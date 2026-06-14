Bacalaureat 2026. Tot ce trebuie să știi despre examenul maturității

Bacalaureat 2026
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Pentru mii de elevi din România, Bacalaureatul 2026 este pasul final înainte de admiterea la facultate sau intrarea pe piața muncii. Iată când au loc probele, ce trebuie să pregătești și care sunt regulile examenului.

autor
Anca Lupescu

Mai jos găsești toate informațiile de care ai nevoie despre Bacalaureat 2026, inclusiv calendarul oficial și condițiile de participare.

Calendarul oficial al Bacalaureatului 2026

2-4 iunie 2026 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

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10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Structura examenului de BAC 2026

Examenul de Bacalaureat 2026 este organizat în două etape principale: evaluarea competențelor și probele scrise. Ca să promoveze întreg examenul, elevii trebuie să participe la toate probele prevăzute în calendar.

Evaluarea competențelor

Prima parte a examenului se desfășoară înaintea probelor scrise și include evaluarea competențelor dobândite în liceu:

•   8–10 iunie 2026: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

•   10–11 iunie 2026: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

•   11–12 iunie 2026: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

•   15–17 iunie 2026: evaluarea competențelor digitale

Rezultatele acestor probe sunt notate cu un nivel de competență, iar participarea la această etapă este obligatorie pentru promovarea examenului.

Probele scrise

După finalizarea evaluării competențelor, candidații susțin probele scrise:

•   29 iunie 2026: Limba și literatura română

•   30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)

•   2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării

•   3 iulie 2026: Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

Rezultate și contestații

•   7 iulie 2026: afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor

•   8–10 iulie 2026: soluționarea contestațiilor

•   13 iulie 2026: afișarea rezultatelor finale

Cum se calculează media finală la BAC

Pentru promovarea examenului de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și media minimă 6.

Media finală la examenul de Bacalaureat se calculează pe baza notelor obținute la probele scrise. Rezultatele de la probele de competențe lingvistice și digitale nu intră în calculul mediei, acestea fiind evaluate separat prin niveluri de competență.

Media finală se obține prin calcularea mediei aritmetice a notelor de la toate probele scrise susținute. Rezultatul se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

De exemplu, un candidat care obține notele 8,50 la Limba română, 9,00 la Matematică și 7,50 la proba la alegere va avea următoarea medie:

(8,50 + 9,00 + 7,50) ÷ 3 = 8,33

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un candidat trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții:

Dacă una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, examenul nu este considerat promovat, chiar dacă media generală este peste 6.

Sfaturi pentru pregătirea eficientă

Pregătirea pentru examenul de Bacalaureat poate părea dificilă, mai ales că materia este multă, iar timpul rămas până la examen este limitat.

Chiar și așa, o organizare bună și un plan de învățare bine pus la punct te pot ajuta să reții mai bine informațiile pentru fiecare probă scrisă.

Împarte materia pe capitole și distribuie-o pe zile sau săptămâni. Este mai eficient să înveți câte puțin în fiecare zi decât să încerci să recuperezi totul în ultimele săptămâni înainte de examen.

Este util să rezolvi modele de BAC. Exersarea te ajută să te familiarizezi cu structura examenului și să îți gestionezi mai bine timpul. În plus, poți să identifici mai ușor subiectele la care mai ai nevoie de pregătire.

Rezervă timp pentru recapitulări în fiecare zi și pentru reluarea noțiunilor pe care le consideri mai dificile sau la care știi că ai probleme.

Ai grijă să dormi suficient, să te hidratezi corect și să mănânci sănătos. Există dovezi științifice ale faptului că oleaginoasele pot ajuta memoria și creierul pe termen lung.

Somnul suficient este important pentru memorie și concentrare, așa că evită nopțile pierdute învățând.

Ce trebuie să știe elevii despre înscriere și rezultate

Pentru sesiunea de vară, înscrierile la BAC se desfășoară în perioada 2–4 iunie 2026.

Candidații trebuie să depună dosarul de înscriere și documentele solicitate de școală. De asemenea, elevii trebuie să fie atenți la noile reguli privind cererile pentru echivalarea probelor de competențe, care au fost modificate înaintea examenului din 2026.

Pentru sesiunea de toamnă, înscrierile vor avea loc în perioada 14–21 iulie 2026.

După susținerea probelor scrise, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și pot depune contestații dacă sunt nemulțumiți de notele primite.

Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor continuă și în zilele de 8 și 9 iulie 2026. Contestațiile vor fi analizate în perioada 9–10 iulie 2026.

După soluționarea tuturor contestațiilor, rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 13 iulie 2026.

Etichete: bacalaureat, bac, examen, calendar, elevi,

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