Cum gestionezi stresul înainte de BAC. Metode eficiente pentru elevi

Bacalaureat 2026
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Nivelul de stres poate fi mai ridicat decât de obicei în perioada examenelor. Un anumit nivel de stres te poate ajuta să rămâi motivat și concentrat, dar prea mult stres poate deveni dăunător. 

autor
Anca Lupescu

Examenele pot fi o experiență copleșitoare, declanșând un val de stres care uneori poate părea greu de gestionat. Este important să știi că un anumit nivel de stres poate fi un factor motivator. Totuși, atunci când presiunea devine prea mare, este esențial să existe mecanisme de adaptare.

De ce apare stresul înainte de examenul de BAC

Pe măsură ce tinerii parcurg perioada examenului de BAC, înțelegerea stresului devine esențială. Stresul de dinaintea Bacalaureatului nu se limitează la ziua probelor scrise, ci include perioada de pregătire, examenul în sine și perioada de după.

Identificarea cauzelor stresului de examen este crucială. Stresul poate veni din lipsa de pregătire, teama de necunoscut, presiuni externe, așteptări impuse de sine, comparații, îngrijorări legate de viitor, schimbări de viață sau teama de dezamăgire a părinților. Totuși, stresul este o experiență individuală, iar la unii elevi poate fi doar anxietatea legată de un examen important, care urmează să le decidă viitorul.

Stresul de examen afectează emoțiile, starea fizică, gândurile și comportamentele. Este important să recunoști semnele: de la anxietate și îngrijorare până la simptome fizice precum durerile de cap și modificări de apetit sau insomnie. Trebuie înțeles că stresul afectează fiecare persoană diferit și nu există o soluție universală.

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Tehnici rapide de calmare a anxietății

Tehnicile de ancorare pentru anxietate sunt deosebit de utile în momentele de anxietate intensă, când mintea se simte copleșită sau scăpată de sub control. Aceste tehnici funcționează prin redirecționarea atenției de la gândurile anxioase și reconectarea persoanei la mediul imediat.

Pentru adolescenți, care se confruntă cu anxietatea legată de BAC, aceste tehnici pot duce la îmbunătățiri semnificative ale stării de bine psihice.

Tehnicile de ancorare întrerup răspunsurile automate de anxietate ale creierului prin mutarea atenției către informații senzoriale sau raționament logic. Acest proces ajută la calmarea răspunsului de tip „luptă sau fugi”, reducând simptomele fizice precum bătăile rapide ale inimii și respirația superficială.

Tehnica 5-4-3-2-1 

Acest exercițiu popular de ancorare este simplu și foarte eficient:

5 lucruri pe care le vezi: privește în jur și identifică cinci obiecte din mediul tău. 4 lucruri pe care le atingi: concentrează-te pe texturi — netezimea unui birou, finețea unui material. 3 lucruri pe care le auzi: ascultă sunetele de fundal, cum ar fi ciripitul păsărilor sau traficul îndepărtat. 2 lucruri pe care le miroși: poate fi mirosul șamponului tău sau aerul proaspăt. 1 lucru pe care îl guști: bea puțină apă sau mestecă gumă pentru a conștientiza gustul.

Această metodă îi ajută pe adolescenți să se reconecteze la prezent.

Apa ca instrument de ancorare

Pune mâinile în apă rece sau lasă apa caldă să curgă peste degete. Concentrează-te pe temperatură și pe senzație. Alternarea între apă caldă și rece poate intensifica efectul calmant.

Ancorare tactilă cu obiecte

Deținerea unui obiect mic, cum ar fi o piatră netedă sau o minge antistres, poate oferi confort imediat. Te poți concentra pe textura, greutatea sau forma acestuia pentru a-și distrage atenția de la gândurile anxioase.

Rolul somnului și al alimentației în perioada de examen

Deși seriozitatea și studiul intens sunt importante, menținerea unui stil de viață sănătos prin somn adecvat și alimentație corectă este, de asemenea, o parte esențială, dar adesea neglijată, a pregătirii pentru examene. Concentrarea, memoria și performanța generală sunt influențate direct de acești factori.

Somnul nu înseamnă doar odihnă; este o perioadă esențială în care creierul procesează și organizează informațiile. Conexiunile neuronale formate pe parcursul zilei, în special cele legate de memorie, sunt consolidate în timpul somnului.

Elevii care renunță la somn în favoarea studiului târziu în noapte întâmpină adesea dificultăți în reținerea informațiilor și devin mai puțin atenți în timpul examenelor. Lipsa somnului afectează, de asemenea, gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor, esențiale pentru răspunsul corect la întrebările de examen.

Menține un program de somn constant: chiar și în perioadele de studiu intens, păstrează o oră regulată de culcare și încearcă să dormi 7–9 ore pe zi.

Creează un mediu favorabil somnului: asigură-te că spațiul este răcoros, liniștit și întunecat. Deoarece lumina albastră emisă de dispozitive electronice poate afecta producția de melatonină, evită utilizarea acestora cu cel puțin o oră înainte de culcare. Include tehnici de relaxare: după o zi lungă de învățat, încearcă exerciții ușoare de întindere sau respirație profundă înainte de somn pentru a te relaxa.

Dieta are un efect direct asupra modului în care funcționează creierul. Pentru energie, creierul are nevoie de un aport constant de glucoză, însă sursa acesteia este importantă, conform blog.pastpaperhub.

Creierul rămâne activ pe parcursul zilei datorită eliberării lente și constante de energie furnizate de cerealele integrale, fructe și legume.

În schimb, alimentele de tip junk food și gustările bogate în zahăr provoacă fluctuații de energie, ceea ce poate duce la senzația de oboseală în timpul studiului.

Cum te pregătești mental în ultimele zile înainte de BAC

Este noaptea dinaintea examenului și emoțiile sunt puternice. Iată câteva sfaturi și trucuri care te pot ajuta să te pregătești pentru BAC:

Fă-ți o masă consistentă

Fă un efort să te răsfeți și să mănânci o masă gustoasă; îți va îmbunătăți starea de spirit și te va pregăti pentru ziua următoare. Unele alimente care ajută memoria includ:

Pește gras: somonul, păstrăvul și sardinele sunt surse bogate de acizi grași omega 3. Fructe de pădure: în special afinele, care au demonstrat că îmbunătățesc memoria și pot întârzia pierderea memoriei pe termen scurt. Le poți adăuga în cereale sau le poți consuma ca gustare. Portocale: vitamina C din portocale combate radicalii liberi care pot afecta celulele creierului. Vitamina C se găsește și în ardei grași, kiwi, roșii și căpșuni.

Ouă: ouăle sunt o sursă bună de colină, un micronutrient important pe care corpul îl folosește pentru a crea neurotransmițători care ajută memoria.

Nimic nou!

Nu alerga niciodată un maraton cu pantofi noi! Aceeași logică se aplică și la examene: dacă nu ai încercat ceva înainte, nu este momentul să experimentezi acum. Rămâi la ce știi și la ce ai exersat, folosește metodele care au funcționat pentru tine în trecut.

Tage un pui de somn

Mulți oameni cred că trebuie să sacrifice somnul pentru a învăța în noaptea dinaintea examenului, dar mai multe studii arată că un somn suficient (6,5–8 ore) este esențial pentru consolidarea informațiilor importante. Încearcă această rutină: vino acasă, fă un pui scurt de somn (20–30 de minute), apoi mai învață puțin și asigură-te că dormi bine peste noapte.

Greșeli care amplifică stresul înainte de examen

Perioada Bacalaureatului poate fi o sursă majoră de stres, dar multe dintre dificultățile întâlnite pot fi evitate printr-o pregătire corespunzătoare și prin conștientizarea greșelilor frecvente. Iată ce să nu faci înainte de examenele scrise:

Învățatul pe ultima sută de metri 

Amânarea învățatului pentru ultimele 2–3 zile înainte de examen este dăunătoare.

Construirea cunoștințelor necesită timp; rețelele sinaptice ale creierului care stochează informații nu se formează instant. Învățatul „pe fugă” duce la confuzie.

Învață treptat, pe o perioadă mai lungă. Odihna este esențială în acest proces.

Confundarea cititului/memorării cu învățarea reală 

O greșeală fundamentală este credința că simpla citire a materialelor înseamnă învățare. Cititul este o formă superficială de procesare. Învățarea reală presupune formarea de conexiuni funcționale cu informațiile deja cunoscute. Memorarea fără înțelegerea contextului sau a aplicațiilor duce la cunoștințe inutile.

Lipsa unui plan de studiu și a organizării 

Studiul fără un plan este ca și cum ai construi o casă fără planuri. Cu cât materia este mai complexă, cu atât dezorganizarea devine o problemă mai mare. Un plan oferă structură, ordine și sens procesului de învățare. Fără el, informațiile se acumulează haotic și „construcția cunoștințelor” se poate prăbuși în timp.

Și, poate cel mai important aspect, ai grijă să te odihnești și să iei pauze, să ieși afară, să te plimbi și să faci mișcare. Creierul tău are nevoie de odihnă în acest timp pentru a putea performa.

Etichete: bacalaureat, examen, pregatire,

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