce înseamnă? Femeia se naște cu toate celulele reproducătoare. De la 12-14 ani, când vine menstruația, din aceste celule reproducătoare începe să consume, lună de lună. La 40 ani ani, rezerva ovariană tinde spre zero”.

Dar aceste celule, prezente de la naștere, doar stând în corpul femeii, au toate influențele din mediu – radiații solare, poluare, parabeni, plastic. Materialul genetic feminin se modifică doar pentru că trăim în mediul în care trăim.

Nu e nevoie să facem și alte lucruri rele biologice, de exemplu să fumăm, oricum se vor modifica.

Celule vor deveni slabe genetic, sub influența mediului. Nu apare sarcina sau apare sarcina, dar se termină cu un avort spontan.

Recomandarea biologică este să facem copii între 20 și 28 de ani, când este perfect. Nu se poate din motive sociale, atunci extragem ovocite (celule reproducătoare feminine) din ovare, după un tratament și cu anestezie. Și le congelăm. Și când vrem copii, vom face copii cu aceste celule vitrificate la o vârstă tânără, să spunem până la 33 de ani. Sunt garanția că acea femeie va avea un bebe sănătos cu materialul ei genetic.

Altfel timpul trece, nu există niciun medicament, care să mențină aceste celule viabile, nici o intervenție chirurgicală.

Și dacă obține o sarcină, la un moment dat prin fertilizare în vitro cu aceste celule, dar femeie respectivă are peste 45 de ani, uterul poate să mai țină o sarcină?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”Da, uterul poate fi ajutat să țină o sarcină. Și dacă femeia a intra la menopauză de 2-3 ani, uterul poate fi ajutat și devine apt să țină un bebe. Celulele reproducătoare cu care ne naștem, repet, acelea se consumă și îmbătrânesc repede. Și nu mai pot forma un embrion genetic sănătos. Dar dacă avem celule congelate, apare embrionul în vitro, și apoi uterul poate să țină sarcina, chiar dacă femeia are peste 45 de ani”.

