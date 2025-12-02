Paula Seling a povestit când l-a simțit aproape pe Dumnezeu: „Recent, am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor”

Decembrie este luna colindelor. Inevitabil ne duce cu gândul la vocea Paulei Seling, o artistă a cărei sensibilitate şi profunzime au devenit sinonime cu magia sărbătorilor de iarnă.

În fiecare an, prin muzica ei, Paula reuşeşte să ne aducă mai aproape de tradiţie, de lumină.

Şi nu e doar o voce unică în România, ci şi un om care transmite echilibru și autenticitate la fiecare apariție.

În noul episod „Cafea cu visuri”, Paula a vorbit despre visuri împlinite, muzică, familie, credinţă, despre frumusețea de a călători și de a descoperi lumea.

Oana Andoni: Care este cea mai preţioasă lecţie de viaţă pe care ai învăţat-o?

Paula Seling: „Că nu există nimic fără Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu pune praful său minune peste orice lucru pe care vrei să-l faci, atunci toate lucrurile se aşează ca un puzzle exact la locul lor. Şi pentru a se întâmpla asta, trebuie să ai încredere, să te laşi în mâinile Cerului, exact ca o bărcuţă pe un râu, şi te va purta acolo unde ai nevoie să fii.”

Oana Andoni: Când L-ai simţit pe Dumnezeu cel mai aproape de tine?

Paula Seling: „Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor. Şi a fost alături de mine, mi-a vorbit sub forma intuiţiei (...) că o să fie bine, că există un rost mult mai profund în spatele tuturor suferinţelor ce urmează, şi am înţeles că aşa trebuie să fie.”

Oana Andoni: Ce te face fericită?

Paula Seling: „Depinde de la zi la zi. Dar, în principiu, mă face fericită să cânt, cântecul este remediul meu pentru orice. Vocea şi bucuria de a cânta mă ridică mereu. Niciodată nu am cântat cântece fără o aură de lumină în ele, un mesaj pozitiv care să ajute oamenii să zâmbească şi să se simtă de partea luminoasă a lumii.

(...) Cred că am fost printre primii, dacă nu prima, care a cântat la televiziunile publice cântece religioase. Am făcut asta din dorinţa de a dărui, de a-i ajuta şi pe alţii să se vindece.”

În luna decembrie, Paula îşi doreşte să vestească bucuria Naşterii Domnului în toată ţara şi să ofere magie prin colindele sale.

