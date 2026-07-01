Baremele și subiectele la BAC Matematică 2026, disponibile pe stirileprotv.ro. Care este rezolvarea subiectelor

Atât subiectele, cât și baremele corespunzătoare pot fi consultate și pe stirileprotv.ro.

Baremul la Matematică prezintă criteriile de evaluare și notare a răspunsurilor candidaților pentru fiecare dintre cerințele primite la examen. Proba este notată cu 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Proba la Matematică din cadrul Bacalaureatului 2026 a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, interval calculat din momentul finalizării distribuirii broșurilor în sălile de examen. Cel mai devreme, lucrările pot fi predate și elevii pot părăsi sala după ora 10:30.

Examenul a fost reprogramat cu o zi față de calendarul inițial, după ce Ministerul Educației a decis luni, 29 iunie, amânarea probei programate pentru marți, 30 iunie, ca urmare a codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie. Măsura, aprobată prin ordin de ministru, are caracter excepțional și marchează o premieră în istoria Bacalaureatului, fiind pentru prima dată când o probă scrisă este amânată din cauza temperaturilor extreme. Autoritățile au subliniat că decizia a fost luată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului.

Subiectele la Matematică BAC 2026