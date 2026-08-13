Aproape 2.5 milioane de români sunt sensibilizați din cauza polenului de ambrozie și aproximativ jumătate de million prezintă simptome alergice, iar ceilalti riscă să le manifeste oricând, spun specialiștii în alergii. Există statistici și estimări oficiale de la Ministerul Sănătății, însă nu există încă un registru complet la nivel național. Medicii spun că, din păcate, nu toți pacienții își fac analizele alergologice și se tratează singuri acasă.

Cum știm că suferim de alergii și cum ne protejăm de ele? Cum identificăm, de exemplu, ambrozia și ce este aceasta? Medici alergologi și specialiștii de la Asociația Română de Educație în Alergii ne învață cum identificăm ambrozia, cum putem preveni sau proteja reacțiile alergice și ce tratamente sunt eficiente.

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), cunoscută popular și ca „iarba pârloagelor”, este o plantă invazivă, rezistentă, foarte adaptabilă și deloc pretențioasă, care crește pe terenuri neîngrijite, abandonate, pe marginea drumurilor sau a căilor ferate și, în general, în zonele periurbane. Este considerată una dintre cele mai alergenice plante din cauza polenului de dimensiuni foarte mici, dar în cantități mari, care se împrăștie rapid și ușor pe raze de zeci de kilometri. Manifestările alergice apar, de obicei, la doar câteva minute de la intrarea în contact cu acest polen sau în câteva ore și sunt foarte puternice, spune dr. alergolog Diana Vlad. Din punct de vedere medical, problema principală nu este planta în sine, ci polenul pe care îl eliberează și este ușor de purtat de vânt.

,,O persoană alergică poate avea simptome chiar dacă nu are ambrozie în propria curte. Polenul poate veni de la distanță, mai ales în zilele uscate, calde și cu vânt. În România, sezonul de polenizare se întinde de obicei din vară până spre toamnă, cu un vârf frecvent în august și septembrie. La o persoană deja sensibilizată, reacția poate apărea repede: în minute sau în decurs de câteva ore după expunere. Pacientul iese afară, respiră aer încărcat cu polen și începe să strănute, să îi curgă nasul, să îl mănânce ochii sau să tușească. Pentru pacient, această reacție nu este „închipuită” și nu este un moft. Este o reacție imunologică reală, care poate deveni foarte supărătoare și, la unii pacienți, poate agrava astmul” spun specialiștii de la Asociația Română de Educație în Alergii.

Alergia apare, de obicei, fără febră, fără dureri musculare și fără starea generală specifică unei viroze. O răceală trece, de regulă, în câteva zile. Alergia poate continua săptămâni întregi, cât timp polenul rămâne prezent în aer. În cazurile cele mai grave, o alergie poate duce la crize de astm sau șoc anafilactic, care poate fi fatal dacă nu se intervine la timp cu tratament sau chiar cu un șoc de adrenalină, în cele mai grave cazuri.

Persoanele cu reacții alergice trebuie să meargă la analize alergologice pentru identificarea cauzelor exacte și pentru tratamentul corect. Diagnosticul se poate face prin teste cutanate prick sau prin analize de sânge care măsoară IgE specifice pentru ambrozie. În anumite situații, alergologul poate recomanda și diagnostic molecular specific, de exemplu Amb a 1, alergenul major al ambroziei.

,,Din păcate, atunci când vorbim de polenuri, prevenția nu este o opțiune ușoară și confortabilă. Cu toții ne dorim să ne bucurăm de sezonul cald și nu să stăm baricadați în casă. Există câteva măsuri care reduc într-o oarecare măsură contactul cu polenurile: purificatoare de aer, aerisire imediat după ploaie, măști de protecție special concepute pentru a filtra polenurile. Aceste măsuri se asociază tratamentului simptomatic cu antialergice, spray-uri nazale cu corticosteroizi, spray-uri inhalatoare. Terapia cu cea mai mare eficacitate la momentul actual și după care observăm rezultate spectaculoase (reducerea dozelor de tratament simptomatic sau chiar renunțarea la anumite elemente ale lui, plus creșterea calității vieții) este imunoterapia alergen specifică. Folosind extract din polenul de ambrozie cu administrare zilnică pentru anumite perioade, încercăm să împrietenim sistemul imunitar cu această buruiană” spune dr. alergolog Diana Vlad.

În România, există și o lege care obligă proprietarii de terenuri să le curețe de ambrozie până la finalul lunii iunie cel târziu. Fiecare dintre noi poate raporta oricând ambrozia în aplicația Let's Do It, Romania. Durează mai puțin de două minute, iar procesul este simplu: trebuie să îti faci cont în aplicație (disponibilă pentru Android și iOS), să realizezi o fotografie clară a plantei și să îi fixezi locul pe hartă. Localizarea se preia automat prin funcția GPS a telefonului sau poate fi adăugată manual pe hartă. Utilizatorii pot scrie și un text cu informații suplimentare pentru autorități.

Odată trimisă raportarea și validată, alerta este marcată vizibil pe harta publică a aplicației pentru ca persoanele alergice să poată evita zona respectivă. În mod simultan, alerta este transformată într-o sesizare oficială și trimisă direct către autoritatea locală competentă (Primărie, Poliția Locală și Garda de Mediu din localitatea vizată). Dacă problema semnalată nu este rezolvată în termenul legal prevăzut de lege, sesizarea ajunge mai departe către Garda Națională de Mediu.

În baza acestor notificări, autoritățile aplică mecanismul prevăzut de lege: într-o primă etapă, proprietarii terenurilor pe care a fost semnalată buruiana sunt somați oficial să își curețe proprietățile. Dacă aceștia nu se conformează în termenul legal acordat și ignoră avertismentul, autoritățile constată contravenția și aplică amenzi, care ajung până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și până la 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

Până acum, au fost înregistrate peste 200 de raportări de ambrozie în aplicația Let's Do It, Romania și peste 65% au fost deja soluționate.