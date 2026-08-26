Hărțuitorul Chucky, prins după ce a terorizat trecătorii din Philadelphia. „Ești gata să mori?"

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Mascatul chuck us marshall
US Marshalls

Un individ purtând masca personajului din filmele de groază Chucky a fost reținut de poliție, după operațiuni care au durat mai multe săptămâni.

autor
Mihai Niculescu

Zymire Hughes, în vârstă de 22 de ani, care a terorizat locuitorii din Philadelphia purtând o mască de Halloween asemănătoare cu cea a personajului Chucky, a fost capturat marți seara într-un complex de apartamente din Las Vegas, după o vânătoare de două săptămâni transmite New York Post.

Hughes a fost arestat pe baza unui mandat pentru agresiunea unei femei de 40 de ani, pe 12 august. „Prin ascunderea în spatele unei măști de Halloween de tip Chucky, Hughes a terorizat locuitorii din Philadelphia și a crezut că poate scăpa de autorități. S-a înșelat", a declarat Robert Clark, ofițer adjunct US Marshall.

Hughes este reținut, așteptând extrădarea în Pennsylvania.

Pe 12 august, în aproximativ 15 minute, Hughes a amenințat cel puțin șase persoane în apropierea Primăriei din Philadelphia. A intrat într-un magazin, unde un angajat a refuzat să-l servească din cauza comportamentului său „suspect". Ulterior, o cameră de supraveghere l-a filmat în timp ce alerga după o femeie de 40 de ani, făcând comentarii amenințătoare. „Ești gata să mori?" ar fi întrebat-o Hughes, conform poliției. Femeia a suferit răni căzând pe asfalt. în încercarea de a-l evita.

Hughes, care se mutase într-un apartament din Las Vegas în februarie cu prietena sa, era în vizită la rude în Philadelphia când a comis faptele. După ce poliția a lansat căutarea, Hughes a fugit pe 19 august, alegând un traseu complicat: a zburat din Trenton (New Jersey) în Orlando (Florida), apoi către Las Vegas. S-a ascuns într-un alt apartament din sud-estul orașului timp de cinci zile, dar poliția l-a localizat și l-a arestat fără incidente.

Luăm foarte în serios pe oricine crede că este amuzant sau distractiv să terorizeze și să hărțuiască oamenii", a declarat procurorul districtual Larry Krasner. „Indiferent de motiv, acțiunile sale arată că este un ticălos și nu va fi tolerat. Va fi prins și tras la răspundere pentru faptele sale."

Hughes se confruntă cu acuzații de agresiune, amenințări teroriste, posesia unei arme, agresiune simplă, punere în pericol și alte infracțiuni conexe.

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Sursa: New York Post

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