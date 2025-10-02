Avorturile spontane repetate, semn de infertilitate: explicațiile medicului Ruxandra Dumitrescu

Doctor de bine
02-10-2025 | 08:31
avort
Shutterstock

Avorturile spontane repetate în primele luni de sarcină înseamnă, de fapt, infertilitate. Ne explică medicul primar ginecolog, specialist în tratamentul infertilității, Ruxandra Dumitrescu.

autor
Andreea Groza

Pare ciudat că avorturile spontane în luni mici înseamnă infertilitate.

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”Noi știm că a fi infertilă înseamnă a nu obține o sarcină. Dar faptul că o femeie are avorturi repetate în primele luni de sarcină, chiar dacă a reușit să obțină un embrion, înseamnă de asemenea infertilitate. Pentru noi, diagnosticul de infertilitate înseamnă mai mult de 3 avorturi spontane. Cauzele sunt genetice și imunologice. Și foarte rar au legătură cu anatomia uterului”.

Ce înseamnă cauze imunologice?

 

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”Găsim o nepotrivire imunologică între mamă și tată și acest lucru împiedică evoluția sarcinii. Dacă avem o cauză imunologică, e mai simplu, femeia va primi un tratament imunologic și va putea să rămână însărcinată în mod natural și să țină sarcina”.

Dar dacă sunt cauze genetice?

 

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”La avorturi spontane repetate, la deces fetal intrauterin aveți nevoie de teste genetice, date de un specialist în tratamentul infertilității. Vedem ce defecte genetice s-au exprimat. Dacă sunt, vom forma embrioni în vitro. Aceștia se testează genetic înainte de a fi puși în uter. Iar în uter vom pune doar embrionul perfect sănătos”.

Andreea Groza, corespondent ProTV: Ne întoarcem la începutul vieții fertile, ne uităm la celulele reproducătoare feminine și reținem că îmbătrânesc foarte repede.

Citește și
umar
Depunerile metabolice pot afecta și umărul. Calcificările blochează mișcarea normală și provoacă dureri intense

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”Da, ținem cont de așa numita rezervă ovariană. Ce înseamnă? Femeia se naște cu toate celulele reproducătoare. De la 12-14 ani, când vine menstruația, din aceste celule reproducătoare începe să consume, lună de lună. La 40 ani ani, rezerva ovariană tinde spre zero”.

Dar aceste celule, prezente de la naștere, doar stând în corpul femeii, au toate influențele din mediu – radiații solare, poluare, parabeni, plastic. Materialul genetic feminin se modifică doar pentru că trăim în mediul în care trăim.

Nu e nevoie să facem și alte lucruri rele biologice, de exemplu să fumăm, oricum se vor modifica.

Celule vor deveni slabe genetic, sub influența mediului. Nu apare sarcina sau apare sarcina, dar se termină cu un avort spontan.

Recomandarea biologică este să facem copii între 20 și 28 de ani, când este perfect. Nu se poate din motive sociale, atunci extragem ovocite (celule reproducătoare feminine) din ovare, după un tratament și cu anestezie. Și le congelăm. Și când vrem copii, vom face copii cu aceste celule vitrificate la o vârstă tânără, să spunem până la 33 de ani. Sunt garanția că acea femeie va avea un bebe sănătos cu materialul ei genetic.

Altfel timpul trece, nu există niciun medicament, care să mențină aceste celule viabile, nici o intervenție chirurgicală.

Și dacă obține o sarcină, la un moment dat prin fertilizare în vitro cu aceste celule, dar femeie respectivă are peste 45 de ani, uterul poate să mai țină o sarcină?

Dr. Ruxandra Dumitrescu: ”Da, uterul poate fi ajutat să țină o sarcină. Și dacă femeia a intra la menopauză de 2-3 ani, uterul poate fi ajutat și devine apt să țină un bebe. Celulele reproducătoare cu care ne naștem, repet, acelea se consumă și îmbătrânesc repede. Și nu mai pot forma un embrion genetic sănătos. Dar dacă avem celule congelate, apare embrionul în vitro, și apoi uterul poate să țină sarcina, chiar dacă femeia are peste 45 de ani”.

Sursa: Pro TV

Etichete: doctor de bine, avorturi spontane,

Dată publicare: 02-10-2025 08:31

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
Depunerile metabolice pot afecta și umărul. Calcificările blochează mișcarea normală și provoacă dureri intense
Doctor de bine
Depunerile metabolice pot afecta și umărul. Calcificările blochează mișcarea normală și provoacă dureri intense

Așa cum apar pietre la rinichi, din cauza problemelor metabolice, la fel pot apărea în umăr. Dau dureri mari noaptea.

Căștile audio, un real pericol pentru urechi. Afecțiunile grave care pot fi cauzate de folosirea lor îndelungată
Doctor de bine
Căștile audio, un real pericol pentru urechi. Afecțiunile grave care pot fi cauzate de folosirea lor îndelungată

Din cauza căștilor purtate prea multă vreme, scade așa-numita „frecvență de conversație”. Se întâmplă inclusiv în cazul celor foarte tineri.

Gogonelele în saramură – murătura unică în Europa și o sursă naturală de vitamina C. Cum ne ajută la creștere imunității
Doctor de bine
Gogonelele în saramură – murătura unică în Europa și o sursă naturală de vitamina C. Cum ne ajută la creștere imunității

În sezonul rece putem lua cel mai ușor vitamina C din murături în sare. Întrebați în toată Europa, nicăieri nu se comercializează și nu se consumă gogonele, nimeni nu știe că roșiile verzi și necoapte sunt comestibile.  

Recomandări
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă
Stiri externe
Primele tranșe din programul de apărare SAFE ajung la începutul anului viitor. România are alocată a doua cea mai mare sumă

Primii bani europeni pentru proiecte de apărare vor ajunge la statele membre în prima parte a anului viitor, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după Consiliul informal de la Copenhaga.

Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore. Mii de angajați au fost trimiși în concediu fără plată
Stiri externe
Guvernul federal al SUA, fără finanțare de peste 24 de ore. Mii de angajați au fost trimiși în concediu fără plată

Situație critică peste ocean, la peste 24 de ore după ce guvernul federal a rămas fără finanțare. Administrația este parțial paralizată din cauza unei neînțelegeri profunde între republicani și democrați, cu privire la legea bugetului.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28