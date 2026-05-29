„Am fost cu cei de la Poliţia Naţională, investigaţii criminale, care au început ancheta lor şi am văzut urma exploziei, modul în care ei cercetează mostre de substanţă, care să spună ce tip de explozibil a fost. Astea sunt nişte calcule de rezistenţă care urmează să se facă la cele două institute care analizează. Estimarea lor, cel puţin 30 de kilograme şi explozibil clasic”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, după ce a vizitat blocul unde a explodat drona rusească.

Şeful statului a arătat că este foarte greu ca o astfel de dronă să fie anihilată de avioanele noastre, pentru că spaţiul nu le permite.

”Suntem cu toţii în aceeaşi situaţie, vorbesc de ţările europene, pentru că e un război care a dezvoltat o tehnologie care nu exista înainte de acest război, nu există fabrici de echipamente care să fie destinate acestui tip de echipament şi atunci toată lumea, într-o viteză cât mai mare, încearcă să se actualizeze. Aşa cum am spus în declaraţia pe care am dat-o azi după amiază, în momentul de faţă noi avem patru proiecte care încearcă să adreseze problema asta. Nu suntem singuri care ne confruntăm cu problema asta, este o problemă care preocupă atât NATO cât şi Uniunea Europeană şi cu toţii suntem într-un proces de updatare la situaţia nouă, desigur, ţinând cont de faptul că este o lipsă de astfel de echipamente pe tot continental”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: „Lipsă de respect”

Despre răspunsul României către Rusia, şeful statului menţionat că această expulzare a consulului şi închiderea consulatului este un mesaj într-o ierarhie diplomatică, care este proporţional cu ce s-a întâmplat azi, cu lipsa de respect faţă de o ţară care nu e parte din războiul ăsta. „Această expulzare este un mesaj de ierarhie diplomatică. Este lipsă de respect față de o țară care nu e parte din acest război”, a spus liderul de la Cotroceni.

Preşedintele a spus despre starea blocului că, în afara apartamentului care a fost afectat, toată lumea poate să vină în apartamentele lor.

”Şi pe apartamentul afectat pagubele nu sunt majore, adică s-a afectat o supravaţă relativ mică din plafon. Trebuie făcut un proiect, e o chestiune de săptămâni până când se întorc. (..) Pentru moment, din câte înţeleg, nu este gaz şi curent, dar altfel oamenii pot să intre în casele lor”, a subiniat el.

Şeful statului spus că a vorbit cu cei doi răniţi, i-a încurajat şi a fost bucuros să vadă că sunt optimişti faţă de situaţia în care se află, comunică unul cu celălalt.

”Rănile, arsurile erau pentru că au fiind treziţi din somn şi au călcat pe material încins. Astea sunt arsurile pe care le au şi care necesită o săptămână, două de tratament, dar nu e nimic grav”, a mai spus preşedintele.