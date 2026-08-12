România, pe podium la prima Olimpiadă Internațională de Business și Finanțe, organizată la București

Procedura care poate salva bolnavul cu AVC de dizabilitate se poate face doar ...

Marketingul de succes pe social media. Cum să-ți crești afacerea organic, pe ...

Noua Zeelandă a ocupat primul loc în clasamentul general, urmată de Polonia și România. Echipa României a obținut, de asemenea, distincția Bronze pentru raportul financiar, într-o probă în care diferențele dintre cele mai bune soluții au fost minime.

Ediția inaugurală a reunit șapte delegații finaliste din trei continente: Grecia, Hong Kong, Japonia, Macao, Noua Zeelandă, Polonia și România. Fiecare echipă a parcurs toate etapele competiției și și-a prezentat soluția în fața unui juriu format din specialiști din mediul academic, financiar și de afaceri.

Într-o perioadă în care informația și instrumentele de inteligență artificială sunt tot mai ușor accesibile, avantajul real nu mai este simpla acumulare de cunoștințe, ci capacitatea de a le transforma într-o decizie argumentată. Aceasta a fost miza primei ediții a International Business and Finance Olympiad (IBFO), desfășurată la București în perioada 2–6 august 2026 și organizată de Romanian Excellence Centre in Economics (RECE).

O competiție despre cum folosesti informația

Spre deosebire de concursurile construite predominant în jurul reproducerii cunoștințelor teoretice, IBFO i-a plasat pe elevi în rolul unor consultanți. Pornind de la un caz de business Rompetrol, echipele au analizat informații financiare, au identificat problema centrală, au calculat indicatori de performanță, au construit o recomandare strategică și au pregătit un raport profesional.

Primele două runde s-au desfășurat, in echipe, fără acces la internet. Instrumentele de inteligență artificială au putut fi utilizate numai pentru pregătirea prezentării finale, care trebuia să reflecte fidel analiza și recomandările deja formulate în raportul scris. Tehnologia a putut susține comunicarea, dar nu a putut înlocui raționamentul financiar al elevilor.

„Inteligența artificială poate genera un răspuns în câteva secunde, dar nu își poate asuma răspunderea pentru o decizie. De aceea, la IBFO nu am evaluat cât de bine pot elevii să reproducă ceea ce au învățat, ci dacă pot înțelege o problemă reală, își pot susține soluția cu argumente și cifre și au maturitatea de a răspunde pentru alegerile lor. Aceasta este diferența dintre a avea acces la informație și a avea discernământ.” - Alexandra Dache, fondatoarea și directoarea RECE.

În etapa finală, găzduită de BCR la The Bridge, fiecare echipă și-a susținut recomandarea și a răspuns întrebărilor unui juriu care a evaluat soluțiile din perspectiva unui board. Ceremonia de deschidere și activitățile academice au avut loc la Academia de Studii Economice din București, inclusiv în Aula Magna și în cadrul FABIZ.

Cinci perspective profesionale asupra aceleiași decizii

Juriul finalei a fost alcătuit din Cristian Honciu, Learning Designer la BCR; Ileana Botez, MBA, Head of Listing la Bursa de Valori București; Ioana Pârvu, Senior Manager, Turnaround & Restructuring la EY-Parthenon; conf. univ. dr. Roxana Voicu-Dorobanțu, Academia de Studii Economice din București; și Mihaela Radu, Finance Business Partner la Rompetrol.

„O experiență extraordinară într-un oraș încărcat de istorie europeană”

„A fost o experiență extraordinară și o ocazie minunată de a vizita România. Gazdele au fost incredibil de ospitaliere și au avut grijă de noi din momentul sosirii și până la plecarea din București.” - Jacob Samuel, Team Leader al delegației Noii Zeelande și Head of Department – Computer Science and Digital Technologies, King’s College, Auckland.

﻿În mesajul transmis după competiție, Jacob Samuel a apreciat întâlnirile cu reprezentanții ASE și BCR, precum și grija acordată delegațiilor internaționale de catre organizatori.

Din septembrie, o nouă serie de cursuri gratuite pentru elevii din România

În septembrie, RECE va lansa o nouă serie de cursuri gratuite de excelență în economie, business și finanțe, destinate elevilor care vor să își dezvolte capacitatea de analiză și să se pregătească pentru competiții naționale și internaționale. Calendarul și formularele de înscriere pentru anul 2026–2027 vor fi publicate pe www.rece.com.ro.

În anul școlar 2025–2026, activitățile educaționale RECE în economie, administrarea afacerilor și finanțe s-au desfășurat în cadrul parteneriatului educațional cu Centrul Municipiului București pentru Excelență.

Despre RECE

Romanian Excellence Centre in Economics (RECE) este o inițiativă educațională românească dedicată accesului elevilor la pregătire avansată în economie, business și finanțe. RECE coordonează pregătirea și selecția elevilor pentru competiții internaționale și dezvoltă programe gratuite care conectează rigoarea academică, analiza aplicată și experiența profesioniștilor din mediul economic.