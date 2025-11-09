Incident grav. Compania japoneză Honda recheamă peste 406.000 de mașini în SUA, din cauza unui risc de desprindere a roţilor

Compania Honda Motor va rechema în service 406.290 de vehicule în Statele Unite, din cauza unui defect de fabricaţie care ar putea duce la desprinderea roţilor din aliaj de aluminiu.

Anunțul a fost făcut de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), potrivit News.ro, care citează Reuters.

Rechemarea vizează anumite modele Civic fabricate între 2016 şi 2021, echipate cu roţi din aliaj de 18 inci, care au fost oferite ca accesorii opţionale.

Potrivit autorităţii americane, dealerii Honda vor inspecta vehiculele afectate şi vor înlocui gratuit butucii şi roţile acolo unde este necesar.

Constructorul japonez nu a precizat până acum dacă au fost raportate accidente sau incidente cauzate de această problemă.

