Asociația Let’s Do It, Romania! îi invită pe toți cei care vor să contribuie la un viitor mai curat să se înscrie și să participe la Ziua de Curățenie Națională, care are loc pe 19 septembrie, simultan în 190 de țări. Milioane de oameni din întreaga lume se implică tot mai mult în protejarea mediului, iar numărul voluntarilor crește. În România, peste 22.000 de voluntari din toată țara arată că își doresc să fie parte din schimbare și s-au înscris să participe la cea mai mare acțiune dedicată curățării naturii, ajunsă la ediția cu numărul 13.

Peste 2,9 milioane de români s-au implicat, din 2010 și până în prezent, în acțiuni de curățenie alături de echipa Let’s Do It, Romania, care face parte din organizația globală Let’s Do It World. Înscrierile se fac pe app.letsdoitromania.ro.

An de an, Ziua de Curățenie Națională aduce împreună elevi, studenți, tineri, familii, companii, autorități, artiști, jurnaliști, vedete, organizații și comunități locale care aleg să transforme implicarea civică într-o acțiune concretă pentru un mediu mai curat. Prin participarea lor, voluntarii contribuie atât la colectarea deșeurilor abandonate în natură, cât și la construirea unei culturi a responsabilității față de mediul înconjurător.

„Le mulțumim celor peste 22.000 de oameni care s-au înscris deja pentru Ziua de Curățenie Națională. Fiecare voluntar contează, iar împreună putem demonstra că responsabilitatea pentru mediu este o valoare care unește comunități din întreaga țară. Îi invităm pe toți cei care nu s-au înscris încă să ni se alăture pe 19 septembrie și să transforme o zi de sâmbătă într-una cu impact real pentru natură”, declară Agata Bulei, Project Manager Let’s Do It, Romania! și Coordonator Ziua de Curățenie Națională.

Ziua de Curățenie Națională a devenit recunoscută oficial prin Legea 266/2024. Prin această campanie, organizatorii își propun, pe lângă strângerea tonelor de deșeuri din natură, și responsabilizarea oamenilor cu privire la mediul înconjurător și la ce lasă în urmă. Tema din acest an a Zilei de Curățenie Națională este „Tu ce lași în urma ta?” și îndeamnă la reflecție și la conștientizarea fiecărui gest din viața de zi cu zi.

În 2025, peste 270,000 de voluntari din toată țara au strâns peste 427,000 de saci de deșeuri în București și cele 41 de județe. Cei care doresc sa participe la Ziua de Curățenie Națională, pe 19 septembrie 2026, se pot inscrie pe https://app.letsdoitromania.ro/.

Partenerii instituționali din acest an sunt Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu, Ministerul Educației și Cercetării, Administrația Națională Apele Române, Asociația Municipiilor din România, Asociația Comunelor din România, Ministerul Apărării Naționale, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Compania Națională de Căi Ferate și Jandarmeria Română, iar cei corporate sunt Ipsos Interactive Services, EDPr, Orange, ISTA, DB Schenker, Sameday, Secom, Schaeffler, ARRISE și EJOT.

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară dedicată mediului și implicării civice, parte din rețeaua internațională Let’s Do It World. Din 2010, de când s-a lansat, organizația a mobilizat peste 2,9 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și proiecte comunitare. Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, Let’s Do It, Romania! derulează programe precum Doers School și aplicația Let’s Do It, Romania!, prin care cetățenii raportează deșeuri sau ambrozie și pot urmări statusul sesizărilor lor în timp real.

Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare. Fiecare gest conștient și responsabil contează, iar oamenii pot raporta zonele cu deșeuri și ambrozie în aplicația dedicată Let’s Do It Romania! disponibilă în iOS și pe Android, care poate fi descărcată de aici.

Cei care doresc să doneze și să echipeze voluntarii Let’s Do It, Romania! o pot face aici. Cei interesați de sponsorizări corporate pot trimite un e-mail la [email protected].