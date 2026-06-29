Peste 122.000 de candidați înscriși la examenul de Bacalaureat, aproximativ 250.000 de părinți și sute de mii de cadre didactice au aflat luni la prânz că marți școlile vor fi închise și nu se va susține proba obligatorie a profilului, adică Matematică la Real și Istorie la Uman.

Este pentru prima dată când se ia o astfel de decizie. Îîn 2004, din cauza unei greșeli de redactare s-a mai întâmplat. Însă niciodată nu s-a mai amânat o probă a examenului din cauza căldurii. Ministerul Educației a transmis că decizia s-a luat în urma prognozei emise de ANM, codul roșu de caniculă, valabil până pe 1 iulie la ora 10.

Așadar, elevii vor susține proba la Matematică sau Istorie miercuri 1 iulie, iar pe 2 iulie, joi, proba la alegere.

Corespondent ProTV: ”Încă de azi a fost extrem de cald în majoritatea școlilor din toată țară. De pildă, noi suntem la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din capitală, care e monument istoric și nu are aparate de aer condiționat. Este centru de examen, iar elevii au mărturisit că le-a fost foarte cald, în fiecare clasă s-au pus la dispoziția candidaților și profesorilor câte 2 baxuri de apă și au stat cu ferestrele deschise”.

Elev: ”Chiar și cu toate geamurile deschise a fost foarte cald, am transpirat mult, la un moment mi se lipea mâna de masă încercând să scriu din cauza transpirației”.

Elevă: ”Au deschis și geamurile și ușa, doar că da, a trebuit să-mi prind părul cu creion pentru că nu mai rezistam, e foarte cald”.

Elev: ”Am văzut așa, cu buletinu’ să facem puțin și cam atât, eventual cu o ciornă, dar să nu fie scris pe ea că, Doamne ferește… am fost la etaju 1 unde e mai cald, direct cloșcă să zic așa, nu putem să stăm acolo”.

77% din sălile de examen din Timiș nu au aer condiționat

Încă de dimineață la ora 10, când părinții așteptau așezați pe bănci, borduri, sub copaci, la umbră, erau 32 de grade Celsius.

Părinte: ”Sunt aici de la ora 7 jumate, am mers să beau o apă, emoții și căldură, ne gândim și la ei, nu sunt surse de răcire”.

Corespondent ProTV: ”Chiar la ora 12 când s-a încheiat prima proba a examenului de bacalaureat în București sunt 34,35 de grade Celsius, dar temperatura resimțită este de 44,45 de grade. Ne putem imagina cât de cald este și în sălile de examen, de pildă în acest colegiu din centrul capitalei nu există aere condiționate, vedem că ferestrele sunt deschise, iar elevii mi-au mărturisit că s-au folosit de actele de identitate să-și facă puțin aer. Ies transpirați, iar afară îi așteaptă la umbră părinții de mai bine de 5 ore”.

În județul Timiș, un raport emis de Inspectoratul școlar județean arată că 77% din sălile de examen nu sunt echipate cu aer condiționat. Este o situație critică, dat fiind codul roșu de caniculă. Unii părinți s-au mobilizat și au adus ventilatoare de acasă.

Prieten candidat: ”Pe grupuri s-a vorbit că fiecare să aducă din partea lui câte un aer condiționat, câte o climă”.

Mamă: ”S-a organizat, direcțiunea a prevăzut ventilatoare și părinții au adus de acasă ventilatoare pentru climatizarea sălilor de clasă”.

”Am terminat, am știut, a fost foarte bine”

Și la Cluj oamenii au resimțit 39 de grade, iar în școlile fără sistemele de răcire a fost extrem de cald.

Candidat: ”Cald rău, mi s-au topit creierii pe masa de examen”.

Candidat: ”Era un ventilator, vai de capul lui, în fața clasei, dacă erai mai în spate, nu aveai șanse. Leorcă, foarte cald, eram și sus la mansardă, e greu să te concentrezi în condițiile acestea”.

Dincolo de cel mai dezbătut subiect al zilei- canicula, elevii și părinții au discutat intens subiectul al III-lea, George Bacovia cu poezia ”Plumb” la profilul Real și Tudor Arghezi cu poezia ”Testament”, la Uman.

”A fost bine am scris, a picat ”Plumb”, te pup!”.

”Bună, mamă, am terminat, am știut, a fost foarte bune, a picat ce mi-am dorit, Bacovia, a fost totul foarte bine”.

”-Ești cu o floare, pentru cine?

-Pentru sora mea, dă Bacu, e pesimistă, dar știu că o să aibă nota 10”.

Grup de prieteni: ”I-am pregătit prietenei noastre un afiș cu poze funny și cu Eminescu, toți am trecut prin el”.