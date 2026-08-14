Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional, iar energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel naţional, va fi compensată prin producţie hidro, eoliană, pe cărbune şi importuri.

„Când nu faci ce trebuie ani de zile, nu există soluţii magice pentru a rezolva problemele de pe o zi pe alta (...). Când ai o funcţie de răspundere, gândeşti pe termen lung, faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”, mai spune premierul.

„Sistemul energetic este stabil după ce ieri, din cauza scăderii debitului Dunării, a fost necesară oprirea controlată a Unităţii 2 a Centralei de la Cernavodă. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional. Pe termen scurt, împreună cu Dispecerul Energetic Naţional, am luat măsuri ca energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel naţional, să fie compensată prin producţie hidro, eoliană, pe cărbune şi importuri. Mulţumesc celor implicaţi în acest efort şi tuturor românilor care au înţeles să-şi reducă seara consumul”, precizează premierul Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Premierul menţionează că a notificat Comisia Europeană cu privire la situaţia de criză şi spune că România are „o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW”.

„Dar România are nevoie nu doar de stingerea incendiilor. Are nevoie şi de măsuri pe termen lung. În domeniul energiei, deciziile privind investiţiile şi politicile publice îşi arată rezultatele în 2–3 ani. Când nu faci ce trebuie ani de zile, nu există soluţii magice pentru a rezolva problemele de pe o zi pe alta. Situaţia dificilă în care ne aflăm, în urma închiderii ambelor grupuri de la Cernavodă, este consecinţa secetei din bazinul Dunării, dar şi rezultatul multor ani în care s-au acumulat lipsa de viziune, deciziile proaste şi fuga de răspundere”, afirmă Bolojan.

Premierul arată că, dacă lucrările proiectate şi avizate pentru creşterea debitului Dunării spre Cernavodă „ar fi fost prioritizate, şi nu amânate cu anii”, România ar fi avut acum centrala nucleară în funcţiune şi aproape 20% din necesarul de energie asigurat de aceasta.

„Când ai o funcţie de răspundere, gândeşti pe termen lung, faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Aşa am acţionat în toţi anii din administraţie. Aşa fac şi acum.Am semnat azi decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcţionării fără probleme a unităţilor de la Cernavodă”, precizează Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, proiectul cuprinde o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare şi lucrări pentru siguranţa navigaţiei. Conform datelor din proiect, realizarea investiţiei ar permite creşterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru şi aproape o dublare a debitului.

„Studiul de fezabilitate a fost început în urmă cu 10 ani. Din 2024, proiectul are toate avizele şi aprobările, inclusiv Hotărârea de Guvern privind indicatorii. Din păcate, Ministerul Transporturilor nu l-a considerat prioritar şi nu l-a finanţat. Îl prioritizăm, îl deblocăm, reverificăm soluţiile propuse, aducem preţurile la zi şi asigurăm finanţarea. Administraţia Fluvială de la Galaţi va organiza licitaţia pentru proiectare şi execuţie. Realist, în 3 ani, am putea finaliza lucrările şi asigura apa de răcire atât pentru reactoarele 1 şi 2, cât şi pentru reactoarele 3 şi 4. România are nevoie de soluţii reale, cinstite, de viziune pe termen lung şi adevăr, nu de populism şi minciună. Doar aşa putem avea un sistem energetic sigur şi stabil”, mai spune Ilie Bolojan.

Cum s-a făcut oprirea reactorului 2 de la Cernavodă

Reactorul 2 de la Cernavodă a fost oprit, joi, temporar, din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Oprirea grupului 2 de la Cernavodă s-a făcut treptat, începând de dimineață. O coloană de abur s-a văzut de la depărtare. La ora 10 și 53 de minute, reactorul a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național.

Centrala cu totul producea 20% din energie, aproximativ 10% pe fiecare reactor.

Prognozele actuale arată că nivelul Dunării va rămâne extrem de scăzut și în următoarele 10 zile. Până la o revenire a debitului peste pragul de siguranță, centrala va fi închisă.

Situația este dificilă și în Ungaria. Guvernul de acolo începe construirea unui baraj din piatră la Paks. În plus, două barje vor fi menținute în așteptare și vor putea fi scufundate, dacă va fi necesar.