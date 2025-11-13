Apel public pentru protejarea patrimoniului din Băile Govora: Patru clădiri propuse spre clasare ca monumente istorice

Peste 50 de organizații și specialiști cer autorităților declanșarea de urgență a procedurii de clasare ca monumente istorice pentru patru clădiri emblematice din Băile Govora, aflate într-o stare avansată de degradare.

Organizații și specialiști din domeniul patrimoniului cultural, al dezvoltării urbane, al urbanismului și al conservării naturii au lansat un Apel Public adresat Ministerului Culturii, Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, Primăriei orașului Băile Govora și comunității locale, solicitând declanșarea imediată a procedurii de clasare în regim de urgență pentru patru obiective de patrimoniu din stațiunea Băile Govora: Ansamblul Parcului Balnear, Pavilionul de Băi, Hotelul Ștefănescu și o casă tradițională de pe strada Tudor Vladimirescu.

Semnatarii atrag atenția că patrimoniul uneia dintre cele mai vechi stațiuni balneare din România se află „într-o fază atât de avansată de degradare și de expunere la riscuri, încât considerăm că suntem în al 12-lea ceas”, fiind necesară o intervenție urgentă a autorităților.

14 ani de tergiversare în protejarea patrimoniului

Conform Apelului Public, procesul de clasare a celor patru obiective trebuia demarat încă din 2011, când Ministerul Culturii a avizat Planul Urbanistic General al Băilor Govora, cu condiția ca aceste clădiri să fie incluse în Lista Monumentelor Istorice.

Cu toate acestea, timp de 14 ani, nici Primăria Băile Govora, nici Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea (DJC Vâlcea) nu au inițiat procedurile legale de clasare.

În vara anului 2025, Fundația Pro Patrimonio a sesizat Comisia Națională a Monumentelor Istorice (CNMI), cerând analiza valorii de patrimoniu a celor patru situri. Pe 30 iulie 2025, CNMI a dispus clasarea în regim de urgență a imobilelor menționate.

Ulterior, Direcția Patrimoniu Cultural din Ministerul Culturii a transmis rezoluția către DJC Vâlcea, iar Institutul Național al Patrimoniului (INP) și-a declarat sprijinul pentru derularea procedurilor.

Cu toate acestea, DJC Vâlcea nu a oferit niciun răspuns timp de trei luni, reacționând abia pe 4 noiembrie 2025, după ce Pro Patrimonio și Studiogovora au publicat pe rețelele sociale solicitări privind aplicarea legii. Direcția a invocat necesitatea obținerii acordului proprietarilor, însă semnatarii apelului subliniază că, potrivit Legii nr. 422/2001, procedura de clasare în regim de urgență poate fi declanșată fără acordul acestora, iar pentru imobilele publice sau ale cultelor religioase, DJC poate acționa din oficiu.

Reacții locale și acuzații de presiuni

Apelul menționează că, deși situația impune măsuri rapide, reacția autorităților locale este îngrijorătoare. Primarul Băilor Govora, Mihai Mateescu, a declarat într-un interviu pentru Radio România Actualități (10 noiembrie 2025) că intenționează să atace în instanță solicitarea de clasare, iar la nivel local au apărut informații false și calomnii îndreptate împotriva asociației Studiogovora, a membrilor acesteia, a Irinei Iamandescu, Director Monumente Istorice în cadrul INP, și a Institutului Național al Patrimoniului.

Semnatarii consideră că aceste atacuri au rolul de a intimida specialiștii implicați și pot fi legate de interesele unor investitori care au achiziționat recent Pavilionul de Băi, clădire inclusă în solicitarea de clasare, și care ar fi demolat anterior un complex de vile din stațiune.

Solicitările semnatarilor

Apelul Public formulează nouă solicitări principale, printre care:

Respectarea dreptului comunității din Băile Govora de a-și păstra identitatea culturală prin conservarea patrimoniului; Declanșarea de îndată a procedurii de clasare în regim de urgență pentru cele patru imobile; Respectarea legislației privind protejarea patrimoniului cultural de către toate părțile implicate; Implicarea directă a Ministrului Culturii, Demeter András, pentru a asigura respectarea legii și informarea publicului; Consolidarea rolului Institutului Național al Patrimoniului în sprijinul direcțiilor județene; Comunicarea transparentă cu proprietarii imobilelor, pentru a demonstra că statutul de monument istoric nu afectează dreptul de proprietate; Colaborarea cu Fundația Pro Patrimonio și Studiogovora pentru documentația de clasare, ceea ce ar reduce cheltuielile DJC Vâlcea; Crearea unei strategii locale de dezvoltare durabilă bazate pe resursele unice ale stațiunii; Oprirea campaniilor de dezinformare și calomnie la adresa specialiștilor implicați în protejarea patrimoniului.

Semnatarii Apelului

Apelul este susținut de numeroase organizații de patrimoniu, arhitectură și cultură, printre care: Asociația Monumentum, Asociația Kogayon, Asociaţia ARA (Arhitectură. Restaurare. Arheologie), Asociația ARCHÉ, Fundația Pro Patrimonio, Studiogovora, Asociația Front la Dunăre, Asociația BAZA. Deschidem orașul, Revista Zeppelin, Asociația Vernacular, Asociația WeWilder, Asociația LOCUS, Asociația Re:Rise, precum și de personalități precum Ștefan Bâlici (președintele Ordinului Arhitecților din România), Oana Chirilă (fondatoarea Herculane Project), Rarița Zbranca, Gruia Bădescu, Marius Chivu și alți specialiști din mediul universitar, arhitectură și cultură.

Textul integral al apelului și lista completă a semnatarilor pot fi consultate pe site-ul govora.studio/heritage-lab/apel-public. Apelul rămâne deschis semnăturilor publice.

