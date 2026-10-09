Una dintre surprizele organizatorilor SAB 2026 a fost un model Subaru Uncharted, expus extrem de murdar, iar pe caroserie era scris mesajul „Nu mă spăla, așa arată un Subaru”.

Ediția din acest an aduce în prim-plan modele concept, premiere naționale și noutăți ale sezonului 2026-2027, cât și ofertele speciale ale companiilor participante, aparținând brandurilor: ALFA ROMEO, Allview, ASTRAUX, BYD, BMW, CADILLAC, CHERY, CORVETTE, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, FORD F150, FORTHING, HONDA, HYUNDAI, iCAUR, INEOS Grenadier, ISUZU, JEEP, JETOUR, KGM, KIA, LEAPMOTOR, LEPAS, MASERATI, MAXUS, MAZDA, MG, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO.

Mobilitatea electrică are și la această ediție a SAB & Accesorii o prezență accentuată, păstrând astfel trendul de dezvoltare și extindere al acestui segment din ce în ce mai important în industria auto. Numeroase companii expozante prezintă vehicule electrice, de la mașini, scutere, până la biciclete electrice, alături de stații de încărcare și tehnologii de ultimă generație, prezentate de numeroase companii expozante de top.

Premiere naționale și sute de modele auto expuse:

Allview Auto participă la SAB 2026 cu modelele electrice CityZEN și 4City, dezvoltate pentru mobilitatea urbană și accesibile inclusiv tinerilor de la 16 ani, cu permis categoria B1.

CityZEN, primul model electric al diviziei, se remarcă prin dimensiunile compacte, manevrabilitatea ridicată și autonomia de până la 220 km. Lansat în acest an, Allview 4City aduce un plus de spațiu, confort și siguranță, prin configurația cu 5 uși și 4 locuri, două airbaguri frontale, camere 360° și o autonomie urbană de până la 300 km. Interesul publicului pentru noul model a fost confirmat la Best Electric City CAR 2026, unde Allview 4City a câștigat Premiul de Popularitate la categoria vehiculelor electrice care pot fi conduse de la 16 ani.

Auto Italia la SAB 2026: trei modele în premieră și oferte speciale pe durata evenimentului

Auto Italia participă la SAB 2026 cu o selecție care aduce în prim-plan noutăți din portofoliul mărcilor reprezentate. Vizitatorii vor putea descoperi în premieră noul Maserati Grecale, Leapmotor B05 și Leapmotor B03X, pentru care vor fi disponibile oferte speciale pe durata evenimentului (TBC prices).

La standul Auto Italia vor fi expuse și FIAT Professional Doblò, Scudo și Ducato, alături de Leapmotor B10 Hybrid EV, C10 Hybrid EV și T03, completând o selecție reprezentativă pentru diversitatea portofoliului Auto Italia, de la mobilitate urbană și vehicule comerciale până la SUV-uri cu tehnologii de ultimă generație.

CHERY este unul dintre cei mai mari producători auto din China, cu o prezență globală extinsă și un portofoliu construit în jurul tehnologiei, siguranței și mobilității electrificate.

În România, brandul este prezent oficial din iulie 2025 și este reprezentat de Auto Italia, printr-o rețea națională în continuă dezvoltare.

Gama locală include modelele din familia TIGGO, disponibile cu motorizări termice, full-hybrid și plug-in hybrid, adresând nevoi diferite de mobilitate, de la utilizarea urbană la călătoriile de familie. În primul an de activitate pe piața locală, CHERY și-a extins rapid gama, rețeaua și baza de clienți, consolidându-și prezența într-un segment auto aflat într-o transformare accelerată.

La Salonul Auto București 2026, publicul poate descoperi cele mai noi modele CHERY, tehnologii electrificate și soluții de mobilitate dezvoltate pentru confort, eficiență și utilizare de zi cu zi.

iCAUR, brand strategic de vehicule New Energy al Chery Group, își marchează debutul oficial în Europa la Salonul Auto București 2026, România fiind prima piață europeană în care brandul este lansat oficial.

Prezența la SAB reprezintă primul moment în care publicul din România va putea descoperi universul iCAUR și V27, primul model pregătit pentru piața locală. Cu un design robust, inspirat de arhitectura clasică a modelelor 4x4 și reinterpretat într-o manieră modernă, V27 exprimă filosofia unui brand construit în jurul explorării, tehnologiei și libertății de mișcare.

Modelul utilizează o arhitectură REEV (Range-Extended Electric Vehicle), care combină propulsia electrică cu un motor termic utilizat ca generator pentru extinderea autonomiei.

Odată cu lansarea oficială de la Salonul Auto București va fi deschisă și perioada de precomandă pentru iCAUR V27 în România, marcând astfel începutul etapei comerciale a brandului pe piața locală.

În România, iCAUR este reprezentat de Auto Italia, care dezvoltă rețeaua națională de vânzări și servicii post-vânzare. La SAB vor fi prezentate și detalii privind oferta comercială, calendarul de lansare și dezvoltarea locală a brandului.

Automobile Bavaria Group - de la supercaruri la aventurieri autentici, de la rafinament pur la mobilitate electrică de ultimă generație - Automobile Bavaria Group reunește la SAB 2026 branduri și experiențe care acoperă fiecare pasiune și fiecare stil de viață. În standul Automobile Bavaria te așteptăm să descoperi mărcile Corvette, INEOS Grenadier.

De asemenea în standul Bavaria Used te așteptăm să descoperi selecția de automobile premium rulate și să găsești modelul potrivit pentru tine.

Autonet Suzuki, parte din Asko Group, te așteaptă la Salonul Auto București, ediția 2026, pentru a descoperi Vitara, S-Cross, Swift și primul model electric Suzuki din istorie: noul eVitara! Fiabilitate, robustețe și soluții ingenioase: obiectivele pe care fiecare model Suzuki își propune să le atingă. Descoperă-le și tu la standul Autonet Suzuki, parte din Asko Group!

BYD România aduce inovația și tehnologia electrificată la Salonul Auto București 2026

În perioada 6–11 octombrie 2026, BYD România îi invită pe pasionații auto și pe cei interesați de mobilitatea viitorului la Salonul Auto București & Accesorii, desfășurat la Romexpo, în Pavilionul B2 și zona exterioară.

Vizitatorii vor putea descoperi la standul BYD gama de modele completă, de la automobile 100% electrice la modele plug-in hybrid, și vor avea ocazia să le descopere îndeaproape designul, confortul și tehnologiile integrate.

Reprezentanții BYD vor fi prezenți pe durata evenimentului pentru a răspunde întrebărilor vizitatorilor și pentru a oferi informații detaliate despre fiecare model, precum și despre tehnologiile dezvoltate de BYD.

Printre acestea se numără Blade Battery, tehnologia Super DM-i și platforma BYD e-Platform 3.0, elemente care stau la baza strategiei BYD de a dezvolta soluții de mobilitate electrificată.

BYD România îi așteaptă pe toți cei interesați la stand pentru o experiență dedicată tehnologiei, inovației și mobilității electrificate.

DAB Auto participă la Salonul Auto București – SAB 2026, în perioada 6–11 octombrie 2026, la ROMEXPO unde îi invită pe pasionații de automobile și pe publicul larg să descopere o selecție extinsă de modele aparținând brandurilor Alfa Romeo, Fiat, Hyundai, Jeep, Jetour.

Hyundai – electrificare, tehnologie și versatilitate

Hyundai va fi prezent la standul DAB Auto cu o selecție de modele care evidențiază diversitatea soluțiilor de mobilitate disponibile în gama constructorului. Vizitatorii vor putea descoperi: Hyundai Kona Hybrid, Hyundai Kona Electric, Hyundai Tucson Hybrid, Hyundai Santa Fe Hybrid, Hyundai IONIQ 5, Hyundai IONIQ 6.

Jetour – o gamă dedicată segmentului SUV

DAB Auto va prezenta la SAB 2026 și patru modele Jetour, oferind publicului posibilitatea de a descoperi o gamă variată de SUV-uri: Jetour T2, Jetour Dashing, Jetour X50, Jetour X70 Plus.

Alfa Romeo, Fiat și Jeep – design, tradiție și personalități distincte

Selecția DAB Auto este completată de modele din portofoliul Alfa Romeo, Fiat și Jeep, trei mărci cu identități distincte. Vor fi expuse modelele Alfa Romeo Junior Sport Speciale, Alfa Romeo Tonale FL Veloce

Fiat este reprezentat prin modele care acoperă diferite cerințe ale mobilității urbane și familiale, de la emblematicul 500 până la noua generație Grande Panda. In stand vor fi expuse modelele: Fiat 500 La Prima, Fiat 600 La Prima, Fiat Grande Panda MHEV.

Modelele Jeep completează oferta cu două SUV-uri care reflectă identitatea și spiritul de aventură asociate mărcii: Jeep Avenger North Face, Jeep Compass MHEV.

Honda participă la Salonul Auto București 2026 într-un an cu dublă semnificație: 20 de ani Honda Auto și 15 ani Honda Moto în România.

Standul Honda va reuni universurile pe patru și două roți și va aduce în fața publicului Jazz, Civic, HR-V, ZR-V și CR-V, alături de noul Honda Prelude, cea mai recentă apariție în gama Honda din România.

Honda Moto marchează, la rândul său, 15 ani de prezență în România, printr-o selecție de modele care reflectă evoluția mobilității pe două roți: PCX125, SH Mode 125, Forza 125 și ADV350. De la deplasările cotidiene prin oraș până la drumuri mai lungi, fiecare propune o abordare Honda asupra eficienței, confortului și experienței de rulare.

LEPAS este noul brand premium de SUV-uri electrice și hibride, distribuit în România de Materom Group, care își face intrarea oficială pe piața locală printr-un parteneriat solid, construit pentru a susține expansiunea pe termen lung a brandului în țară.

Cu o arhitectură inteligentă: motor termic și două motoare electrice, LEPAS L8 redefinește ce înseamnă mobilitate premium.

Grupul MIT MOTORS va fi prezent, la nivel de importator, cu mărcile KIA, MG, MAXUS și ISUZU, printr-un portofoliu extins de modele care reflectă diversitatea actuală a pieței auto — de la electrificare și mobilitate urbană, până la SUV-uri, pick-up-uri și vehicule comerciale.

KIA va aduce la salon o selecție amplă de modele, printre care Seltos, EV2, EV3, EV4, EV6 GT, Sportage, XCeed, Stonic și PV5 Passenger, ilustrând atât ofensiva electrică a mărcii, cât și varietatea gamei sale pentru utilizarea de zi cu zi.

MG va fi prezent cu o gamă reprezentativă pentru actuala sa ofertă, în care MG3 Hybrid+, ZS Hybrid+ și HS Hybrid+ evidențiază direcția de electrificare prin tehnologia Hybrid+, alături de modelele MG4 Urban, MGS5 și MGS9.

În zona exterioară, MAXUS va prezenta soluții dedicate atât clienților comerciali, cât și celor care caută un vehicul versatil pentru activități profesionale sau de lifestyle, prin modelele T60 MAX, Deliver 5, Deliver 7 și Deliver 9.

ISUZU va completa prezența grupului la SAB 2026 prin D-MAX, pick-up-ul emblematic al mărcii, dedicat utilizărilor care cer robustețe și versatilitate.

În perioada 6-11 octombrie, vizitatorii vor avea ocazia să descopere, la standul Nissan Auto Cobălcescu, două dintre cele mai noi modele 100% electrice din gama Nissan:

Noul Nissan LEAF - un model complet reinventat pentru era mobilității electrice, cu un design modern și tehnologii de ultimă generație. Noul Nissan MICRA - reinterpretarea unui model bine-cunoscut într-o versiune 100% electrică, care îmbină designul expresiv cu tehnologia și eficiența.

Ford F-150 Raptor și Ford F-150 Lariat. Pick-upurile din familia Ford F-Series, cea mai bine vândută familie de pick-upuri din lume, sunt expuse la standul Proleasing Motors la Salonul Auto București 2026 și sunt disponibile în cadrul unei oferte speciale dedicate evenimentului.

De asemenea, anul acesta marele premiu oferit de SAB & Accesorii va fi pus la dispoziție de către SSANGRO și Hotelul Torres din Poiana Brașov. Premiul este un weekend de neuitat în cea mai frumoasă stațiune montană, Poiana Brașov, în cadrul Hotelului Torres de 5 stele, care garantează o experiență inedită, atât culinară cât și de odihnă și rafinament. SSANGRO va facilita transportul câștigătorilor din București, cu mașina Torres, complet echipată cu plin benzină. Pe lângă confortul și siguranța călătoriei, vei avea ocazia să descoperi performanțele acestui SUV, urmărind cele mai frumoase peisaje montane.

SUBARU la Salonul Auto București: de la legende STI, la noua generație electrică

Subaru participă în perioada 6-11 octombrie la Salonul Auto București, cu un concept de stand construit în jurul ADN-ului care a definit marca de-a lungul generațiilor.

Noua generație electrică Subaru, pentru prima dată împreună la București

Cea mai importantă parte a standului este dedicată noii generații electrice Subaru și reunește Subaru Uncharted, Subaru Solterra și noul Subaru E-Outback.

Subaru E-Outback va fi prezentat în premieră la Salonul Auto București, devenind modelul central al zonei electrice.

Între noua generație electrică și zona dedicată legendelor se află Subaru Crosstrek și Subaru Forester, modelele care fac legătura între cele două lumi.

Legende: două modele STI rare și experiența raliului

La SAB vor fi expuse două automobile speciale: Subaru Legacy STI și Subaru Impreza STI S204, model JDM produs într-o serie limitată la numai 600 de unități.

Atmosfera de motorsport continuă la simulatorul de raliu, unde vizitatorii pot intra în universul competițional Subaru, cu concursuri și premii în weekend.

SUVCARS își extinde portofoliul cu un nou brand independent: Forthing România, importatorul oficial al mărcii Forthing în România.

Modelele Forthing se remarcă prin design modern, dotări generoase, tehnologii avansate de asistență la condus și un excelent raport calitate-preț. Gama include atât SUV-uri spațioase, cât și modele MPV moderne, concepute pentru a oferi confort, funcționalitate și o experiență plăcută atât în utilizarea de zi cu zi, cât și în călătoriile mai lungi.

Toyota, reper al inovației și al mobilității hybrid, este reprezentată și anul acesta la Salonul Auto București de Toyota Asko Group.

Cu o rețea formată din trei showroom-uri dispuse strategic în București, Toyota Asko Group aduce în standul său o serie de noutăți din gama Toyota, alături de modele consacrate și apreciate de clienți.

Yaris Cross, Hilux, RAV4, bZ4X și Aygo X sunt printre noutățile pe care Toyota Asko Group le aduce la Salonul Auto București, alături de Corolla Sedan și Toyota C-HR.

VOLVO aduce în prim-plan una dintre cele mai importante premiere ale acestui an: noul Volvo EX60, SUV-ul integral electric care deschide un nou capitol în evoluția brandului.

Creat în jurul oamenilor și al lucrurilor care contează cu adevărat, EX60 duce valorile Volvo într-o nouă generație de mobilitate: siguranță care evoluează, tehnologie intuitivă, confort și libertatea de a merge mai departe.

Cu o autonomie de până la 810 km și capacitatea de a adăuga până la 340 km de autonomie în doar 10 minute, noul EX60 redefinește ceea ce poate însemna un automobil electric pentru viața de zi cu zi.

Alături de el, veți putea descoperi modelele Volvo ES90, EX90, EX30, XC40, XC60 și XC90.

La SAB & Accesorii vor fi expuse și peste 600 de branduri din domeniul echipamentelor, spălătoriilor self service, pieselor, accesoriilor și serviciilor din domeniu, acestea fiind reprezentate pe o suprafață interioară și exterioară de peste 7000 mp.

Vineri, 9 octombrie 2026, între orele 10:00 și 12:00, la Romexpo, Pavilionul B2, are loc conferința „Vinerea verde”, organizată de SAB & Accesorii în parteneriat cu SMART URBAN MOBILITY, moderată de cunoscutul jurnalist Adrian Ursu. Conferința reprezintă o platformă importantă de discuții despre soluțiile sustenabile și inovative în domeniul energiei și transporturilor, precum și despre utilizarea tehnologiei pentru crearea unui oraș verde. De la o ediție la alta, formatul a crescut. Tema ediției din acest an este „O viziune pentru viitorul mobilității”, în strânsă legătură cu concursul de inovație organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu SAB – „Bursa SAB – Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”.

Bursa SAB 2026: „Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”. Ajunsă la cea de-a IX-a ediție, competiția, organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii, a invitat participanții să propună prototipuri, invenții sau soluții tehnologice care fac mobilitatea urbană mai eficientă, sigură, accesibilă și sustenabilă. Înscrierile pentru Bursa SAB 2026, s-au încheiat la 1 octombrie. Proiectele înscrise vor intra în etapa de evaluare, iar câștigătorul va primi 5.000 de euro și își va putea prezenta proiectul la Salonul Auto București & Accesorii, între 6 și 11 octombrie 2026, la Romexpo.

Marea Finală DB Drag România va avea loc în perioada 9–11 octombrie 2026, la Salonul Auto București & Accesorii.

EMMA Romania FINALS are loc în perioada 10–11 octombrie 2026, la Romexpo. Competiția include categoriile ESPL, SQL și SQ. Înscrierile se fac până la 7 octombrie 2026.

Sâmbătă, 11 octombrie, între orele 10:00 și 15:00, Asociația Specialiștilor Auto din România în parteneriat cu Revista AutoTehnica și SALONUL AUTO BUCUREȘTI vă invită la un nou eveniment Academia AutoTehnica, organizat in cadrul evenimentului SAB. Tema cursului: „Diagnosticarea modernă «fără a te murdări pe mâini»”. Cursul va aborda: cum „gândește” un modul electronic de control; cum funcționează fiecare senzor sau actuator; cum verificăm un circuit electric cu echipamente uzuale în atelierele auto: multimetru, clește ampermetric, lampă de control și tester de relee și diagnoza cu osciloscopul: top 3 teste simple pe care orice atelier trebuie să le stăpânească. Cursul este gratuit.

Smart Urban Mobility (SUM) organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii, ajunge anul acesta la a doua ediție. Cele 6 zile aduc în prim-plan cele mai noi tendințe în tehnologia auto, vehicule electrice, soluții de transport inteligent și politici publice care susțin transformarea orașelor moderne. Smart Urban Mobility își propune să promoveze mobilitatea urbană sustenabilă și tehnologiile inovatoare care fac orașele mai curate, mai sigure și mai eficiente în cadrul SAB & Accesorii 2026. La eveniment vor participa producători auto, furnizori de soluții de mobilitate, reprezentanți ai autorităților publice și factori de decizie, start-up-uri, investitori și universități de top, precum și vizitatorii interesați de tehnologiile viitorului.

Program SAB ARENA Motorsport

Între 9 – 11 Octombrie pregătiți-vă de competiții pline de adrenalină cu sute de cai putere la SAB ARENA MOTORSPORT, unde veți putea urmări drifturi și demonstrații spectaculoase efectuate de cei mai talentați piloți din România. Vă așteptăm să spunem împreună 3,2,1 start!

Vineri, 9 Octombrie 2025

11.00 - 12.00 Drift show - Scoala de drift Sorin Ene & KNS Drift Experience

13.00 - 16.00 Drift show - Scoala de drift Sorin Ene & KNS Drift Experience

17.00 – Exercițiu tactic Jandarmeria Română

Sâmbătă, 10 Octombrie - Duminică, 11 Octombrie:

11.00 - 12.00 Drift show - Scoala de drift Sorin Ene & KNS Drift Experience

13.00 - 15.00 Drift show - Scoala de drift Sorin Ene & KNS Drift Experience