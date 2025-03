”Cafea cu visuri”. Utrecht se lasă cucerit și admirat indiferent de câți bani ai în buzunar

Iiar în altă zi, un turist care trebuie să se încadreze în 200 de euro (cazare, mese, transport local, etc.).

Oana Andoni: „Am fost de multe ori în Olanda și-am străbătut țara în lung și-n lat, vizitând majoritatea orașelor. Pot spune cu toată inima că Utrecht este orașul meu preferat, pentru că păstrează șarmul și frumusețea autentică a Olandei.”

Utrecht este al patrulea ca mărime din Țările de Jos, un oraș cu o arhitectură impresionantă și istorie bogată. Pitoresc și fermecător, Utrecht te cucereste din prima clipă. E un loc plin de viață, care păstrează încă farmecul de altădată, o combinație perfectă între trecut și prezent.

Oana Andoni: „Ca să mă încadrez în bugetul de 200 de euro pe zi, am călătorit cu trenul pe care l-am luat direct din aeroportul Schiphol, am mâncat în locuri verificate și rezonabile ca preț și n-am uitat să mă simt bine. Pentru ziua fără constrângeri bugetare, am avut la dispoziție o mașină de lux, m-am cazat la cel mai frumos hotel de 5 stele care are și un restaurant cu o stea Michelin, am vizitat tot ce mi-am propus și m-am simțit cu adevărat răsfățată.”

Oricare dintre cele două experiențe ai alege, nu te poți plictisi.

Te bucuri de plimbările de-a lungul canalului vechi din centru

– Oudegracht, mărginit de cafenele cochete, restaurante și magazine; vizitezi Catedrala Sfântul Martin, una dintre cele mai mari biserici din Olanda, construită în stil gotic; urci 465 de trepte în Domtoren (turnul emblematic al orașului, cu o înălțime de 112 m) pentru o priveliște spectaculoasă; vizitezi Muzeul Centraal, care găzduiește colecții impresionante de artă modernă și contemporană; sau mergi la Speelklok, un muzeu inedit unde vei găsi o colecție de instrumente muzicale automate, de la cutii muzicale până la ceasuri, pianole și flașnete. Poți să vezi de aproape o moară de vânt sau să ajungi la mărețul și luxosul Castelul de Haar, amplasat idilic în inima naturii, care te va vrăji cu frumusețea lui.

La întoarcerea din țară, Oana a contabilizat toate cheltuielile și a concluzionat că un city break cu buget limitat ar costa 601 de euro, iar unul de 5 stele ar fi aproximativ 2367 de euro.

Oana Andoni: „Utrecht este un oraș superb, cu siguranță ai tras lozul câștigător, indiferent de ce buget aloci pentru o astfel de escapadă. După ce am fost pe rând, atât turist la 5 stele, cât și turist la 3 stele cu buget limitat, ca o concluzie pot spune că banii nu sunt atât de importanți, pentru că orașul e același pentru toți: se lasă cucerit și admirat în mod egal, nu ține cont de câți bani ai în buzunar. Ce contează cu adevărat este bucuria cu care îl descoperi.”

