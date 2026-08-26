UPDATE Drona de la Olimp avea încărcătură explozivă, au stabilit autorităţile. Aceasta a fost detonată în condiţii de siguranţă

De altfel, locuitorii din zonă au primit un mesaj Ro-Alert.

„În zona plajei din dreptul Resortului Steaua de Mare Olimp se desfăşoară o operaţiune de detonare controlată a unei drone”, se arată în mesaj. Cetăţenii erau avertizaţi să păstreze distanţa faţă de zona operaţiunii şi li se recomanda să respecte măsurile dispuse de autorităţi.

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Miercuri dimineaţă, drona adusă de valuri pe plaja din Olimp a fost observată de mai multe persoane, care au anunţat autorităţile. La faţa locului s-au deplasat specialiştii care urmează să analizeze obiectul.

De asemenea, accesul turiştilor în zonă a fost restricţionat.

Un alt fragment de dronă a fost descoperit, marţi seară, în apropierea Cazinoului din Constanţa. Obiectul fusese adus de mare între stabilopozii de lângă faleză şi a fost observat de cei care se plimbau prin zonă.