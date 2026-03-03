În noul episod „Cafea cu visuri” ne-a vorbit despre visul de a fi în formă bună, echilibrată, dar și despre cum să mâncăm fără stres. Și a demontat mituri despre cafea și alegeri alimentare care sunt acum în trend.

Mihaela Bilic spune că nu au existat medici nutriționiști dintotdeauna. Oamenii s-au descurcat fără să aibă nevoie de recomandări medicale. „Asta mi se pare aberant: că am ajuns să avem nevoie de medic să ne spună ce să facem când nu avem nicio problemă și când nu suntem bolnavi. Și lucrul ăsta nu trebuie încurajat. Relația cu mâncarea se construiește pe instinct, natura a avut grijă să ne dea senzația de foame de care nu putem uita și nu putem scăpa. N-ai nevoie de cineva să-ți zică să mănânci de 3 ori, de 5 ori... e o lipsă de încredere în corpul nostru.”

Oana Andoni: „Care sunt beneficiile cafelei?”

Mihaela Bilic: „Dacă ai un organism care este în echilibru, cafeaua îți aduce inclusiv antioxidanți împotriva îmbătrânirii, adică bobul de cafea are (ca și bobul de cacao) o mulțime de polifenoli, ca putere antioxidantă este chiar mai puternic decât ceaiul verde. Ne ajută pe toate planurile. Eu mereu am spus că ne face mai deștepți.”

Oana Andoni: „La o vârstă înaintată e indicat consumul de cafea?”

Mihaela Bilic: „Dacă nu ai băut toată viața, odată cu îmbătrânirea trebuie să bei cafea pentru că altfel neuronii se vor lenevi teribil. Deci cafeaua îi ține conectați, activi. Sunt o mulțime de studii care arată asta. Și culmea, noi (românii) nu suntem băutori de cafea, țările nordice sunt în top. De abia de la 3 cafele în sus putem vorbi de beneficii, altfel dacă ai băut doar o cafea, nu știu cât anume din Alzheimer vei contracara.”

Oana Andoni: „Mulți se feresc de zahăr. Cu ce-l putem înlocui?”

Mihaela Bilic: „Când mâncăm zahăr, îl mâncăm asumat, că nu există un zahăr mai bun decât altul. Suntem într-o iluzie, căutăm un zahăr mai sănătos decât altul. Din nou se pornește de la o ecuație greșită. Toți agenții de îndulcire au aceeași structură.”

Oana Andoni: „Și mierea nu este o alternativă?”

Mihaela Bilic: „E identică, adică mierea îngrașă la fel ca zahărul și face aceleași lucruri în organism.”

Nu trebuie să fim specialiști în nutriție sau biochimie ca să ne construim o farfurie corectă, susține dr. Mihaela Bilic. „Singurul nostru obiectiv ar fi să bifăm: de două ori pe săptămână pește gras, tot de două ori pe săptămână leguminoase boabe (fasole, mazăre, linte, năut), să avem în fiecare zi legume (proaspete sau congelate), proteine (ou sau o bucățică de carne ori o conservă de sardine), important este să le variem. Să avem o relație de bunăvoință și de încredere în mâncare.”