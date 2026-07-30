În insula Creta, operațiunile de stingere sunt îngreunate de forța copleșitoare a vântului. Ministerul nostru de externe a emis o avertizare de călătorie pentru cei care merg acolo în vacanță.

Anul trecut, un milion și jumătate de români au vizitat Grecia, iar anul acesta autoritățile se așteaptă ca numărul lor să crească. Peste 200 de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor în zonele muntoase din vestul și sudul insulei Creta. Vântul feroce, cu rafale ce ating 125 de km la ora, nu permite intervenția mijloacelor aeriene, ceea ce îngreunează mult misiunea pompierilor.

Unde se află cel mai mare focar

Cel mai grav focar este în regiunea Rethymno, din vestul Cretei. Doi pompieri au murit în misiune, după ce au fost înconjurați de flăcări din toate direcțiile.

Un român care e în vacanță pe insula Creta a fost azi la Preveli Beach, un obiectiv turistic vizitat frecvent de români. Ovidiu Ibraim a făcut cale întoarsă pentru că fumul se vedea de la câțiva kilometri distanță. Pe drum a surprins cum focul s-a apropiat de sate.

Nicoleta Ciobotar, reprezentant forum Grecia: Anumite localități au fost evacuate, unele preventiv din cauza fumului, zece localități, mai e un incendiu în Guduras, pe aceste zone sunt peste 300 de pompieri, elicoptere, echipe speciale echipamente. Înainte să plecați informați-vă despre locurile în care mergeți.

Aproximativ 10 mii de localnici au fost evacuați preventiv din zonele de risc. S-au luat măsuri inclusiv pentru gestionarea fluxului de turiști.

Daniel este în vacanță pe insula Paros. Din cauza incendiilor, zece sate de pe insula au fost evacuate.

Și președintele ANAT este în Grecia.

Cristian Barhalescu, președinte ANAT: Acum sunt în Eghina și aici nu e absolut nicio problemă, inclusiv insula Evia pentru că am intrat prin nordul insulei Evia și am coborât până în Atena, Pireu, cei care au fost în sudul Cretei au fost relocați pe zona de nord unde nu sunt probleme li se dau banii înapoi sau sunt mutați într-o altă zonă sigură ca să se bucure de vacanță. Și cei care nu își iau prin agenții și merg pe cont propriu? Atunci aceia trebuie să sune furnizorul local să se descurce cu acele gazde pe care le au contactat.

Harta incendiilor din Grecia

Începem cu o privire de ansamblu. Unul dintre incendiile mari arde în sudul insulei Creta, la aproximativ 300 de km în linie dreaptă de Atena. Alt focar important este pe insula Lesbos, aflată la aproximativ 260 de km nord-est de capitală. Iar un al treilea incendiu puternic este în Peloponez, la vest de Atena.

Chiar dacă focarele sunt răspândite în mai multe regiuni ale Greciei, toate au în comun vântul și căldura care favorizează propagarea rapidă a flăcărilor. Iar asta se vede foarte bine pe harta oficială a riscului de incendiu, unde vedem zonele în care vegetația este extrem de uscată și unde un incendiu se poate extinde foarte repede. Sunt zonele cu cel mai mare potențial de propagare a focului.

Iar aceasta este harta oficială a protecției civile din Grecia, unde sunt folosite coduri de risc. Albastru înseamnă risc moderat, galben risc ridicat, portocaliu foarte ridicat, iar roșul, care acum nu apare pe hartă, reprezintă cel mai înalt nivel de alertă.

Observăm că aproape întreaga jumătate sudică a Greciei este sub cod portocaliu. Aici intră Peloponez, regiunea Attica unde se află și Atena și numeroase insule din Marea Egeea și Creta. În nordul țării predomină albastrul, ceea ce înseamnă risc moderat, iar în zone precum Thassos, Corfu sau Lefkada riscul este ridicat, marcat cu galben.

Cei care sunt în vacanță în insulele afectate de incendii primesc astfel de alerte de urgență pe telefon de fiecare dată când în zonă izbucnește un nou incendiu și sunt sfătuiți să evacueze de urgență.

Departamentul pentru situații de urgență din România a anunțat că în Grecia au plecat și 40 de pompieri cu mai multe autospeciale și cisterne de stingere a incendiilor de pădure, care îi vor ajuta pe cei eleni în lupta cu flăcările.

Și Turcia, o altă destinație populară printre români, luptă cu incendiile de vegetație. Focare violente au izbucnit în trei provincii din sud-vestul țării, între care Antalya, unde se află faimoasa Rivieră Turcească.