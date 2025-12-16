PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”

Deșteaptă-te, România!
16-12-2025 | 12:33
Și în acest an, prin campania Deșteaptă-te, România!, PRO TV reconfirmă implicarea activă în susținerea educației și în construirea unui viitor mai bun pentru generațiile următoare.

Proiectul își propune să sprijine inițiative care contribuie la dezvoltarea unui sistem educațional bazat pe excelență, inovație și impact real în comunitățile din România.

Peste o sută de proiecte au fost înscrise pe platforma desteaptateromania.protv.ro, iar în urma procesului de evaluare realizat de CSR Board-ul PRO TV, au fost selectate inițiativele care vor primi sprijin în acest an. Selecția a avut la bază criterii de eligibilitate, precum și indicatori de performanță ce vizează impactul, sustenabilitatea și gradul de inovație al proiectelor propuse.

În urma acestei analize, CSR Board-ul PRO TV a decis să susțină mai multe proiecte care contribuie semnificativ la dezvoltarea educației, demonstrând că ideile curajoase și soluțiile bine gândite pot produce schimbări reale și de durată.

Proiectele susținute în cadrul campaniei „Deșteaptă-te, România!” 2025:

· Let’s Do It, Romania! - Introducerea unui modul educațional unic în România – Micii Jurnaliști de Mediu, prin care elevii sunt încurajați să observe și să documenteze probleme reale de mediu, din comunitățile lor, precum poluarea, consumul iresponsabil sau spațiile publice neîngrijite. Aceste situații sunt raportate prin intermediul aplicației dedicate, iar elevii pot propune soluții concrete, contribuind activ la schimbare. Programul se va desfășura la nivel național, în cadrul școlilor.

· Asociația "Zâmbete în ghiozdan, viitor în școală", Ocna Sibiului, pentru proiectul: Curtea smart - Sala de șah din curtea școlii. Inițiativa vizează amenajarea unui spațiu educațional dedicat dezvoltării abilităților cognitive și sociale ale elevilor – un mediu atractiv și prietenos, în care copiii pot practica șahul în cadrul orelor opționale, al programelor after-school, dar și în timpul recreațiilor, stimulând gândirea strategică și interacțiunea pozitivă.

· ADFABER – programul pilot EduShift.Prin această inițiativă, elevii devin mentori digitali ai propriei comunități. Programul formează elevi din clasele V–XII ca Mentori Digitali Certificați, care, la rândul lor, îi sprijină pe profesori, părinți și bunici să utilizeze tehnologia, inteligența artificială, platformele educaționale și instrumentele de siguranță online, contribuind la reducerea decalajului digital.

· Asociația Hercules - Asociația derulează proiecte educaționale și sociale dedicate copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, oferind sprijin constant prin activități educaționale, educație non-formală, suport alimentar, asistență socială și consiliere parentală, cu scopul de a susține parcursul școlar și dezvoltarea armonioasă a copiilor.

„Prin campania Deșteaptă-te, România! vrem să arătăm, de la an la an, cât de mult contează inițiativele care pun educația în centrul dezvoltării unei societăți. Credem că prin susținerea acestor proiecte contribuim concret la transformarea viitorului copiilor din România, iar implicarea noastră reflectă această viziune pe termen lung”, a declarat Aura Zaharia, CFO PRO TV.

Proiectele selectate în această ediție răspund unor nevoi reale din educația românească și au potențialul de a produce schimbări concrete și durabile. De la implicarea activă a elevilor în viața comunității și dezvoltarea gândirii critice, la stimularea abilităților cognitive și sociale, formarea competențelor digitale și reducerea decalajelor dintre generații, până la sprijinirea copiilor din medii vulnerabile, aceste inițiative contribuie direct la construirea unui sistem educațional mai echitabil, mai relevant și mai conectat la realitatea actuală.

Impactul acestor inițiative se va reflecta în viața a mii de elevi, profesori și membri ai comunităților locale. Deșteaptă-te, România! rămâne un angajament ferm al PRO TV de a susține proiecte cu impact pozitiv și durabil în educația românească.

