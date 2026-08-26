Balkanik Festival #13 incepe vineri: muzicile lumii se intalnesc pe malul Lacului Tei

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ProTV

Ladaniva, Zdob si Zdub, Taraf de Caliu si Baba Zula, premiera Romica Puceanu Reimagined, cantece ceremoniale Huni Kuin, jam sessions deschise, arta contemporana, mestesuguri si activitati pe lac. 

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Stirileprotv

Abonamentele de 180 de lei, cu acces inclus la afterparties, mai sunt disponibile doar pana vineri.

Mai sunt doar cateva zile pana cand Balkanik Festival – Home of World Music #13, fueled by OSCAR Downstream, deschide portile noii sale case de pe malul Lacului Tei. Intre 28 si 30 august 2026, Parcul Tei devine pentru un ultim weekend de vara un teritoriu al muzicilor lumii, in care lautaria bucuresteana intalneste fanfarele balcanice, psihedelia anatoliana, cantecele armenesti, sonoritatile Orientului Mijlociu si, anul acesta, traditiile comunitatii Huni Kuin din Amazonul brazilian. Festivalul isi deschide portile vineri, de la ora 16:00, sambata si duminica de la ora 12:00.

De la Ladaniva, Zdob si Zdub, Taraf de Caliu, Baba Zula, Shiran & Bakal, Bubliczki, Cümbüs Cemaat si Kristijan Azirović Orkestar, pana la premiera Romica Puceanu Reimagined, cantecele ceremoniale aduse din Amazon de Txana Ība Huni Kuin si jam session-uri in care muzicienii sunt invitati sa intre cu propriile instrumente si voci, editia #13 construieste timp de trei zile o harta muzicala care traverseaza Armenia, Balcanii, Orientul Mijlociu, Europa Centrala si America de Sud.

Festivalul aduce arta aproape

In jurul scenelor, festivalul continua prin arta contemporana, instalatii, video mapping, talks, zeci de creatori independenti si mesteri, ateliere, gastronomie internationala, tarot si ghicit in cafea, zone de relaxare si activitati pe Lacul Tei. Sub tema The Sounds of Heritage. The Rhythm of Now, Balkanik priveste patrimoniul ca pe ceva care circula intre oameni, generatii si geografii si care isi schimba forma tocmai pentru ca ramane viu.

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Primele sonoritati ale editiei nu se vor auzi pe scena, ci pe strazile Bucurestiului. Vineri, 28 august, de la ora 18:00, Kristijan Azirović Orkestar porneste in alai din Obor catre Parcul Tei, iar fanfara sarbeasca va conduce publicul catre noua casa Balkanik. De la 18:30, orchestra deschide Lake Stage, urmata de Shiran & Bakal, de la 20:30, si Ladaniva, de la 21:30.

Una dintre cele mai iubite aparitii ale noii scene world music europene, Ladaniva revine la Bucuresti cu amestecul lor de folclor armean, ritmuri balcanice, jazz, reggae si pop. Shiran & Bakal aduc in aceeasi seara cantece arabe, memorie familiala, radacini irakiene si yemenite, sintetizatoare analogice si groove-uri de club.

Sambata, 29 august, programul Lake Stage incepe la 17:30 cu premiera Romica Puceanu Reimagined. De la 19:30, Baba Zula aduce la Bucuresti psihedelia anatoliana, saz electric, dub, improvizatie si energia underground-ului din Istanbul, iar de la 21:30, Taraf de Caliu inchide seara cu una dintre cele mai puternice expresii contemporane ale muzicii lautaresti romanesti.

Duminica, Bubliczki deschid scena principala la 17:30 cu folk polonez, traditii kashubiene, armonii klezmer si sufluri balcanice. De la 19:30 urca pe scena colectivul din Istanbul Cümbüs Cemaat, iar de la 21:30, Zdob si Zdub inchid editia #13 cu amestecul lor exploziv de rock, punk, ska si folclor moldovenesc.

Romica Puceanu primește un omagiu

Romica Puceanu Reimagined: cantecele unei voci care continua sa circule: Editia din 2026 este dedicata memoriei si mostenirii muzicale a Romicai Puceanu, la 30 de ani de la disparitia uneia dintre marile voci ale muzicii lautaresti urbane romanesti si in apropierea centenarului nasterii sale, care va fi marcat in 2027.

Sambata, 29 august, de la 17:30, Balkanik prezinta in premiera proiectul Romica Puceanu Reimagined, creat special pentru aceasta editie. Pe aceeasi scena se intalnesc Corina Sirghi, Raluca Radu, Ioana Tatarusanu si Sorin Necunoscutu, alaturi de Valeriu Borcos – electronica, Lucas Molina – percutie, Nelu Raducanu – tambal, Meltiade Mihalache - vioara, intr-o formula care pune repertoriul Romicai in dialog cu sensibilitati muzicale contemporane.

Din Amazon la Bucuresti: muzica ce se naste pe loc: O parte dintre cele mai speciale intalniri muzicale ale editiei nu au o forma definitiva inainte de festival. Sambata, de la ora 16:00, Txana Ība Huni Kuin, reprezentant al comunitatii Huni Kuin din Amazonul brazilian, aduce in Parcul Tei cantece ceremoniale, rugaciuni si povesti transmise din generatie in generatie. Crescut in satul Novo Futuro, Txana Ība poarta mai departe prin cant vocea si memoria stramosilor sai si le pune in dialog cu oamenii si culturile intalnite in calatoriile sale. În acelasi spatiu va exista un bazar de arta indigena Huni Kuin, dedicat sustinerii comunitatii si protejarii spatiului amazonian in care aceasta traieste.

Duminica, tot de la ora 16:00, festivalul gazduieste un Jam Session Lautaresc, la care si-au confirmat deja prezenta mai multi muzicieni, dar a carui formula ramane deliberat deschisa. Balkanik ii incurajeaza pe muzicienii aflati in public sa vina cu instrumentele – sau cu vocea – si sa intre in jam. Muzica lautareasca revine astfel intr-unul dintre mediile prin care s-a transmis dintotdeauna: intalnirea directa dintre muzicieni, repertoriul trecut de la unul la altul, ascultarea si improvizatia.

Brâncuși inspiră arta festivalului

Brancusi, intre forma, tacere si lumina: În contextul Brancusi150, Balkanik aduce in spatiul festivalului proiectul Forme care tac / Forme care lumineaza – Constantin Brancusi la Balkanik Festival, care traduce cateva dintre principiile fundamentale ale universului brancusian – esentializarea formei, verticalitatea, durata, tacerea si lumina – in limbajul artei contemporane. Instalatia monumentala Pasarea (care nu atinge pamantul), realizata de scenografa si artista Raluca Pavel, functioneaza ziua ca obiect sculptural, iar odata cu lasarea intunericului este transformata prin video mapping-ul creat de Adistu, insotit de o compozitie sonora. Alaturi de ea, interventia performativa Masa Tacerii propune un moment colectiv de ascultare si prezenta, suspendand pentru scurt timp ritmul festivalului.

Si Poienita isi schimba forma dupa apus: intre 21:00 si 23:30, vegetatia devine suprafata pentru proiectii si aparitii vizuale create prin video mapping.

Balkanik se intinde anul acesta pe aproximativ 16.000 mp de spatiu verde, iar intre concerte, Parcul Tei functioneaza timp de trei zile si ca atelier, galerie si targ in aer liber. Expozitiile si instalatiile ii aduc impreuna pe Atelierul Wood Be Nice, cu lucrari de grafica, colaj, mixed media si fotografie pe lemn, Bucharest Collage Collective, ilustratoarea Maretta Aivazian, cu Postcards from Armenia, si artista vizuala Ioana Vilcu, cu instalatia textila Becoming – Arhitectura vietii. Targul reuneste peste 45 de creatori si expozanti, cu bijuterie contemporana si traditionala, ceramica, ilustratie, haine si textile, obiecte din piele, upcycling, cosmetice naturale si design. Lor li se alatura mesteri care vor lucra in fata publicului, cu demonstratii de mestesugarie in argint, cupru, lemn si fier.

Publicul poate trece si de cealalta parte a mesei de lucru: programul include ateliere de linogravura, pictura pe tote bags, margelit si modelaj in lut, upcycling de bijuterii, colaj, pictura in nisip, caligrafie, portret, henna si alte activitati pentru copii si adulti. Printre ele isi fac loc si micile ritualuri care au devenit parte din atmosfera Balkanik: tarot, ghicit in cafea, intalniri si locuri in care descoperi ceva inedit la fiecare pas.

Odata cu lasarea intunericului, instalatia Pasarea (care nu atinge pamantul) este activata prin video mapping-ul creat de Adistu, powered by Epson, iar in Poienita, vegetatia devine suprafata pentru aparitiile diafane ale unor animale salbatice, intr-un video mapping realizat de Silviu Luda. Partener de traditie al Balkanik Festival, Epson sustine si in aceasta editie componenta vizuala a festivalului prin tehnologia profesionala de proiectie si pregateste o zona de home cinema dedicata filmelor si videoclipurilor balcanice.

Festivalul ajunge si pe Lacul Tei: Mutarea in Parcul Tei deschide pentru prima data Balkanik si catre apa. Impreuna cu SUP Academy Romania, festivalul aduce stand-up paddle boards cu care publicul se poate plimba pe Lacul Tei, in timpul zilei sau spre apus. De asemenea, vor avea loc plimbari cu barca pe lac.

Lacul devine astfel parte din experienta festivalului, nu doar decorul ei: poti asculta muzica de pe apa, poti privi scena si parcul dintr-o perspectiva diferita si apoi reveni intre concerte, targ si instalatii. Chiar peste lac se afla Hotel Caro, Venue Partner & Official Festival Hotel, una dintre bazele editiei din acest an. O parte dintre artisti vor traversa lacul cu barca pentru a ajunge la festival, iar publicul care vine din afara Bucurestiului – sau pur si simplu vrea sa transforme Balkanik intr-un weekend intreg de vacanta in propriul oras – poate ramane aproape de festival, pe celalalt mal.

De la pljeskavica si gratar armenesc la cafea la nisip: si gastronomia urmareste harta culturala a festivalului. In parc se vor gasi pljeskavica sarbeasca, gratar armenesc (horovat), suberek si baklava, preparate indiene, placinte dobrogene, tacos, preparate romanesti, cafea la nisip si dulciuri armenesti, alaturi de clasicele opriri de festival.

Programul este completat de talks despre Bucuresti, arta si comunitate, gradini comunitare si protejarea spatiului public, intr-o editie in care Balkanik isi propune sa vorbeasca si despre orasul in care se intampla, nu doar despre lumile pe care le aduce pe scena.

Balkanik este si un festival la care parintii pot veni cu copiii si pot petrece impreuna o zi intreaga. Editia de anul acesta are unul dintre cele mai bogate programe dedicate familiilor de pana acum, cu activitati creative si experiente raspandite pe parcursul intregului weekend: pictura in nisip, baloane uriase de sapun si jonglerie, caligrafie, portrete, codite impletite si tatuaje cu henna, ateliere de linogravura si pictura pe tote bags, modelaj in lut si margelit, colaj, upcycling de bijuterii, accesorii si jucarii handmade.

Balkanik After Dark: doua nopti dupa ultimul concert

Cand concertele din Parcul Tei se termina, festivalul continua cu Balkanik After Dark.

Vineri, 28 august, petrecerea se muta la Kundalini Pool Bar, unde se danseaza langa piscina si chiar in ea. Kottarashky & Sando deschid noaptea cu un live set in care club beats si productia electronica intalnesc improvizatiile live de acordeon si trompeta, urmati la pupitru de Radio Barba si Daniel Mitulescu.

Sambata, 29 august, Balkanik After Dark continua la Forge, cu Ligia Kesisian & Lucas Molina, alaturi de invitatii lor, pe terasa si Valerius (K not K) la pupitru in interior – o noapte care trece de la muzica de petrecere si world music la selectii balcanice, latino, orientale si electronice.

Ultimele zile de presale: 180 lei pentru trei zile de festival + afterparties

Doar pana vineri, 28 august, abonamentul pentru toate cele trei zile de Balkanik Festival costa 180 lei + taxe si include accesul la ambele petreceri Balkanik After Dark.

De vineri, odata cu inceperea festivalului, abonamentul va costa 250 lei + taxe. Biletele pentru o singura zi costa 130 lei + taxe si nu includ accesul la afterparties.

Pentru posesorii unui bilet de o zi, accesul la Balkanik After Dark costa separat 50 lei vineri si 40 lei sambata. Pentru cei care vin exclusiv la afterparty, accesul costa 80 lei vineri, respectiv 70 lei sambata.

Copiii cu varsta de pana la 9 ani inclusiv au acces gratuit, insotiti de adulti, iar copiii intre 10 si 15 ani beneficiaza de reducere de 50% la abonamente si bilete.

Trei zile, doua nopti si un parc intreg intre scena, lac, arta, mancare, mestesuguri si muzica facuta pe loc. Intre 28 si 30 august, ultimul weekend de vara se petrece pe malul Lacului Tei.

Balkanik Festival – Home of World Music #13 28–30 august 2026 | Parcul Tei, Bucuresti The Sounds of Heritage. The Rhythm of Now.

Balkanik Festival – Home of World Music #13 este organizat de Asociatia Culturala Metropolis, fueled by OSCAR Downstream, proiect co-finantat de Administratia Fondului Cultural National, in parteneriat cu Primaria Sectorului 2, cu sprijinul Provident, Uniunii Armenilor din Romania, Centrului Cultural Armean din Bucuresti, Pop Cola, Vitamin Aqua, Philip Morris Romania, cofinantat de Ambasada Frantei in Romania si Institutul Francez din Romania si Institutul Polonez. Video mapping powered by EPSON Romania.

Parteneri media: PRO TV, VOYO, Radio Guerrilla, Aici a stat, AGERPRES, Bookhub, Carturesti, CVLTARTES, CriticEyez, GenStiri, Happ.ro, Iconcert, InfoMusic, Observator Cultural, Revista BIZ, Romania Journal, 9AM, Kudika, Garbo, Spotmedia, Subversiv, Sunete, Traieste Muzica, Utopia Balcanica, Zile si Nopti.

Fondat in 2011 de Asociatia Culturala Metropolis, Balkanik Festival a devenit primul mare festival din Romania care a construit o scena durabila pentru world music si patrimoniu viu contemporan. In fiecare an, festivalul reuneste artisti si participanti din peste 20 de tari si transforma Bucurestiul intr-un spatiu al diversitatii culturale si al bucuriei colective.

Proiectul nu reprezinta in mod necesar pozitia Administratiei Fondului Cultural National. AFCN nu este responsabila de continutul proiectului sau de modul in care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt in intregime responsabilitatea beneficiarului finantarii.

Pentru mai multe informatii, urmariti-ne pe Facebook, Instagram si pe www.balkanikfestival.ro.

Vremea azi, 26 august 2026. Temperaturile scad, iar ploile și furtunile pun stăpânire pe mai multe regiuni

Sursa: ProTV

Etichete: Balkanik Festival, muzica, lacul tei, festival,

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