De ce este important să mâncăm în funcție de apus și răsărit. Recomandările doctorilor

Când răsare soarele şi când apune? Iată două informaţii esenţiale pentru organismul nostru, care şi-a făcut setările luându-și astfel de date, la îndemână, odată cu apariţia noastră pe pământ. Masa de seară, spre exemplu, este cerută după soare.

O informaţie desprinsă direct din funcţionalitatea hipotalamusului, care coordonează insulina, dar şi hormonii de foame şi saţietate. Evoluţia ne-a transformat. Nu mai ţinem cont de nimic, dereglăm zilnic hormonii şi până la urmă, suntem direct responsabili de apariţia diabetului, a ficatului gras ori a infarctului.

Se numeşte hipotalamus sau creierul endocrin şi nu vrea să mâncaţi seara. Hipotalamusul funcţionează după ritmul circadian, adică după cum răsare şi apune soarele. La propriu.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Ritmul circadian nu s-a modificat. Era aşa: la 6 dimineaţa micul dejun, la ora 12, prânzul, iar la ora 4-5 mâncau, la 6-7 se culcau. Ritmul acesta este ancestral, genele s-au păstrat. Doar că trăim în alt mediu, nu putem să ne mai culcăm la 6 seara şi să mâncăm la 6 dimineaţa.”

Poate nu mai putem să adormim la ora 19, dar putem să luăm ultima masă din zi la cel târziu ora 18 și până dimineaţă să consumăm doar apă.

Este un exerciţiu conştient, conform informaţiei genetice şi cea mai bună prevenţie pentru diabet, boala cardio-vasculară şi steatoza hepatică, adică prima etapă a bolii numită ciroză hepatică. Facem demonstraţia.

Am terminat o zi de lucru şi nu am mâncat aproape nimic. Cum văd un frigider, e al meu. Se numeşte mâncat compensator. Şi mai avem o variantă: am avut o zi proastă, indiferent de motive şi seara mănânc emoţional. Sunt cele mai proaste 2 variante de cină.

Ca să vă demonstrăm că totul se învârte la propriu după soare, chiar şi în interiorul organismului, luăm aceste două prăjituri identice. Pe aceasta o mănânc dimineaţa şi îmi iau glicemia. A doua, identică, seara. Şi iar îmi iau glicemia. Seara voi avea glicemia mai mare după aceeaşi masă. Puteţi să faceţi experimentul, simplu, acasă.

Ce se întâmplă dacă mâncaţi seară, după ora 17?

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „În primul rând, se secretă insulină, care este hormonul de bază. De câte ori mânca insulină, se secretă. Pe lângă faptul că bagă zahărul în celulă, ea e un hormon analbolizant și ea stimulează sinteza de lipide, de trigliceride, depunerea lor în țesului adipos.”

Secretat seara, după o masă târzie, hormonul insulină îşi ia în principal rolul lui de creştere celulară. Şi va creşte celulele grase din corp. Chiar dacă nu mâncaţi mult seara. Aşa se declanșează uşor diabetul.

Intră în ecuaţie ficatul, care nu vrea să lucreze noaptea, nu e setat genetic şi îşi va face depozite grase chiar între propriile celule. Ne confirmă un medic care participă la transplant hepatic, în cazul pacienţilor cu ciroză avansată. Ficatul gras înseamnă prima etapă a bolii numită ciroză hepatică.

Prima etapă din boală este reversibilă:

Gabriela Smira, medic primar gastroenterolog: „Steaotoza hepatică reprezintă o afecțiune a celulei hepatice care înseamnă o încărcare grasă. Rând pe rând suferă aceste procese de distrugere.”

Ficatul e format anatomic din 2 lobi, lobul stâng şi lobul drept şi suferinţa hepatică se instalează uniform în toată masa hepatică. Mulţi pacienți intreabă cât la sută din ficat e afectată? Sau care parte?Atunci le explicăm că ficatul are o suferinţă globală. Regimul e principalul medicament pentru steatoză hepatică fără doar şi poate.

Ne întoarcem la masa de seară la ore târzii şi face, legătura cu infarctul miocardic.

Catrinel Macovei, medic primar boli de nutriție: „Noaptea, corpul îşi încetineşte arderile. După ora 18 se pregăteşte să doarmă. Noi dăm energia unei fructe plus o masă copioasă că n-am mâncat toată ziua. Ficatul preia glucoza, dar o transformă în trigliceride, în grăsime.”

Trigliceridele sunt grăsimile circulante din sânge. Circulă libere toată noaptea. Abia spre dimineaţă, când ficatul îşi reia în mod normal activitatea, încep să fie transformate în energie, să circule libere prin sânge. Noaptea înseamnă boală cardio-vasculară, făcută cu masa de seară.

Cel mai bun regim inventat pe lumea asta se numeşte intermitent fasting, adică post alimentar. Nu are însă conotaţie religioasă. Înseamnă să aveţi cel puţin 12 ore de pauză alimentară.

Spre exemplu, luaţi cina la 17-18 şi nu mai mâncaţi până la 6 dimineaţa, a doua zi. Aşa se auto-reglează şi glicemia, dar şi grăsimile din sânge, trigliceridele şi colesterolul.

Ne întoarcem la creierul endocrin, adică la hipotalamus și vă spunem că reţine această informaţie, nu mai mănânc seara, abia după șase luni. După aceste şase luni, comenzile spre hormoni vor fi conform programării genetice, corecte, cu alte cuvinte.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!