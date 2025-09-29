Aparatul care „citește” mișcările gurii și ajută medicii să reconstruiască dinții cu precizie. Imaginile obținute sunt 4D

29-09-2025 | 07:44
ddb dinti

Imagini în mișcare, atunci când mestecăm, ori vorbim, pot fi înregistrate ușor în prezent. Mișcările ajută medicii să reconstruiască anatomic dinții.

Mihaela Bilic

Cum se mișcă maxilarele când vorbim ori când mestecăm? Mișcările, înregistrate obiectiv, vor determina viitoarele lucrări dentare.

Așa-numitul arc facial digital potrivește fin toate structurile anatomice chiar și când un singur dinte a suferit.

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: Arcul facial digital reprezintă o metodă de a capta digital relația mișcărilor dintre mandibulă și maxilar, dinamica. În masticație în vederea realizării unui diagnostic, dar și al unui plan de tratament, adică a unei lucrări protetice cât mai corecte.

Pentru a realiza o singură coroană dentară, dar și pentru reabilitări mari, complexe: maxilar–mandibulă. Imaginile obținute, 4D, arată relația în mișcare dintre structurile anatomice care participă la masticație ori la vorbire.

Dr. Anca Rusu,medic chirurgie dento-alveolară: Această achiziție de date e transmisă ulterior laboratorului dentar, datele fiind folosite pentru a realiza o lucrare dentară în corelație cu anatomia pacientului, deci foarte personalizată.

Ulterior, dinții reabilitați se armonizează cu fața. Dar și cu mișcările articulației temporo-mandibulare.

Dr. Monica Bratu, medic stomatolog protetică dentară: Aici, în fața urechilor, avem două balamale. Se numește articulația temporo-mandibulară, care trebuie respectată când facem niște reabilitări. Totul trebuie să fie în armonie cu restul anatomiei, adică cu forma craniului, în care se mișcă această balama. Cu caracteristicile mișcărilor date de mușchi, adică cât vrea să se întindă un mușchi, cât vrea să se întindă un ligament.

La finalul oricărui lucrări dentare, arcul facial digital e folosit pentru a verifica corectitudinea contactelor dintre dinți.

dinti, stomatologie, maxilar, dantura

