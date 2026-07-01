Baremele și subiectele la BAC Matematică 2026, disponibile pe stirileprotv.ro. Care este rezolvarea subiectelor

Atât subiectele, cât și baremele corespunzătoare pot fi consultate și pe stirileprotv.ro.
Baremul la Matematică prezintă criteriile de evaluare și notare a răspunsurilor candidaților pentru fiecare dintre cerințele primite la examen. Proba este notată cu 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.
Proba la Matematică din cadrul Bacalaureatului 2026 a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, interval calculat din momentul finalizării distribuirii broșurilor în sălile de examen. Cel mai devreme, lucrările pot fi predate și elevii pot părăsi sala după ora 10:30.
Examenul a fost reprogramat cu o zi față de calendarul inițial, după ce Ministerul Educației a decis luni, 29 iunie, amânarea probei programate pentru marți, 30 iunie, ca urmare a codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura, aprobată prin ordin de ministru, are caracter excepțional și marchează o premieră în istoria Bacalaureatului, fiind pentru prima dată când o probă scrisă este amânată din cauza temperaturilor extreme. Autoritățile au subliniat că decizia a fost luată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului.
Subiectele la Matematică BAC 2026
Subiectele și baremele de corectare și notare sunt publicate oficial la ora 15:00 pe platforma subiecte.edu.ro, administrată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației. Acestea sunt disponibile separat, în funcție de profil: Matematică M1 (Mate-Info), M2 (Științele Naturii), M3 (Tehnologic) și M4 (Pedagogic).
Structura probei și competențele evaluate la Matematică BAC 2026
Indiferent de profil, proba scrisă la Matematică este alcătuită din trei subiecte, fiecare evaluat cu 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, totalul fiind de 100 de puncte. Fiecare subiect include câte șase cerințe sau exerciții, cu punctaje distincte și un nivel progresiv de dificultate.
Subiectul I conține exerciții independente, care verifică noțiuni din algebră, funcții, trigonometrie, vectori sau matrice, în funcție de profil. Subiectele II și III sunt structurate sub formă de probleme cu pași succesivi de rezolvare, necesitând calcule complexe, raționamente matematice și, la profilul Mate-Info, demonstrații sau utilizarea integralei.
La sesiunea specială a Bacalaureatului 2026, organizată în luna mai pentru elevii din loturile olimpice, Subiectul al III-lea la Mate-Info a inclus cerințe de analiză matematică avansată, precum demonstrarea monotoniei unei funcții și calculul unei arii folosind integrale. Subiectele pot fi consultate pe subiecte.edu.ro și sunt utilizate frecvent ca materiale de pregătire.
Calendarul sesiunii de vară 2026
După proba de astăzi, examenul de Bacalaureat continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării, urmată vineri, 3 iulie, de proba la Limba și literatura maternă, destinată candidaților care au studiat în limbile minorităților naționale. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 13 iulie.