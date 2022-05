Pentru că nu sunt destule, pentru unele modele, viitorii proprietari trebuie să aștepte și un an și jumătate.

Printre cele mai căutate mașini electrice se numără Dacia Spring, iar dacă vorbim de cele plug-in, pe primul loc este Ford Kuga.

Cele mai căutate mașini electrice

De la începutul anului, piața mașinilor electrice și hibrid a înregistrat o creștere de 131,1%.

Potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, în perioada ianuarie – aprilie 2021 erau înmatriculate în România 3.164 de mașini electrificate. În perioada similară din acest an, numărul acestora a crescut la 7.313. Un salt a fost și în cazul autoturismelor pe benzină.

În cazul mașinilor electrice, cele mai căutate sunt Dacia Spring, Tesla, Hyundai, Renault și Volkswagen. În acest moment, Dacia Spring costă în jur de 21.000 de euro. Este mai scumpă în România decât în Franța, Ungaria sau Spania. Reprezentații firmei dau însă asigurări că dotările de la noi sunt mai bune.

„Nu mai există niciun model care să fie livrat în mai puțin de șase luni”

Cererea mare pentru mașinile electricate a dus la un timp de așteptare de luni de zile.

Șeful Mercedes-Benz, de exemplu, a anunțat că producția de mașini electrice a companiei germane pentru următoarele luni este deja epuizată.

Dan Vardie, președinte APIA: „Este un fenoment care vine pe suprapunerea multor crize, de la cea de semiconductori, plus această situație geopolitică, care a făcut ca două mari țări producătoare să iasă de pe piață. În momentul de față nu mai există niciun model de la niciun brand care să fie livrat în mai puțin de șase luni. Termenul maxim un an, un an și jumătate.”

Mașinile la mâna a doua, o altă opțiune

În contextul în care timpul de așteptare pentru o mașină nouă este extrem de mare, sunt și oameni care se reorientează către mașinile la mâna a doua. Trebuie să vă așteptați la prețuri crescute. Sunt studii care arată că, în unele țări din Occident, prețul la o mașină second-hand este mai mare și cu 40%.

Prin programul Rabla, pentru o masină electrică este obligatoriu de anul acesta să casati o mașină veche. Dacă duceți două mașini mai vechi de 15 ani, suma maximă acordată ajunge la 57.000 de lei.

