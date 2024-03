Andra și Andrei Dodite, la ”Cafea cu visuri”: ,,În Maldive am rămas surprinși că am găsit cazare… cu 40 euro pe noapte”

Oana Andoni: „Cât costă cea mai ieftină cazare în Maldive?”.

Andrei Dodite: „Am rămas chiar și noi surprinși că am găsit cazare pe una din insulele locale, cu 40 euro pe noapte, într-un guesthouse... mi s-a părut wow!”.

Oana Andoni: „Care este cel mai mic buget pe care un cuplu trebuie să-l aloce pentru o săptămână în Maldive?”.

Andrei Dodite: „Cred că un buget low cost ar porni de la 1.000 euro de persoană”.

Andra a povestit că în Maldive a avut parte de o experiență unică, a înotat cu rechinii tigru, una dintre cele mai periculoase specii.

Andrei Dodite: „Eram înconjurați de rechini, nu era nimic între noi și rechini... mi-e era foarte, foarte teamă”.

O altă destinație preferată de cuplul “Aer de vacanță” este Tanzania.

Oana Andoni: „Cam cât ar fi cazarea în Tanzania, cea mai ieftină unde ați stat?”.

Andrei Dodite: „Noi am găsit și am plătit 10 dolari pe noapte, cu mic dejun inclus... a fost cea mai ieftina cazare pe care am găsit-o vreodată”.

Oana Andoni: „Cât ați stat în Tanzania?”.

Andrei Dodite: „Am stat două luni. Ne-am extins vacanța pentru că inițial ne gândeam să stăm o lună”.

Cei doi soți au fost impresionați de Parcul Național Serengeti din savana africană, celebru pentru cea mai mare migrație a animalelor sălbatice.

Au dormit într-un cort în interiorul parcului, iar într-o excursie tip safari au văzut lei, elefanți, bivoli, rinoceri și leoparzi.

Oana Andoni: „Ați ajuns să cunoașteți succesul... sunt companii care vă finanțează anumite destinații?”.

Andrei Dodite: „După patru ani de muncă, acum culegem și roadele. Da, se poate trăi din travel vlogging”.

Andra Dodite: „Am fost invitați de ministere, am avut colaborări și cu branduri, am fost în croaziere invitați... noi ne bucurăm foarte mult, pentru că nu am fi visat la așa ceva acum patru ani”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: