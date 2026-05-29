Potrivit unui comunicat al Executivului, ajutoarele acordare vor fi de: 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mică de 25%; 25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mare de 25%.

Cuantumul despăgubirilor se stabileşte pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului, precizează sursa citată.

De asemenea, prin Hotărârea CNSU se abilitează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale să promoveze proiectul hotărârii de Guvern care va statua acordarea acestor ajutoare de urgenţă.

Fondurile se alocă prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi pune la dispoziţia Ministerului Muncii toate informaţiile necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă.