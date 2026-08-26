Explicația sa vine după ce grupurile politice Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) şi Renew Europe (liberal) din Parlamentul European i-au solicitat preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să reţină 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României prin PNRR, din cauza preocupărilor legate de reforma legii integrităţii din România.

„Respectarea valorilor europene şi a statului de drept trebuie să fie o condiţie esenţială pentru accesarea fondurilor europene. Grupul PPE nu vrea ca România să piardă niciun euro din fondurile europene care îi sunt alocate prin PNRR. Îndeplinirea corectă şi la timp a reformelor asumate prin PNRR este esenţială pentru ca România să beneficieze integral de fondurile europene care îi sunt alocate”, scrie MAnfred Weber pe Facebook.

În acest context, el explică faptul că scrisoarea transmisă de Grupul PPE şi Renew oferă Comisiei Europene posibilitatea de a clarifica rapid dacă actuala formă a noii Legi a Integrităţii din România îndeplineşte cerinţele jalonului sau dacă sunt necesare modificări suplimentare.

„Este esenţial ca această clarificare să vină rapid, astfel încât România să poată face, dacă este nevoie, toate ajustările necesare şi să îndeplinească jalonul în termen. Miza este una majoră: România trebuie să încaseze cele 770 de milioane de euro şi să nu piardă niciun euro din PNRR”, adaugă liderul PPE.

Şeful PPE, Manfred Weber, şi şefa grupului Renew, Valérie Hayer, îi cer Ursulei von der Leyen, printr-o scrisoare, „să clarifice fără echivoc” că banii - parte din fondul de redresare post-pandemică al UE - nu vor fi eliberaţi decât dacă Bucureştiul renunţă la planurile de modificare a legii care ar putea duce la interzicerea exercitării funcţiei de primar în cazul lui Dominic Fritz.

Weber şi Hayer susţin că aplicarea retroactivă, prin amendamentul introdus de PSD şi AUR în legea ANI, încalcă legislaţia UE şi Constituţia României şi acuză PSD că îl vizează în mod deliberat pe Fritz.

Scrisoarea introduce şi un argument de drept european: Dominic Fritz este cetăţean german ales primar în România în baza drepturilor conferite cetăţenilor UE de articolul 22 din TFUE (Tratatul Fundamental al UE - n.r.). Autorii susţin că încetarea retroactivă a unui asemenea mandat ar afecta efectul util al dreptului european şi cer explicit Comisiei să-şi folosească prerogativele în această materie.

Reacția Comisiei Europene

Legea privind integritatea va fi evaluată în cadrul celei de a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române, precizează Comisia Europeană într-un răspuns pentru Agerpres, precizând că serviciile CE sunt angajate cu acestea în discuţii tehnice care susţin implementarea PNRR până la termenul-limită de 31 august 2026.

„Putem confirma primirea scrisorii şi vom răspunde în termenul adecvat", a răspuns un purtător de cuvânt al CE unei întrebări din partea AGERPRES.

„Legea privind integritatea va fi evaluată de Comisie în cadrul celei de a şasea şi ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autorităţile române. Ca în cazul tuturor statelor membre, serviciile Comisiei sunt angajate cu autorităţile române în discuţii tehnice care susţin implementarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă până la termenul-limită de 31 august 2026. Nu putem face alte comentarii în acest stadiu", se mai menţionează în răspunsul purtătorului de cuvânt al CE.