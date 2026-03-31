În urmă cu aproape 2 ani și-a transformat cel mai frumos vis în realitate și s-a căsătorit cu Cosmin Mihăiță, la New York, destinația lor de vacanță preferată, într-un cadru spectaculos și plin de emoție.

Ceremonia de vis la New York

Oana Andoni: „Sunt convinsă că o mulțime de fete vor să-ți urmeze exemplul. Poate oricine să se căsătorească la New York?”

Ramona Paun: „Da, poate oricine. Noi nu am avut rezidență (…) am depus o cerere pentru certificatul de căsătorie, de care aveam nevoie înainte de cununia civilă. Se depune pe site-ul primăriei și trebuie obținut cu cel puțin 24 de ore înainte de cununie. Am avut puține emoții… dacă ne refuză.”

Au avut parte de o ceremonie civilă de neuitat tocmai în Central Park, iar cea religioasă a fost oficiată într-o biserică românească.

Ramona Paun: „În Europa s-a schimbat legislația după pandemie și nu mai puteai să te căsătorești.”

Oana Andoni: „Și a fost mai simplu în America decât în Europa?”

Ramona Paun: „Culmea, da. A fost mult mai simplu, dar cu emoții pentru că ne lipsea certificatul care se poate obține doar dacă ești acolo. Noi l-am luat cu o zi înainte de nuntă (...) S-au legat lucrurile într-un mod în care nu mi-aș fi imaginat niciodată. Dumnezeu a vrut să ne împlinească visul acesta.”

Deși a ales să-și facă nunta în America, Ramona nu-și dorește să petreacă Paștele departe de casă. În noaptea de Înviere merge la biserică și participă la Sfânta Liturghie.

Ramona Paun: „Nu concep să nu fiu la Înviere. E cel mai important moment. Până să-L redescopăr pe Dumnezeu, mă duceam la biserică doar să iau lumina, apoi veneam acasă și mă înfigeam în bucate. Acum nu mai pot să fac asta. Nu mi-a impus nimeni, nu vreau să demonstrez nimic. Sufletul meu vrea asta.”

Tradițiile de familie

Ramona gătește cu mare plăcere și îi place să-și bucure invitații cu preparate făcute chiar de ea. Își amintește cu mare emoție cum, în copilărie, își ajuta mama și bunica la copt cozonaci în cuptor de lut.

Ramona Paun: „Îmi place să-i adun pe cei dragi la mesele importante. Dar Paștele nu este doar despre mâncare.”

Oana Andoni: „Ce îți aduce echilibru?”

Ramona Paun: „Soțul meu. Este cel mai cald, cel mai înțelegător, cel mai răbdător, cel mai amuzant soț. Nu puteam să găsesc pe cineva mai potrivit pentru mine. Este liniștea de care am nevoie când sunt în mijlocul furtunii.”