Când a achiziționat automobilul, Kristin Stangeland Soetaert s-a bazat pe promisiunea Nissan de a acoperi bateria timp de 8 ani sau 160.000 de kilometri.

Leaf era la acea vreme una dintre cele mai ieftine mașini electrice de pe piață, motiv pentru care s-a bucurat de popularitate în rândul norvegienilor, chiar dacă modelul nu are un sistem propriu-zis de răcire sau încălzire a bateriei, ci doar un ventilator, ceea ce face bateria vulnerabilă la temperaturile extreme, fie ele geroase sau caniculare.

Primele semne de defecțiune

Cu ceva timp înainte de defecțiunea totală, femeia observase de câteva ori scăderi bruște ale nivelului bateriei în timpul mersului, urmate de o revenire treptată. La un control de service, tehnicienii nu au identificat nicio problemă. Situația s-a agravat însă după o încărcare, când bordul mașinii a afișat o eroare de sistem de propulsie, iar automobilul a rămas complet blocat, fiind transportat cu platforma la un service autorizat Nissan din Haraldrud, scrie motor.no.

Verificările au arătat că o celulă din interiorul bateriei suferise deteriorări interne. Deși inginerii service-ului au încercat să obțină aprobarea unei reparații pe garanție de la distribuitorul și de la producătorul Nissan, cererea a fost respinsă, în ciuda faptului că mașina nu atinsese pragul de 160.000 km sau cei 8 ani promiși inițial.

Clauza scrisă cu litere mici, motivul refuzului

Motivul refuzului stă într-o clauză scrisă cu caractere mici în contract. Garanția de 8 ani se aplică, potrivit acesteia, exclusiv degradării treptate și uniforme a capacității bateriei, până la scăderea sub nouă din cele douăsprezece diviziuni de pe indicatorul bordului. În schimb, defectarea punctuală a unei singure celule este tratată drept o simplă defecțiune de componentă, categorie pentru care garanția Nissan este de doar 5 ani — termen deja depășit în cazul mașinii lui Kristin.

Practic, orice defecțiune bruscă și localizată a bateriei scapă garanției extinse, în timp ce degradarea graduală care ar activa acea garanție este extrem de rară în realitate, întrucât o baterie care se uzează uniform rareori generează erori vizibile.

Reacția asociațiilor de consumatori

Asociația norvegiană a automobiliștilor, NAF, a calificat această formulare drept înșelătoare, iar consiliul consumatorilor din Norvegia a confirmat că a primit o sesizare oficială pe acest caz, considerând practica una abuzivă.

Contactat de presa norvegiană, dealerul a recunoscut că nu este singurul caz de acest fel, dar a precizat că politica de garanție aparține exclusiv producătorului. Nissan, la rândul său, a confirmat structura garanției — 5 ani pentru componente și 8 ani pentru capacitate — susținând că aceste condiții au fost comunicate clar la momentul vânzării.

Mașina, abandonată la 137.000 de kilometri

Nemulțumită de costul uriaș al înlocuirii bateriei, Kristin spune că, la cei 137.000 de kilometri parcurși, este nevoită să renunțe definitiv la mașină, un rezultat pe care îl consideră departe de beneficiile promise ale mobilității electrice.

Cazul ei urmează să fie analizat de consiliul consumatorilor, existând posibilitatea unui proces în instanță, în funcție de verdictul acestei instituții. Până atunci, femeia a rămas fără o mașină funcțională și fără nicio garanție de despăgubire.