Stresul și tensiunea i-au afectat în timp sănătatea lui Alex Dima. Cum se menține în formă

Aleargă non-stop, pentru mai multe cauze nobile. Petrece mult timp pe teren, iar stresul și tensiunea s-au tradus, în timp, într-o suferință gastrică foarte încăpățânată.

Și așa, Alex Dima, de la "România, te iubesc!" recunoaște că a cam neglijat propria stare de bine. Vrea să schimbe acest lucru, așa că a reluat antrenamentele la sală. Îl însoțim și noi, astăzi.

Oana Cuzino: „Ai ajuns cumva să somatizezi stresul în care trăieşti. A practica sportul e o formă de a scăpa. Te ajută?”

Alex Dima: „Toate poveștile pe care noi le facem, le cărăm după noi. Inevitabil, îţi laşi acolo o parte din suflet. Poate de aici vine şi succesul. Am ajuns la al 12-lea an, cărăm în suflet. Una din soluții e să vii aici în sală.”

Oana Cuzino: „Am înţeles că eşti foarte matinal.”

Alex Dima: „La ora 6 sunt aici, la ora 6 dimineața. La ora 6 ne apucăm de treabă.”

Oana Cuzino: „Nu e aglomerat.”

Alex Dima: „Nu e nimeni. Mă aud cu ecou pe stradă.”

Oana Cuzino: „În ce constă programul?”

Alex Dima: „În funcţie de antrenor. Cel mai mult îmi place să stăm de vorbă. Începem cu încălzirea şi apoi el e şeful, eu doar comentez. Ți-am povestit că am fost odată la psiholog. Totul a pornit de la un fel de gastrită pe care o aveam şi am făcut investigaţii îşi tratamente şi doctorul mi-a zis: „nu e de la gastrită, tu de fapt trebuie să te duci la un psiholog”. Sunt nebun? Nu, dar trebuie să te duci la un psiholog. Am fost la psiholog, m-am dus la două şedinţe. A, ok, totul ţine de mine. Mă întreba ce am făcut prin copilărie, cum mă înţeleg cu lumea și m-a trimis să trag cu praştia. Am praştia în maşină. Asta o fololosesc, cu asta am rămas de la psiholog , să trag cu praştia. Și vin aici. Sportul te ajută. După ce ies de aici din sală sau după ce fac acasă un sfert de oră, corpul se simte, ai o altă energie.”

Oana Cuzino: „Ce faci acasă în acest sfert de oră?”

Alex Dima: „Am exerciţii pentru spate. Am tot felul de haltere din astea de elastic. Mă prind de uşă şi mă agăţ de ea.”

Oana Cuzino: „Când eşti plecat cum rezolvă treaba asta?”

Alex Dima: „Tot aşa în camera de hotel. Mă trezesc mai repede decât colegii mei, mă întind pe spate sau pe jos. Am fost la Teleorman şi am stat într-un hotel mult. M-am trezit şi la 4, răsărea soarele deasupra Alexandriei. Eu eram zen, dar apoi aveam cum să îmi stric feng-shu-iul şi mie şi lor. Am înțeles că trebuie să fie un stil de viaţă.”

Oana Cuzino: „Cam ce mănânci, pentru că eşti mai tot timpul plecat?”

Alex Dima: „Variante există oriunde, chiar şi în vârful muntelui şi la Teleorman. Nu e un capăt de lume. Ai unde să mănânci. Într-o zonă în care nu găsești de mâncare, îţi faci pachet.”

Oana Cuzino: „Încerci să imprimi un stil de viață sănătos şi fiicei tale?”

Alex Dima: „Da, acum lucrăm. Acum a început să înveţe după amiază, 10 minute să facă sport. I-am arătat şi ei câteva exerciţii şi mă şi vede când stau acasă. Încerc să o conving că atunci când se trezeşte să facă măcar 10 minute. Încerc şi cu mama. Ea da o tură, care înseamnă un kilometru şi jumătate şi are aparate şi se vede cu pensionarii ei acolo. Îmi pare rău că ani de zile am neglijat povestea asta cu sportul.”

Oana Cuzino: „Ești în tot felul de acţiuni care necesită implicare fizică, maratoane, inclusiv prezența pe teren.”



Alex Dima: „Pare uşor, dar implicațiile pot fi uriaşe. O să fac în continuare pentru că eu cred că schimbarea pe care ne-o dorim de la mine trebuie să înceapă. Îmi doresc să schimb asta și aici revenim la sport. Nu mai poţi să te închei la șireturi, du-te şi dă burta jos. Schimbarea începe cu tine. Fă-ţi timp pentru tine. Cât timp pierdem în fața televizorului sau pe telefon, pe site-urile de socializare. Asta poate să fie o scuză în faţa antrenorului.”

