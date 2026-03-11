Unii dintre ei consideră că decizia încalcă grav dreptul la intimidate.

Pe de altă parte, conducerea unității de învățământ susține că sistemul video are scopul de a preveni fumatul în interiorul acestor spații. Inspectoratul școlar a demarat o anchetă.

În liceul de artă din Focșani învață, în mai multe serii, o mie de elevi. Camerele de supraveghere au fost instalate în două toalete pentru fete, după ce conducerea liceului a fost sesizată că fumatul și vapingul creează un mediu nesănătos.

Ioana Constantinescu – director Liceul de artă Focșani: ”Este o măsură extremă pentru că de vreo lună și jumătate foarte mulți elevi din cadrul liceului de artă ... au acuzat că nu se mai pot duce în pauze la toaletă, să o folosească exact așa cum este ea destinată din cauza unui grup de fumători .Am considerat că aceste camere video nu ar trebui și chiar nu incomodează pe absolut nimeni decât dacă vrei să fumezi și acum îi încurcă”.

Decizia conducerii liceului a provocat nemulțumiri printre unii părinți și elevi, dar a fost apreciată de nefumători.

Elevă: ”Mi se pare ceva ce nu trebuia pus mai ales într-o baie și inclusiv doar a fetelor”.

Elevă: ”Suntem mai în siguranță, dacă se întâmplă ceva în baie avem dovezile clare cu ce s-a întâmplat”.

Lucica Cornea – părinte: ”Am văzut că nu se violează deloc intimitatea copiilor prin urmare această măsură este bine implementată pentru că siguranța copiilor este cea mai importantă”. Neînţelegerile au ajuns în atenția inspectoratului şcolar din Focşani care a deschis o anchetă.

Livia Marcu – inspector școlar general ISJ Vrancea: ”Am recomandat respectarea cadrului legal pentru că unitatea de învățământ trebuie să parcurgă toți pașii necesari pentru a fi respecate aceste norme”.

Dorin Bădulescu, avocat: ”Instalarea camerelor de supraveghere este făcută doar în cazurile în care este nevoie pt a combate violenta. Fumatul nu este un motiv al instalării camerelor de luat vederi. Grupurile sanitare adică cele care cuprind chiuveta, oglinda, spaţiu efectiv de toaleta sunt excluse din procedură. Este total ilegal”.

Potrivit legii, camerele de supraveghere pot fi instalate în școli în săli de clasă, holuri sau alte spații comune, dar montarea lor în vestiare și grupuri sanitare este strict interzisă.